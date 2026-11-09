Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA Selvaggia Lucarelli

Non c’è dubbio sul fatto che Selvaggia Lucarelli sia uno dei volti più riconoscibili del panorama mediatico italiano. Tra giornali, web e televisione, infatti, ha dimostrato di sapersi ben muovere in ogni ambito. Il suo percorso è variato molto nel corso del tempo e il 2026 è stato segnato da una svolta cruciale.

Ha infatti lasciato la giuria di Ballando con le stelle su Rai 1, approdando a Mediaset. La rete le ha offerto la conduzione dell’Isola dei Famosi su Canale 5 al fianco di Alvin. Parallelamente, poi, la sua newsletter su Substack, Vale Tutto, ha superato i 242.000 iscritti, diventando una delle più seguite in Italia.

La varietà dei suoi impegni, gli apprezzamenti e le polemiche che il suo lavoro ha generato, così come il suo carattere pungente, hanno creato una grande curiosità sul suo conto. In molti si chiedono quanto guadagni Selvaggia Lucarelli, ed ecco ciò che sappiamo.

Chi è Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è nata a Civitavecchia nel 1974. Il suo nome ha iniziato a circolare online nei primi anni Duemila grazie al suo lavoro con il blog Stanza Selvaggia. Il suo stile diretto, ironico e spesso polemico ha rapidamente attratto una discreta fetta di pubblico. Qualcosa che col tempo è di fatto diventato il suo tratto distintivo.

Da lì il passaggio alla carta stampata, approdando poi in televisione e raggiungendo infine i social, dove oggi vanta una community decisamente ampia. Negli anni il suo nome è stato legato a diverse inchieste e polemiche, che hanno avuto grande eco mediatica, avvalorando agli occhi del grande pubblico il suo lavoro giornalistico. Tra i casi più noti c’è di certo quello del “Pandorogate“, legato alla vendita di dolci griffati da Chiara Ferragni.

La carriera in televisione

Per il grande pubblico televisivo, Selvaggia Lucarelli è stata a lungo uno dei volti cardine di Ballando con le stelle. Lo show del sabato sera ha potuto godere per anni dei suoi commenti graffianti. In qualità di giurata ha fatto parte per molto tempo del grande spettacolo condotto da Milly Carlucci.

Dopo grandi soddisfazioni, una gran dose di visibilità e anche qualche scontro importante, nel 2026 ha deciso di cambiare rete. Ha lasciato la giuria Rai, dov’è stata sostituita da Barbara D’Urso, e ha avviato una collaborazione con Mediaset. Il primo passo è stato quello di opinionista su Canale 5 al Grande Fratello, nello studio che era di Alfonso Signorini e che è tornato nelle mani di Ilary Blasi.

Il passo più importante è però di certo la conduzione dell’Isola dei Famosi. A giugno 2026 infatti Mediaset l’ha annunciata ufficialmente come nuova conduttrice, con Alvin a supportarla. Secondo la nota aziendale, la scelta di Lucarelli “nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format”.

Il successo della newsletter Vale Tutto

Una parte crescente dell’attività di Selvaggia Lucarelli continua a passare per il web, al netto del suo percorso televisivo. Nell’estate del 2024 ha lanciato su Substack la newsletter Vale Tutto, realizzata insieme a Lorenzo Biagiarelli, che propone:

articoli;

podcast;

opinioni sui principali fatti di attualità.

Tutto presentato con l’intento di offrire “la seconda versione della storia”. Un progetto cresciuto molto rapidamente e che conta oggi oltre 242.000 iscritti. È tra le newsletter più seguite della piattaforma in Italia e, per quanto non siano disponibili dati relativi ai guadagni, sappiamo che presenta questo schema:

parte gratuita;

parte riservata agli abbonati, con un costo di 7 euro al mese o 70 euro all’anno.

Quanto guadagna Selvaggia Lucarelli

I compensi di Selvaggia Lucarelli per le sue collaborazioni televisive ed editoriali non sono mai stati resi noti ufficialmente. Rai e Mediaset non comunicano i cachet dei propri volti, e la giornalista non ha diffuso cifre sui contratti.

L’unica indicazione arriva da lei stessa e riguarda la newsletter. Intervistata dal podcast Scrolling Infinito, Lucarelli ha spiegato che “la conversione degli abbonati a pagamento è molto superiore al 10%, quindi guadagno molto bene”. Una dichiarazione che conferma il successo economico del progetto, ma senza indicare importi. Non è difficile dire, però, che il lavoro svolto nel corso degli anni abbia infine dato i propri frutti, anche per quanto riguarda il conto in banca.