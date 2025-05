TuttoFood 2025, un’edizione da record tra tendenze emergenti e sostenibilità

Fonte: Ufficio stampa

Con 95mila presenze registrate nel corso dei quattro giorni di fiera, oltre 3.000 top buyer internazionali alla ricerca delle eccellenze del Made in Italy e di tutto il mondo, l’edizione 2025 di TuttoFood ha segnato un punto di svolta per la manifestazione, alla sua prima edizione sotto la guida di Fiere di Parma.

Un evento che si è confermato strategico per il settore agroalimentare, pensato per rafforzare la dimensione internazionale del format e offrire nuove opportunità di business alle aziende del comparto. A raccontarci le novità di questa edizione, i trend emersi e le sfide che attendono il settore nei prossimi anni è Alice Andrei, Marketing Manager di TuttoFood.

L’edizione 2025 è nata dalla partnership tra Fiera Milano e Fiere di Parma: cosa rappresenta questa sinergia per il futuro di TuttoFood?

L’edizione 2025 di TuttoFood segna una collaborazione strategica tra Fiera Milano e Fiere di Parma, con il supporto della rete internazionale di Koelnmesse. Questa sinergia mira a consolidare la leadership di TuttoFood nel panorama fieristico internazionale, sfruttando l’esperienza di Koelnmesse nell’organizzazione di eventi globali come Anuga e il grande palcoscenico di Rho Fiera. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento internazionale della manifestazione, ampliando la presenza di espositori esteri e offrendo nuove opportunità di business per le aziende partecipanti.

Quali sono state le principali novità di questa edizione?

L’edizione 2025 di TuttoFood ha introdotto diverse novità per migliorare l’esperienza dei visitatori. Un nuovo layout merceologico, con una riorganizzazione degli spazi espositivi per facilitare l’incontro tra domanda e offerta. La Mixology Experience, un’area dedicata al mondo dei cocktail bar e degli spirits, con focus su tendenze come il no & low alcohol e la coffee mixology. E la TuttoFood Week, un evento diffuso in città che è iniziato qualche giorno prima della fiera fino all’8 maggio, con degustazioni, talk, food show e altre iniziative per coinvolgere il pubblico milanese.

A proposito della TuttoFood Week, un vero e proprio FuoriSalone del cibo: quali erano le aspettative per questo nuovo format diffuso in città?

La TuttoFood Week è stata una novità significativa: ha esteso l’esperienza fieristica al di fuori dei padiglioni di Rho Fiera Milano. Con il concept “Nutrire il Futuro”, l’evento ha coinvolto il pubblico milanese attraverso una serie di iniziative che hanno celebrato la cultura del cibo, promuovendo un dialogo tra tradizione e innovazione.

Come si evolve TuttoFood per rispondere ai cambiamenti del mercato agroalimentare, in un contesto sempre più internazionale?

L’edizione 2025 ha previsto la partecipazione di oltre 3.000 espositori da tutto il mondo e l’arrivo di 95mila visitatori, tra cui oltre 3.000 top buyer internazionali. Grazie alla collaborazione con ICE/ITA Agenzia e le principali associazioni di settore, la manifestazione ha offerto un programma di incoming per facilitare l’incontro tra domanda e offerta a livello globale.

Quali sono le tendenze emergenti nel mondo del food & beverage che meritano maggiore attenzione?

La velocità di consumo è un trend fortissimo oggi e le aziende si stanno muovendo in quel senso. Ciò è dovuto all’evoluzione delle nostre vite e, se vogliamo, alla proliferazione delle occasioni di consumo Fuori Casa. C’è però anche una tendenza della GenZ di approcciare al momento della tavola – una volta a casa – in modo diverso da come facevano altre generazioni (paradossalmente anche quella anagraficamente a loro più vicina, i Millennial). Alla rapidità di consumo si sommano, quindi, altre componenti come la salubrità e la funzionalità alimentare. Questa transizione non implica che i formati e i sapori tradizionali o i grandi cliché (come l’aperitivo all’italiana, per esempio) siano destinati a sparire, tutt’altro: tutti questi classici sono destinati a rivivere sotto nuove forme per adattarsi a nuovi bisogni che il consumatore esprime in modo chiaro attraverso i suoi comportamenti in acquisto e le sue scelte di stile.TuttoFood 2025 si posiziona come una piattaforma capace di intercettare, una per una, queste tendenze legate e ai nuovi bisogni alimentari e snocciolarle in modo molto profondo. TuttoFood 2025 ha dedicato ampio spazio ai nuovi modelli alimentari, sempre più impostati verso la valorizzazione di produzioni sostenibili dal punto di vista socio-ambientale e di comportamenti di consumo responsabili. La manifestazione ha ospitato conferenze focalizzate su innovazione e sostenibilità e, addirittura, un’intera area tematica, come la “Better Future Arena”, nella quale si discuterà di alimentazione plant-based, sostenibilità e nuove abitudini di consumo e contaminazioni cross-category, da tutti i Paesi del mondo.

Che ruolo hanno giocato innovazione e sostenibilità in questa edizione?

La sostenibilità ambientale e sociale è diventata un fattore chiave nella competitività delle aziende alimentari. Non è un caso che le imprese con un alto livello di sostenibilità risultano anche le più competitive sul mercato. La crescente attenzione dei consumatori verso questi temi, se da un lato rende molto più complesso per le aziende – rispetto a qualche anno fa – approcciare all’innovazione alimentare, dall’altro favorisce in maniera importante chi è in grado di diversificare il proprio assortimento o specializzarsi, offrendo soluzioni adatte a ogni occasione di consumo o funzionalità specifica. Questa parcellizzazione del mercato emerge in maniera fortissima in quest’edizione della fiera e attraversa tutti i comparti, dal fresco allo stabile, passando per il frozen e i freschissimi. Better Future Arena: già citata, è un’area dedicata a discussioni su innovazione e sostenibilità nel settore agroalimentare.

Quali sono le principali sfide che il settore agroalimentare dovrà affrontare nei prossimi anni? E in che modo TuttoFood può supportare gli operatori?

Il settore agroalimentare dovrà affrontare diverse sfide nei prossimi anni, dalle tensioni commerciali e nuove politiche sui dazi, che possono influenzare le dinamiche di import-export, alle regolamentazioni ambientali. TuttoFood può aiutare gli operatori ad affrontare queste sfide offrendo una piattaforma per il confronto, la condivisione di best practice e l’accesso a informazioni aggiornate sulle normative e le tendenze di mercato.

Come descriverebbe TuttoFood 2025 in tre parole chiave?

Internalizzazione, innovazione e sostenibilità. Internazionalizzazione perché un evento che attrae espositori e visitatori da tutto il mondo. Innovazione per il focus costante su tendenze, tecnologie e nuovi prodotti nel settore agroalimentare. Sostenibilità per l’impegno verso pratiche e soluzioni che rispettano l’ambiente e promuovono il consumo responsabile.