Prendete carta e penna, torna la Milano Moda che conta. Ecco tutte le date.

Fonte: Soliman Magdi. Milano Fashion Week.

Il programma della Milano Moda Uomo alterna 20 sfilate (16 fisiche e 4 digitali), 38 presentazioni e 7 eventi speciali, offrendo una panoramica completa sul panorama moda contemporaneo. Le maison storiche del Made in Italy, tra cui Dolce & Gabbana, Prada, Giorgio Armani e Zegna, saranno protagoniste di appuntamenti imperdibili. Non mancano, tuttavia, assenze illustri: Gucci, che ha recentemente optato per eventi co-ed, oltre a Fendi e J.W. Anderson. Alcuni brand come MSGM, Bally e Tod’s hanno scelto invece di presentare le loro collezioni in eventi privati.

Fonte: Ufficio stampa

Emergenti e debutti: i nomi da tenere d’occhio

La settimana punta anche sui nuovi talenti. Tra i debutti più attesi spiccano Pierre-Louis Mascia, che presenterà la sua prima sfilata maschile, e Saul Nash, designer britannico che porta il suo stile innovativo per la prima volta a Milano. Anche PDF, brand emergente diretto da Domenico Formichetti, promette di attirare l’attenzione. Sul fronte digitale, marchi internazionali come KML dall’Arabia Saudita e Victor Hart, designer ghanese supportato dal Camera Moda Fashion Trust Grant, si distinguono per la loro visione innovativa. Gli italiani emergenti da non perdere sono Magliano, Federico Cina e Maragno, che reinterpretano il Made in Italy con un focus su sostenibilità e artigianalità.

Fonte: Luca Facchinetti

Moda e mercato: un sottile equilibrio

Nonostante il calo del -4,8% nei settori di abbigliamento, pelle e calzature, il settore moda continua a dimostrare resilienza grazie a una crescita significativa in settori come gioielli, occhiali e beauty (+20,6% nei primi otto mesi del 2024).

Fonte: Ufficio stampa

Secondo Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, «Abbiamo bisogno di politiche di sostegno che preservino l’eccellenza del nostro sistema, promuovendo transizione ecologica e digitalizzazione». La Fashion Week, in questo contesto, è un’opportunità per celebrare l’innovazione e sostenere i giovani creativi.

Quest’anno una Fashion Week globale

La Milano Moda Uomo punta a raggiungere un pubblico globale. In Cina, gli spettacoli saranno trasmessi su Tencent Video, partner ufficiale, mentre in Giappone la copertura sarà affidata ad Asahi Shimbun, con contenuti esclusivi sulle piattaforme digitali. In Italia, un maxi LED in Piazza dei Mercanti permetterà agli appassionati di seguire le sfilate direttamente dalle strade di Milano, grazie a una novità introdotta da Urban Vision. Inoltre, la piattaforma ufficiale della Camera della Moda offrirà streaming live e showroom virtuali per un’esperienza immersiva.

Fonte: Ufficio stampa

Con 68 appuntamenti tra passerelle, presentazioni e debutti, la Milano Fashion Week Uomo Autunno/Inverno 2025-2026 si prepara a essere un evento iconico. Tra innovazione, tradizione e sostenibilità, la moda italiana si conferma protagonista, capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Ecco il calendario completo degli show:

Venerdì 17 gennaio

16:00 PIERRE-LOUIS MASCIA

20:00 PDF

21:00 PHILIPP PLEIN

Sabato 18 gennaio

11:00 PRONOUNCE

12:30 DOLCE&GABBANA

15:00 JORDANLUCA

19:00 EMPORIO ARMANI

Domenica 19 gennaio

11:00 SIMON CRACKER

12:00 MAGLIANO

14:00 PRADA

15:00 DHRUV KAPOOR

16:00 SAUL NASH

19:00 DUNHILL

Lunedì 20 gennaio

11:00 GIORGIO ARMANI

12:00 GIORGIO ARMANI

15:00 ZEGNA