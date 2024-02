Moda a Sanremo, tutti i look più belli delle prime quattro serate del Festival

Mancano pochissime ore alla finale del Festival di Sanremo, ieri la serata dedicata alle cover che, come sempre ha avuto una risonanza pazzesca all’Ariston e a casa. Emozioni, ricordi e tanta voglia di cantare sulle note delle più iconiche canzoni della nostra storia musicale. Sanremo è dunque musica, voglia di stare insieme, ma anche alta moda, look stravaganti, green carpet e beauty party. Il settore del fashion italiano sposta per cinque giorni lo sguardo da Milano alla Città dei Fiori. Valentino, Prada, da Giorgio Armani a Etro, Versace, e ancora Dolce & Gabbana, Marni, Fendi, Moschino e non solo: sono tante le Maison che stringono la mano ai cantanti sul palco, trasformando la kermesse musicale più attesa dell'anno in un palcoscenico per la moda, sotto i riflettori quasi quanto la canzone italiana. Da Amadues a Sangiovannni, fino a Ghali, Mahmood e Dargen D’amico, vediamo insieme tutti i look più belli degli scorsi giorni.