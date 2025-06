Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Moncalieri

Moncalieri si affaccia sulle colline del Po ed è una delle realtà residenziali più apprezzate dell’area metropolitana. Grazie alla sua posizione strategica, alla presenza di servizi scolastici, sanitari e commerciali, e a un contesto urbano che mescola edilizia storica e nuove costruzioni, Moncalieri rappresenta un polo interessante sia per famiglie sia per investitori immobiliari.

La città è ben collegata con il centro di Torino tramite la rete ferroviaria, linee di autobus extraurbane e un’efficiente viabilità. Questi aspetti logistici, uniti a un ambiente collinare e a una qualità dell’aria superiore rispetto ai quartieri più centrali del capoluogo, rendono Moncalieri una scelta privilegiata per chi cerca una residenza stabile e ben servita.

Nel primo trimestre del 2025, il mercato immobiliare locale ha mostrato una buona dinamicità, con una domanda in crescita nelle zone ben collegate e nei quartieri più serviti. I dati elaborati da Idealista indicano una distribuzione variegata dell’interesse, che coinvolge sia le aree storiche sia quelle di recente sviluppo. L’indice di domanda relativa è un parametro utilizzato per misurare il livello di interesse verso i vari quartieri, in base al numero di richieste di contatto per ogni annuncio. Più è elevato il numero medio di contatti, maggiore è l’indice assegnato alla zona.

I quartieri più richiesti di Moncalieri

Nel primo trimestre del 2025, le aree con l’indice di domanda più alto sono San Pietro e Centro Storico-Navile, entrambe con un valore di 1,9. Seguono Maiole-Moriondo-San Bartolomeo (1,8), mentre altri quartieri come Revigliasco-Maddalena-Moncalvo, Testona-San Michele, e Vallere-Mercato-Santa Maria si attestano a 1,3. In fondo alla classifica della città piemontese troviamo Palera-Bauducchi, con un indice di 0,7

Quartiere Indice di domanda relativa San Pietro 1,9 Centro Storico-Navile 1,9 Maiole-Moriondo-San Bartolomeo 1,8 Revigliasco-Maddalena-Moncalvo 1,3 Testona-San Michele 1,3 Vallere-Mercato-Santa Maria 1,3 Tagliaferro-Barauda-Tetti Rolle 1,2 Aje-Vittoria-Nasi 1,2 Boccia d’Oro-Santa Brigida-Strada Torino 1,1 Palera-Bauducchi 0,7

I quartieri più costosi di Moncalieri

In termini di prezzo al metro quadro, la zona più cara è Boccia d’Oro-Santa Brigida-Strada Torino, con una media di 2.109 euro/mq. Seguono Palera-Bauducchi (1.967 euro/mq), Revigliasco-Maddalena-Moncalvo (1.803 euro/mq) e Aje-Vittoria-Nasi (1.800 euro/mq). Le aree più accessibili si trovano nei quartieri di sviluppo più recente come Centro Storico-Navile (1.567 euro/mq) e San Pietro (1.476 euro/mq).

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Boccia d’Oro-Santa Brigida-Strada Torino 2.109 Palera-Bauducchi 1.967 Revigliasco-Maddalena-Moncalvo 1.803 Aje-Vittoria-Nasi 1.800 Testona-San Michele 1.727 Maiole-Moriondo-San Bartolomeo 1.704 Tagliaferro-Barauda-Tetti Rolle 1.606 Vallere-Mercato-Santa Maria 1.593 Centro Storico-Navile 1.567 San Pietro 1.476

I quartieri più costosi in Italia

I valori immobiliari di Moncalieri sono nettamente inferiori rispetto a quelli delle città italiane dove si trovano i quartieri più costosi. Al primo posto della classifica, considerando il primo trimestre 2025, c’è il Centro Storico di Milano, seguito da tre quartieri di Forte dei Marmi. Nella top 10 sono presenti anche altre zone della città lombarda e il centro di Roma. Tra le località conosciute soprattutto per il turismo estivo c’è anche l’Area di Porto Cervo che fa parte del comune di Arzachena. I prezzi al mq delle prime tre posizioni superano i 10.000 euro fino ad arrivare alla decima posizione c’è il quartiere Fiera-De Angeli di Milano che sfiora i 7.000 euro di prezzo medio al mq.