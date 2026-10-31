Cachet Rai stimato fino a 500.000 euro a stagione e un patrimonio che varrebbe tra 5 e 10 milioni: i guadagni della conduttrice di Ballando

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

IPA I dettagli del contratto in Rai che spiegano perché il cachet di Milly Carlucci è così alto

Milly Carlucci è certamente uno dei nomi più popolari della televisione italiana. Il suo volto è legato al successo di format come Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato.

Oltre alla stima del pubblico, confermata dagli ottimi risultati di ascolto della prima serata di Rai 1, intorno alla figura della conduttrice ed executive producer si concentrano da tempo curiosità legate al suo patrimonio.

Una carriera scintillante

Nata a Sulmona nel 1954, Camilla Patrizia Carlucci esordisce nella televisione negli anni ’70 come inviata dell’emittente romana Gbr, per poi approdare in Rai con L’altra domenica di Renzo Arbore.

La consacrazione del grande pubblico, però, arriva a partire dagli anni ’80, grazie alla conduzione di programmi cult come Giochi senza frontiere, Scommettiamo che…? al fianco di Fabrizio Frizzi, il Festival di Sanremo nel 1992 e numerose edizioni di Luna Park e del Pavarotti & Friends.

Quanto guadagnano i conduttori in Rai

Occorre fare una premessa. La Rai non pubblica i bilanci dettagliati dei singoli contratti artistici. Per questo motivo possiamo fare solo una stima approssimativa della capacità economica di Milly Carlucci, incrociando i report di settore, le delibere sui tetti agli stipendi della Pubblica Amministrazione e le ricostruzioni sulle attività imprenditoriali di famiglia.

Sicuramente, il reddito della conduttrice è oggi legato ai format d’intrattenimento in prima serata. Nel corso degli anni, il dibattito sui compensi dei top talent del servizio pubblico ha portato all’introduzione del limite di 240.000 euro annui per i dipendenti della PA, da cui sono state tuttavia escluse le prestazioni artistiche di prima fascia, regolate da contratti specifici e legati all’apporto produttivo e di ascolti.

Milly Carlucci guadagna più di altri conduttori?

Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche accreditate, l’ingaggio annuo di Milly Carlucci si attesta su una cifra stimata tra i 400.000 e i 500.000 euro a stagione, dunque ben al di sopra dei 240.000 euro del tetto massimo stipendiale. L’importo del reddito da lavoro della conduttrice può variare in base al numero di puntate mandate in onda, alla direzione artistica dei format e alla gestione degli eventi speciali legati al palinsesto della prima rete, ma resta comunque una cifra da capogiro.

C’è da dire che la sua posizione è diversa da quella dei tradizionali conduttori per via della doppia veste professionale: oltre alla presenza sul palcoscenico, Carlucci figura come autrice e coordinatrice dei team di produzione dei suoi show, un ruolo che accresce il valore economico complessivo delle clausole contrattuali pattuite con le società partner di Viale Mazzini.

Patrimonio stimato, società ed eventi speciali

Oltre alle entrate derivanti dal contratto Rai, la ricchezza accumulata nel corso di una carriera iniziata alla fine degli anni ’70 si riflette in un patrimonio netto complessivo che gli esperti di settore stimano indicativamente tra i 5 e i 10 milioni di euro.

Questo ammontare si spiega meglio con l’indotto generato da promozioni commerciali, partecipazioni a galà e la gestione dell’immagine. A consolidare la posizione finanziaria si aggiunge la scelta coniugale: la conduttrice è sposata dal 1985 con l’ingegnere e imprenditore Angelo Donati, fondatore della Donati S.p.A., importante gruppo attivo nel settore delle grandi costruzioni civili e delle infrastrutture sia sul territorio nazionale che all’estero.

Diritti, format e il valore della prima serata

Il valore economico generato da uno show come Ballando con le Stelle non si limita al cachet della conduttrice: comporta un budget di produzione milionario, in cui la voce legata al compenso del volto principale è in fondo una piccola percentuale paragonata ai costi per il personale dedito alle scenografie, al corpo di ballo, all’orchestra dal vivo e al casting dei concorrenti famosi.

L’abilità di mantenere costante la risposta del pubblico e la raccolta pubblicitaria nei periodi di massimo ascolto garantisce alla conduttrice un elevato potere contrattuale nelle fasi di rinnovo della partnership con la Rai, confermandola tra le figure più retribuite e influenti del panorama televisivo italiano. Ballando con le Stelle è infatti un programma capace di registrare uno share elevato e di costruire anche una forte interazione digitale da parte di chi segue la trasmissione in streaming e non da casa, attirando così ulteriori quote di investimenti pubblicitari.