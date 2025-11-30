Carlo Conti annuncerà i cantanti del Festival di Sanremo 2026; il conduttore ha realizzato molti programmi di successo che hanno contribuito ai suoi guadagni

ANSA Carlo Conti

Carlo Conti annuncerà al Tg1 i cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2026, di cui sarà direttore artistico e conduttore. Si tratta della seconda edizione consecutiva guidata dal conduttore, che ha però già dichiarato che il suo contratto terminerà proprio il prossimo anno e che non ha nessuna intenzione di rinnovarlo.

Conti è da anni uno dei conduttori di punta della Rai. Ha realizzato moltissimi programmi di successo che lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Questo ruolo gli ha permesso di firmare contratti milionari, tra cui anche quello che lo lega alla Tv di Stato per la conduzione di Sanremo.

Quanto guadagna Carlo Conti da Sanremo

Non esistono numeri ufficiali e pubblici sul contratto attuale di Carlo Conti con la Rai. Si tratta di indiscrezioni emerse soprattutto negli scorsi anni, quando il conduttore ha sostituito Amadeus alla guida del Festival di Sanremo. Per il doppio ruolo di conduttore e di direttore artistico, che Conti ritiene inscindibili, il cachet sarebbe di circa 500.000 euro all’anno.

Si tratta di una cifra in linea con quella percepita dal suo predecessore ma anche con quella già guadagnata dallo stesso Conti nelle precedenti edizioni del Festival della Canzone Italiana che ha condotto. Conti era infatti già stato alla guida di Sanremo, tra il 2015 e il 2017, per tre edizioni consecutive. Anche in quel caso, le indiscrezioni avevano riportato un compenso relativamente simile a quello del 2025.

In tutto, quindi, Amadeus avrebbe guadagnato 2,5 milioni di euro dalla conduzione e dalla direzione artistica di tutti i Festival di Sanremo a cui ha lavorato. Conti è però anche uno dei volti più riconoscibili della Rai e ha condotto diversi programmi di grande successo.

I guadagni di Conti in Rai

Carlo Conti è diventato, negli anni, uno dei conduttori simbolo della Rai e in particolare di Rai 1. Tra fascia pre serale e prima serata ha condotto alcuni dei programmi di maggior successo della Tv di Stato. Tra questi si ricordano:

12 edizioni de L’Eredità, tra il 2006 e il 2018;

10 edizioni di I Migliori Anni tra il 2008 e il 2024;

tutte le edizioni di Tale e Quale Show dal 2012;

5 festival di Sanremo, incluso quello del 2026.

Ha lavorato inoltre molto dietro le quinte, come direttore artistico di programmi come Miss Italia, lo Zecchino d’Oro e lo stesso Festival di Sanremo da lui condotto. Data la sua lunga esperienza in radio nella prima parte della sua carriera è stato anche direttore di Rai Radio 1 tra il 2016 e il 2017.

Questo ruolo sarebbe stato compensato dalla Rai con uno dei contratti più ricchi in assoluto tra i suoi dipendenti. Conti, sempre secondo indiscrezioni visto che non esistono numeri ufficiali, guadagnerebbe 2 milioni di euro all’anno dalla Tv di Stato.

Il patrimonio di Carlo Conti

Se è difficile stimare i guadagni di Carlo Conti, vista la riservatezza dei suoi contratti con la Rai, è ancora più complesso stimare il suo patrimonio. Si tratta, probabilmente, di una cifra elevata, nell’ordine dei milioni di euro, vista la carriera del conduttore.

Tra le poche notizie che si possono reperire riguardo alla sua ricchezza personale c’è l’acquisto, nel 2010, di un attico nella Torre dei Romaglianti, un edificio medievale a Firenze, che all’epoca costava poco meno di 1 milione di euro. Conti possiederebbe anche altre tre abitazioni: una a Roma, una a Castiglioncello e un’altra a Cercina.