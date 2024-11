Tommy Hilfiger Holiday 2024: magia natalizia con Damson Idris e Sofia Richie Grainge

Una campagna che celebra il fascino delle feste tra stile, eleganza e spirito americano. Un party esclusivo a Los Angeles diventa il palcoscenico per capi senza tempo, ideali per ogni occasione durante le festività.

Fonte: Ufficio stampa Campagna Tommy Hilfiger, Damson Idris

La stagione natalizia si arricchisce di fascino con la nuova campagna Holiday 2024 del brand Tommy Hilfiger, che vede protagonisti due icone dello stile: Sofia Richie Grainge, modella e neo-mamma dal gusto impeccabile, e l’attore britannico Damson Idris, conosciuto per il suo charme senza tempo. Con uno sfondo glamour che ritrae una serata tra icone culturali in un hotel accogliente di Los Angeles, questa campagna evoca l’eleganza e l’atmosfera unica delle feste, mostrando come la moda possa diventare un elemento essenziale per celebrare i momenti più memorabili dell’anno.

Una serata di festa all’insegna dello stile

La scena si apre su un party esclusivo, un ritrovo in cui lo stile e la raffinatezza americana firmata Tommy Hilfiger si mescolano al glamour di Hollywood. Sofia e Damson attraversano la notte, incrociando sguardi e condividendo momenti in uno scenario che unisce moda e spettacolo, rappresentando alla perfezione l’energia delle festività natalizie. Indossare Tommy diventa, in questo contesto, un segno di appartenenza a un mondo dove lo stile si esprime attraverso un’eleganza disinvolta e senza tempo.

Fonte: Ufficio stampa

Sofia Richie Grainge, ambasciatrice della linea Tommy Hilfiger Womenswear, spiega come questa campagna riesca a racchiudere la vera essenza delle festività. “Le vacanze sono fatte per abbracciare la magia e farsi travolgere dal momento,” afferma. Sofia, sempre perfetta nel suo look sofisticato, sottolinea quanto la collezione Tommy sia una scelta ideale per regalare qualcosa di speciale ai propri cari: “Fare regali è il mio modo di dimostrare l’amore e l’affetto per la famiglia, e la collezione Holiday di Tommy – senza tempo, elegante e disinvolta – rende facile trovare qualcosa di speciale per tutti.”

Al suo fianco, Damson Idris porta il suo stile iconico e senza tempo come ambasciatore della linea Menswear di Tommy Hilfiger. L’attore, noto per la sua personalità carismatica, si è lasciato conquistare dalla qualità e dal design della collezione. “Una campagna per le festività con Sofia: dovevo dare il massimo dello stile,” racconta Damson. “Vestirsi per le festività significa scegliere capi che ci facciano sentire eccezionali, sia che si tratti di essere cool o di farsi notare. Con la collezione di Tommy, avrete la garanzia di lasciare il segno a ogni celebrazione.”

Capi essenziali per un inverno di stile

La collezione Holiday 2024 di Tommy Hilfiger è pensata per chi desidera un look sofisticato e accogliente durante i mesi invernali. Protagonisti sono capi che sanno come unire praticità e stile, come maglie morbide e avvolgenti, giacche perfette per affrontare le basse temperature, sciarpe calde e accessori pensati per rispondere alle esigenze della stagione fredda. La gamma di proposte rende ogni outfit adatto a diversi momenti delle festività, sia per chi desidera una serata in grande stile sia per chi ama un look più casual e disinvolto.

Sofia e Damson: icone di stile per Tommy Hilfiger

Sofia Richie Grainge, ora madre e imprenditrice, incarna alla perfezione lo spirito della campagna: un sogno americano rivisitato che riesce a mescolare eleganza, modernità e femminilità. Insieme a Damson Idris, il cui stile londinese raffinato e classico si integra perfettamente con il DNA di Tommy Hilfiger, danno vita a una campagna che invita tutti a vivere il periodo delle feste con un tocco di classe e semplicità.

In un’epoca in cui lo stile è sempre più un’estensione della propria personalità, la collezione Holiday 2024 di Tommy Hilfiger ci ricorda che l’eleganza autentica è fatta di capi versatili, pensati per accompagnarci in ogni momento speciale, sia che ci si trovi a un party esclusivo o a un pranzo in famiglia. Attraverso Sofia e Damson, Tommy Hilfiger continua a proporre un’estetica che valorizza la tradizione e l’innovazione, per una stagione festiva che celebra il vero spirito delle festività: l’amore per la famiglia, l’amicizia e la gioia di condividere momenti indimenticabili.