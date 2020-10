Quali saranno i Paesi con più abitanti nel 2100: la classifica di Pew Research

Oggi il Paese più popoloso è la Cina, seguita da India e Stati Uniti, Indonesia, Pakistan, Brasile, Nigeria, Bangladesh, Russia e Messico. Si prevede che, tra il 2020 e il 2100, la popolazione mondiale crescerà di circa 3,1 miliardi di persone. A dirlo è una ricerca del Pew Research Institute, che rileva come 4 dei 10 Paesi più popolosi del mondo, Brasile, Bangladesh, Russia e Messico, non saranno più tra i primi 10 nel 2100, e tutti e quattro saranno soppiantati dalle nazioni in rapida crescita in Africa: Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Tanzania e Egitto.