Gioielleria DoGi, il Made in Italy della gioielleria fra pezzi esclusivi e creazioni uniche

Fonte: 123RF

Una storia di successo, un brand in crescita e un’azienda che porta avanti il Made in Italy da un piccolo centro in provincia di Pescara.

Abbiamo intervistato la mente dietro la gioielleria DoGi, fra artigianalità e pezzi esclusivi.

Come nasce l’idea di fondare la Gioielleria DoGi e qual è la sua storia?

La Gioielleria DoGi nasce da un sogno e dalla voglia di dare sfogo all’estro creativo, creando delle opere d’arte uniche che potessero arrivare a tutti. Per noi i gioielli sono passione, sono amore, sono dono di qualcosa di meraviglioso al mondo.

L’azienda è stata fondata negli anni Novanta ed è cresciuta sempre di più, grazie a dedizione e voglia di fare. L’offerta si è arricchita di anno in anno, con la creazione di una nostra linea, ma anche gioielli classici affiancati a modelli più trendy e originali. Il filo rosso che lega il nostro passato e presente è la gioielleria su misura, oggetti meravigliosi che vengono plasmati dalle mani esperte degli artigiani.

A chi vi rivolgete con le vostre creazioni?

Il nostro obiettivo è far emergere l’eccellenza nella gioielleria. I nostri sono clienti appassionati e cercano qualcosa che sia unico. Con il tempo, grazie alla volontà di ideare pezzi esclusivi, abbiamo raggiunto tutta Italia, con un punto vendita affiancato allo showroom madre.

Cosa differenzia DoGi dai competitor?

Senza dubbio la qualità, su cui puntiamo sempre e comunque, ma anche un altissimo livello di manifattura, oltre a diamanti e pietre preziose top di gamma. Vogliamo offrire e offriamo il meglio. Nel nostro laboratorio ci impegniamo a creare gioielli che vadano incontro alle esigenze di ogni tipologia di cliente e che siano pezzi straordinari, curando linee e design, puntando su ricerca e innovazione.

Qual è la particolarità del brand DoGi, cosa offre e quali sono i progetti per il futuro?

Il nostro obiettivo attualmente è quello di creare una rete di vendite che sia ben strutturata, aumentando la visibilità su tutto il territorio, ma anche sul web. Vogliamo rendere lo store online sempre più performante, fornendo un servizio ogni giorno migliore e soddisfacente ai nostri clienti e a tutti coloro che lo diventeranno.