IPA Agency Bernard e Antoine Arnault a VivaTech: al figlio spetta la guida di Christian Dior SE, la holding destinata a diventare la nuova Agache

Nel nuovo statuto di Agache c’è una riga che dice molto sulla successione in LVMH, il primo gruppo del lusso al mondo. Il limite d’età per chi svolge le funzioni di gérant, cioè il socio accomandatario che guida la holding, è di 95 anni. Bernard Arnault ne ha 77. Potrebbe quindi restare al comando della società che controlla LVMH per altri diciotto anni.

La clausola è emersa dalle bozze dello statuto di Agache SCA, rese pubbliche in questi giorni. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, la soglia dei 95 anni era già prevista nella struttura precedente della holding. A cambiare è il contesto, perché la regola entra nel cuore di una riorganizzazione che riscrive la catena di controllo del gruppo.

La fusione tra Agache e Christian Dior

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A fine settembre la famiglia Arnault ha presentato un piano per semplificare l’assetto societario. Prima Financière Agache confluirà in Agache, poi Agache verrà fusa in Christian Dior SE, che nello stesso passaggio diventerà una società in accomandita per azioni e prenderà il nome di Agache. Il consiglio di Dior ha dato il via libera e gli azionisti sono chiamati a votare a dicembre.

A operazione conclusa, la nuova Agache, quotata in Borsa, deterrà direttamente il 49,76% del capitale di LVMH e il 65,55% dei diritti di voto. Per il 2,44% di Christian Dior che non è in mano alla famiglia è prevista un’offerta in contanti nel primo trimestre del 2027.

La forma dell’accomandita per azioni non è una scelta casuale. Separa la proprietà del capitale dal potere di gestione, che resta in capo ai soci accomandatari: in questo caso Agache Commandité, il cui capitale è diviso in parti uguali tra i cinque figli di Arnault, e lo stesso Bernard Arnault, che ne sarà il gérant. Per questo i giuristi la descrivono come un lucchetto sul controllo del gruppo.

Le età limite, alzate più volte

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Il tetto dei 95 anni riguarda la holding, non LVMH. Alla guida operativa del gruppo valgono altre regole, che negli ultimi anni sono state riviste con una certa regolarità. Nel 2022 il limite per l’amministratore delegato è passato da 75 a 80 anni. Nell’aprile 2025 l’assemblea ha approvato un ulteriore innalzamento a 85 anni, sia per il presidente sia per il CEO.

Tra le curiosità legate a questa storia c’è il ruolo di Warren Buffett. Dopo la modifica del 2022, il fondatore di Berkshire Hathaway aveva scritto ad Arnault per dirgli che 80 anni erano un limite ancora troppo basso. Buffett ha lasciato la guida di Berkshire alla fine dello scorso anno, a 95 anni.

Cinque figli, nessun erede designato

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Arnault non ha mai indicato un successore. I suoi cinque figli, Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric e Jean, lavorano tutti nel gruppo con ruoli di peso. Delphine Arnault guida Christian Dior Couture, Antoine Arnault è amministratore delegato di Christian Dior SE, Frédéric Arnault è alla testa di Loro Piana. Una parte degli investitori chiede da tempo un piano chiaro per il dopo.

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Il tema del ricambio al vertice attraversa tutto il settore, come dimostra anche l’addio di Anthony Vaccarello a Saint Laurent dopo dieci anni di direzione creativa. Su questo punto l’imprenditore francese continua a prendere tempo. All’assemblea di aprile, parlando di successione, ha rinviato la questione di sette, otto anni. Il nuovo statuto di Agache gli lascia uno spazio ancora più ampio.

Intanto il suo peso resta enorme anche sul piano personale. Il Bloomberg Billionaires Index stima il patrimonio di Arnault in circa 130 miliardi di dollari.