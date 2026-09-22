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ANSA Il patrimonio di Andrea Bocelli tra musica, agricoltura e proprietà

Andrea Bocelli è uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo ma soprattutto uno dei più ricchi grazie a numerosi investimenti e attività patrimoniali costruire nel tempo. Nel corso della sua carriera, il tenore avrebbe investito oltre 100 milioni di euro in diverse imprese. Le attività spaziano dalla gestione artistica agli immobili, dal vino agli stabilimenti balneari, fino a una farmacia e a una linea di prodotti cosmetici. La gestione del gruppo ruota attorno a due figure di fiducia: la moglie Veronica Berti e il fratello Alberto Bocelli, architetto.

Andrea Bocelli patrimonio, cosa sapere sulla holding Anchise Group

Il centro dell’impero economico di Andrea Bocelli è Anchise Group, società nata come impresa di costruzioni e poi trasformata in holding di partecipazioni. La società è interamente controllata dal cantante e presenta debiti verso l’unico socio per 99,54 milioni di euro. Il fatturato indicato è di 2,5 milioni di euro, con un utile di 2,6 milioni nell’ultimo bilancio. Anchise Group ha investimenti in titoli per 32,9 milioni di euro e crediti per 18,46 milioni verso le società partecipate. Le partecipazioni sono undici e coprono settori molto diversi.

La parte immobiliare rappresenta una delle aree principali del patrimonio. Secondo la scheda dell’Agenzia del Territorio citata dalla fonte, Bocelli risulta proprietario diretto di 93 terreni e 33 fabbricati, in gran parte in Toscana. Attraverso Alpemare Beach, società controllata in cui Veronica Berti detiene direttamente il 5%, Bocelli gestisce anche due stabilimenti balneari a Forte dei Marmi. All’interno delle strutture sono presenti bar e ristoranti.

Dalla musica all’agricoltura, come è strutturato il patrimonio

Un altro ramo rilevante è quello agricolo. La Tenuta Bocelli agricola gestisce la proprietà di famiglia a Lajatico, dove vengono prodotti vini legati alla tradizione toscana. Le vigne sono dedicate a varietà come Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Malvasia e Trebbiano. Negli ultimi anni si è aggiunto anche il Cabernet Sauvignon, usato per l’etichetta “In canto”. Dalle vinacce è nata anche una linea di prodotti di bellezza e cosmetici, lanciata nel 2017 con un evento internazionale sulla nave MSC Seaside.

Tra le società controllate c’è anche Almud edizioni musicali, guidata da Veronica Berti come amministratore delegato e vicepresidente, con Alberto Bocelli presidente. La società ha registrato nell’ultimo bilancio un fatturato di 3,3 milioni di euro e una perdita operativa di 225mila euro. L’anno precedente aveva invece chiuso con 9,1 milioni di fatturato e un utile netto di 1,5 milioni. Almud gestisce anche il duo di chitarristi Carisma, formato da Carlo Corrieri e Maddalena Kaltcheva.

Nel portafoglio di Bocelli rientra anche la farmacia Sant’Andrea a Torre del Lago, vicino a Viareggio. L’ultimo bilancio indica un fatturato di 1,4 milioni di euro e un utile di 19mila euro, in calo rispetto ai 219mila euro dell’anno precedente.

Le attività di Veronica Berti

Veronica Berti, oltre a essere una figura centrale nella gestione delle attività del marito, ha avviato anche società proprie. Le due realtà indicate dalla fonte sono VB Dreams e VB Management. La prima risulta quasi inattiva, mentre VB Management opera come agente artistico. Nell’ultimo bilancio citato, VB Management ha fatturato 502.647 euro e realizzato un utile netto di 360.654 euro. Anche questo dato conferma il peso della gestione manageriale nelle attività collegate al mondo Bocelli.