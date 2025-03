Justin Bieber ci suggerisce una silhouette oversize per la mezza stagione

Fonte: IPA Justin e Hailey Bieber fotografati ieri al Sushi Park di West Hollywood.

Se c’è un’icona pop che ha trasformato lo stile oversize in un vero e proprio statement di moda, quella è senza dubbio Justin Bieber. Il cantante canadese, oltre a essere una superstar della musica, è anche un trendsetter capace di influenzare intere generazioni con il suo approccio disinvolto alla moda, spesso sopra le righe. Dai red carpet alle uscite casual, il suo stile si distingue per l’uso di volumi ampi, capi morbidi e layering studiato, un mix perfetto tra streetwear e haute couture.

Ecco l’ultima paparazzata fatta al cantante in compagnia della moglie Hailey Bieber. I due si sono concessi una serata insieme in un ristorante che frequentano spesso: il celebre Sushi Park di West Hollywood, amatissimo dalle celebrità.

Per l’occasione, Hailey ha sfoggiato uno dei suoi inconfondibili signature look: pantaloni a vita bassa dal fit relaxed, top bianco e giacca leggermente bombata. A completare l’outfit, infradito con kitten heel, borsa a spalla e gli immancabili occhiali da sole sottili. Tornando invece a Justin, i fan più attenti hanno notato un “cambio look” rispetto alle sue ultime uscite, dove aveva optato per outfit più eccentrici. In questa occasione è rimasto fedele alle sue amate silhouette oversize, con una camicia bianca completamente abbottonata, pantaloni neri e un paio di scarpe dalla texture tridimensionale, simile all’intrecciato di Bottega Veneta, perfettamente in linea con la sua passione per le calzature crazy.

Fonte: IPA

Il look oversize come firma di stile

Il guardaroba di Justin Bieber è una dichiarazione di intenti: hoodie extralarge, pantaloni larghi, t-shirt abbondanti e giacche dal fit volutamente esagerato. Un’estetica che prende ispirazione dallo streetwear anni ’90 e dallo stile skater, ma che si fonde con influenze più contemporanee. Il suo stile è un perfetto equilibrio tra il mondo dello sportwear e quello dell’alta moda, con pezzi firmati da brand come Balenciaga, Fear of God, Drew House (il suo marchio personale) e Nike.

L’oversize di Bieber, però, non è solo una questione di moda, ma anche di comfort e identità. Il cantante ha spesso parlato della sua voglia di esprimere sé stesso senza costrizioni, e il suo modo di vestire riflette esattamente questo spirito. Nessun outfit troppo rigido o strutturato, solo capi che lasciano spazio al movimento e alla personalità.

Drew House: il brand che racconta il suo stile

Non sorprende che Justin Bieber abbia deciso di trasformare il suo gusto personale in un vero e proprio marchio. Drew House, fondato nel 2018 insieme al socio e stilista Ryan Good, incarna alla perfezione il suo amore per l’oversize e per un’estetica rilassata. Il logo, una faccina sorridente gialla con la scritta “Drew”, è diventato un simbolo di appartenenza per i fan e per chi ama la moda senza costrizioni.

Fonte: IPA

Le felpe e i pantaloni larghi, spesso in tonalità neutre o pastello, sono il cuore della collezione e riflettono la filosofia del brand: sentirsi a proprio agio, sempre e ovunque. Il successo di Drew House dimostra che lo stile oversize non è solo una tendenza passeggera, ma un vero e proprio movimento che mette al primo posto la libertà di espressione.

Un’ispirazione per la moda maschile in questa mezza stagione

Il look di Justin Bieber ha contribuito a ridefinire i canoni della moda maschile, portando lo stile oversize nel mainstream e ispirando brand e designer a sperimentare con nuove proporzioni. Se un tempo i capi aderenti erano sinonimo di eleganza, oggi il concetto di cool passa attraverso volumi ampi, giochi di layering e un’attitudine disinvolta.

Dai completi sartoriali larghi ai look più casual con felpe oversize e sneakers chunky, Bieber ha dimostrato che la moda può essere comoda senza perdere carattere. E mentre continua a evolversi artisticamente, il suo stile rimane un punto di riferimento per chi cerca ispirazione oltre i confini del classico.