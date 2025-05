Gli occhiali gioiello firmati Alessandro Bernini valgono quasi mezzo milione di euro

Fonte: Alessandro Bernini Ray-Ban ricoperti di diamanti e rubini, personalizzati da Alessandro Bernini

Il mondo dell’alta gioielleria non smette mai di stupire, il visionario Leonardo Maria Del Vecchio ha da poco chiuso il mega accordo con il rapper statunitense A$AP Rocky, nominato lo scorso febbraio Direttore Creativo di Ray-Ban, di cui l’erede di luxottica ne è presidente.

Creatività tutta italiana al Met Gala

Già in occasione del gala al Metropolitan di New York, A$AP aveva lanciato una capsule speciale con il brand, rimodellando le forme dei Ray-Ban più iconici: dai Wayfarer ai Clubmaster, rendendole bold o aumentando le dimensioni del logo. Sono poi state lanciate le versioni luxury dei Wayfarer Puffer: tanti colori (verde, blu, bianco, rosso, nero, fucsia e bianco) con diamanti sulla stanghetta e pietre.

Fonte: Alessandro Bernini

Queste linee esclusive, customizzate dal giovane (e italianissimo) Alessandro Bernini con Vitale 1913 trasformano un semplice paio di occhiali da sole, in un autentico statement culturale, frutto di una visione artistica audace e non convenzionale.

Il modello, realizzato a mano in Italia, si distingue per un logo Ray-Ban sovradimensionato in oro 18 carati, incastonato con diamanti naturali e pietre preziose (da 0,50 a 1,30 carati), oltre a quattro rivetti con diamanti sul frontale. Un pezzo unico creato appositamente per celebrare l’estetica senza compromessi di A$AP Rocky.

La versione premium (che piace anche a Fedez)

Non c’è limite agli eccessi, e Bernini si è spinto ancora oltre, producendo pochi pezzi di una versione “premium” ricoprendo interamente di diamanti da 60 carati e gemme rosse (rubini) la montatura creata con quasi 200 grammi di oro bianco 18.

Fonte: Alessandro Bernini

Come si legge in una nota del brand produttore “questa creazione unica si colloca tra gli occhiali da sole più costosi mai prodotti nel settore“. I ben informati ci dicono che il valore di un singolo paio di questi occhiali può aggirarsi (e addirittura superare) il mezzo milione di euro.

Il prezioso occhiale gioiello fin ora era stato indossato solo da A$AP Rocky e Leonardo Maria Del Vecchio, dopo il Met Gala, all’after-party organizzato al Jeans NYC con il collettivo creativo AWGE per il lancio della nuova collezione Puffer, evento al cui hanno partecipato star come Rihanna, Adut Akech, Dapper Dan, Heidi Klum, Jenna Ortega, Julia Fox e Spike Lee. Ma qualche giorno dopo è comparso sui social anche uno scatto del rapper Fedez, intimo amico del presidente di Ray Ban Mondo, con indosso gli occhiali gioiello; forse un gradito regalo di Del Vecchio?