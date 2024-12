Calcio e alta moda si incontrano, ecco il trofeo Tiffany per la Hall of Fame rossonera

Il Milan ha annunciato la collaborazione con Tiffany & Co., laMaison ha infatti realizzato iil trofeo della Hall of Fame rossonera.

Fonte: Ufficio stampa Tiffany Trofeo Tiffany

Il mondo dello sport incontra quello del lusso in una collaborazione straordinaria tra AC Milan e Tiffany & Co., icona globale dell’alta gioielleria. Il prestigioso brand americano, Official Trophy Maker della Hall of Fame di AC Milan presented by Emirates, ha creato un trofeo unico, simbolo dell’eccellenza senza tempoche caratterizza entrambi i marchi.

Questa partnership rappresenta un connubio senza precedenti tra l’eleganza artigianale e la passione calcistica, segnando la prima incursione di Tiffany & Co. nel calcio italiano. Per celebrare i leggendari protagonisti della storia rossonera, Tiffany & Co. ha messo a disposizione la sua maestria nella lavorazione dei metalli preziosi, realizzando un’opera che è molto più di un semplice trofeo: è un emblema di tradizione, classe e valori condivisi.

Fonte: Ufficio stampa Tiffany

Il trofeo, un piatto in argento sterling di 30 cm, è stato forgiato dagli artigiani del laboratorio Tiffany Hollowware a Cumberland, Rhode Island. Questo capolavoro è decorato con i loghi della Hall of Fame del Milan e di Emirates, e inciso con il nome della leggenda celebrata. Il design minimalista ed elegante riflette lo stile senza tempo di Tiffany & Co., mentre il materiale prezioso incarna il valore inestimabile delle figure che hanno definito i 125 anni di storia del Club.

Un nuovo modo di vivere il calcio

La collaborazione tra AC Milan e Tiffany & Co. è molto più che un’iniziativa di design: è una dichiarazione di intenti. Entrambi i brand condividono una profonda attenzione per l’eccellenza e la tradizione, posizionandosi come leader globali nei rispettivi campi. In un’epoca in cui il lifestyle e lo sport si intrecciano sempre più frequentemente, questa partnership consolida il ruolo del Milan come ambasciatore di un nuovo modo di vivere il calcio, dove la cultura sportiva incontra l’alta moda e il lusso.

Fonte: Ufficio stampa Tiffany

Lanciata di recente, la Hall of Fame del Milan, presentata da Emirates, è nata per celebrare le figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del Club. Con l’ingresso del Vice Presidente Onorario Franco Baresi, si è dato il via a un processo di selezione che ha coinvolto tifosi rossoneri di tutto il mondo, i quali hanno scelto i prossimi componenti della Hall of Fame.

Il clou delle celebrazioni arriverà il 15 dicembre, in occasione del 125° anniversario del Club, quando, poco prima della partita contro il Genoa a San Siro, si terrà una cerimonia speciale per omaggiare i nuovi membri. Il trofeo firmato Tiffany sarà consegnato come simbolo tangibile di eccellenza e appartenenza alla gloriosa storia del Milan.

Tiffany & Co. e il legame con lo sport

Con quasi 200 anni di storia, Tiffany & Co. è nota per aver creato alcuni dei trofei sportivi più celebri al mondo, tra cui il Vince Lombardi Trophy per il Super Bowl. Ora, con questa nuova collaborazione, il brand americano porta il suo inimitabile stile anche nel calcio italiano, sottolineando ancora una volta la sua capacità di fondere mondi diversi sotto l’egida del lusso.

Il futuro del Milan nella moda

Questa collaborazione non è solo un omaggio al passato, ma un ponte verso il futuro. Celebrando le proprie leggende e coinvolgendo i tifosi in un’esperienza emotiva e culturale, il Milan ridefinisce il significato di sport e lifestyle, dimostrando come un Club calcistico possa diventare un’icona globale di stile e tradizione.

In definitiva, il trofeo Tiffany non è solo un premio, ma un simbolo che eleva il calcio a una dimensione di raffinatezza e prestigio, unendo due mondi apparentemente distanti in un connubio perfetto di arte, sport e moda.