I compensi di Barbara D'Urso emersi dalle indiscrezioni, i guadagni a puntata per i suoi programmi in Mediaset e Rai e il suo patrimonio

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ANSA Il patrimonio di Barbara D'Urso

Il patrimonio di Barbara D’Urso è una delle curiosità che accompagnano la lunga carriera della conduttrice, per anni tra i volti più riconoscibili di Canale 5. Tra programmi quotidiani, reality show, fiction e nuovi incarichi in Rai, la presentatrice ha costruito una carriera che le ha permesso di ottenere compensi importanti. Una cifra ufficiale relativa al patrimonio di Barbara D’Urso non è disponibile. Esistono, però, alcune informazioni sui suoi compensi televisivi e sulle entrate maturate durante la lunga collaborazione con Mediaset, oltre a indiscrezioni sui cachet degli ultimi anni. È importante distinguere i dati riportati dalle fonti giornalistiche dalle stime non confermate, perché il patrimonio personale non coincide necessariamente con la somma degli stipendi incassati nel corso del tempo.

I guadagni di Barbara D’Urso durante gli anni a Mediaset

Il capitolo più importante per ricostruire le entrate della conduttrice è quello legato alla collaborazione con Mediaset, durata molti anni e caratterizzata da programmi di grande visibilità. Barbara D’Urso ha condotto trasmissioni come Grande Fratello, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, diventando uno dei volti centrali dell’intrattenimento e dell’informazione televisiva di Canale 5.

Un’indicazione significativa sui suoi guadagni è arrivata nell’aprile 2026, quando, in occasione della controversia legale tra la conduttrice e Mediaset, fonti vicine all’azienda hanno sostenuto che i compensi riconosciuti a D’Urso attraverso i contratti nel corso degli anni fossero arrivati a una cifra vicina ai 35 milioni di euro. A questo importo, secondo la stessa ricostruzione, si sarebbero aggiunti introiti pubblicitari non quantificati.

Si tratta di un dato rilevante, ma va interpretato correttamente: 35 milioni di euro rappresentano i compensi contrattuali complessivi indicati da fonti vicine a Mediaset, non il patrimonio attuale della conduttrice. Per conoscere la sua ricchezza effettiva bisognerebbe considerare anche le imposte pagate, le spese sostenute, gli eventuali investimenti, gli immobili posseduti e gli altri redditi maturati nel corso della carriera.

Quanto guadagnava all’anno e a puntata

Le cifre relative ai compensi di Barbara D’Urso sono state spesso oggetto di indiscrezioni. Nel 2015 la presentatrice avrebbe dichiarato durante un’intervista radiofonica a La Zanzara di guadagnare circa 500.000 euro all’anno, al netto delle tasse. Altre ricostruzioni giornalistiche hanno invece ipotizzato compensi di circa 8.000 euro per ogni puntata di Pomeriggio Cinque e 15.000 euro per le dirette di Domenica Live.

Il ritorno in Rai e il compenso a Ballando con le Stelle

Dopo la conclusione del rapporto con Mediaset nel 2023, Barbara D’Urso è tornata progressivamente in televisione attraverso nuove esperienze professionali. Nel 2025 ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, mentre nel 2026 è entrata nella giuria della trasmissione.

Anche il nuovo incarico ha riacceso l’interesse sui suoi guadagni. Nell’ottobre 2026, Dagospia, attraverso la rubrica di Giuseppe Candela, ha riportato un’indiscrezione secondo cui la conduttrice percepirebbe circa 15.000 euro a puntata, per un compenso complessivo vicino ai 200.000 euro. Altre ricostruzioni giornalistiche hanno indicato una cifra inferiore, pari a 10.000 euro per appuntamento. La Rai e la conduttrice non hanno confermato ufficialmente questi importi.

La causa con Mediaset può aumentare il patrimonio?

Un altro elemento da seguire è la controversia legale avviata da Barbara D’Urso contro Mediaset. Come riferito dall’ANSA il 23 aprile 2026, la conduttrice ha deciso di procedere per vie legali dopo il fallimento della mediazione.

Tra le questioni sollevate dai suoi avvocati ci sono il mancato riconoscimento dei compensi per i diritti d’autore sui programmi di cui ha curato la scrittura e quelli connessi al format televisivo Live – Non è la D’Urso. Sulla possibile entità di un risarcimento sono circolate stime giornalistiche che arrivano a diversi milioni di euro.