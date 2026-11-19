ANSA Dalla lunga carriera in Rai al passaggio a La7, fino ai diritti d'autore dei suoi libri e l'incarico da europarlamentare

Corrado Augias è morto giovedì 19 novembre 2026 all’età di 91 anni. Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, è stato uno dei protagonisti della divulgazione culturale italiana, con una carriera durata oltre sessant’anni. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, ha lavorato per la Rai, La7, Repubblica e L’Espresso, affiancando all’attività giornalistica una produzione letteraria di successo. Dal 1994 al 1999 è stato anche parlamentare europeo. La sua lunga attività professionale ha generato diverse fonti di reddito, dai compensi televisivi ai diritti d’autore. Non esistono dati pubblici completi che consentano di quantificarne con precisione il patrimonio personale.

Quanto guadagnava Corrado Augias in Rai e a La7

La televisione ha rappresentato una delle principali attività professionali di Augias, entrato in Rai nel 1960. Tra i programmi più conosciuti figurano Telefono giallo, Babele, Le storie – Diario italiano, Quante storie e Città segrete. Nel 2019 il compenso Rai di Augias finì al centro di una polemica politica. La deputata del Movimento 5 Stelle Mirella Liuzzi parlò di un contratto da 370.000 euro annui per la conduzione di Quante storie. La cifra venne riportata dalla stampa, ma non costituisce una ricostruzione completa dei suoi redditi.

Corrado Augias rispose richiamando i risultati della trasmissione, che registrava uno share intorno al 7%, con circa 850.000 telespettatori. Nel novembre 2023 lasciò la Rai per passare a La7, dove iniziò a condurre La Torre di Babele. Il programma è proseguito anche nella stagione televisiva 2026-2027. Il compenso previsto dal contratto con La7 non è stato reso pubblico, perciò non è possibile stabilire quanto percepisse negli ultimi anni. Come accade anche per altri protagonisti della televisione, gli introiti professionali non coincidono necessariamente con il patrimonio accumulato.

I guadagni dai libri di Corrado Augias e dai diritti d’autore

Un’altra fonte di entrate era rappresentata dall’attività editoriale. Il giornalista morto oggi all’età di 91 anni ha pubblicato numerosi romanzi e saggi, dedicandosi soprattutto alla storia delle città, alle religioni e alla divulgazione culturale. Tra le opere più conosciute figurano Inchiesta su Gesù, scritto con Mauro Pesce, e i volumi dedicati ai segreti di Roma, Parigi, Londra e New York. I ricavi derivanti dai libri dipendono dalle copie vendute e dalle percentuali riconosciute dagli editori. I contratti degli autori possono prevedere compensi differenti e non sono generalmente pubblici. Non sono disponibili rendicontazioni complete dei diritti d’autore incassati da Augias durante la carriera.

La carriera da giornalista e lo stipendio da europarlamentare

Corrado Augias ha collaborato a lungo con la Repubblica e L’Espresso, occupandosi di attualità, cultura e commento politico. Ha inoltre curato per anni una rubrica di lettere dei lettori, affiancando le collaborazioni editoriali agli impegni televisivi. Dal 1994 al 1999 è stato deputato al Parlamento europeo, eletto come indipendente nelle liste del Pds. Durante il mandato ha percepito l’indennità prevista per gli europarlamentari dell’epoca, quando il trattamento economico era collegato a quello dei parlamentari nazionali. Non è disponibile un prospetto pubblico completo delle somme effettivamente incassate da Augias durante l’intero mandato. Alla sua attività si aggiungevano incontri pubblici, festival culturali e spettacoli teatrali, per i quali non risultano compensi documentati.