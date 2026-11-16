Altroconsumo ha confrontato i prezzi del pane in dieci città: da Padova a Firenze ci sono oltre 2 euro al chilo di differenza. Dove conviene

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Prezzi del pane in Italia a confronto.

Il prezzo del pane oggi in Italia non è uguale per tutti. A seconda di dove lo si acquista, infatti, per la stessa quantità di prodotto la differenza di costo può essere più del 66%.

A fotografare la situazione è una nuova indagine di Altroconsumo, che ha rilevato 933 prezzi in 161 punti vendita distribuiti in dieci città italiane, prendendo in considerazione sia supermercati e ipermercati sia panetterie tradizionali.

Quanto costa un chilo di pane in Italia oggi

Tenendo conto dell’andamento del mercato nelle città monitorate, in Italia il prezzo medio del pane di grano tenero è oggi pari a 4,15 euro al chilo.

Rispetto al 2017, quando il prezzo medio era di 3,15 euro al chilo, il costo del pane è aumentato di circa il 32%, ma l’incremento non ha interessato tutte le città nella stessa misura. Bari, per esempio, ha registrato la crescita più marcata, pari al 67%, seguita da Napoli, con il 58%, e Palermo, con il 49%.

A Padova l’aumento rispetto al 2017 è stato del 45%, mentre a Bologna del 37%. Gli incrementi più contenuti si registrano a Milano, dove il prezzo è salito del 15%, e a Torino, con il 12%.

Prezzi del pane in Italia: la classifica delle città più care

Secondo i dati Altroconsumo, la città italiana dove il pane di grano tenero costa di più è Padova, con un prezzo medio di 5,16 euro al chilo. Seguono Bologna, dove la spesa raggiunge 5,12 euro, e Genova, con 4,66 euro al chilo. Padova e Bologna superano la soglia dei 5 euro, mentre tutte e tre le città si collocano al di sopra della media nazionale, pari a 4,15 euro al chilo.

Sopra la media nazionale si trovano anche:

Milano, dove il prezzo medio è di 4,55 euro al chilo;

Palermo, con 4,35 euro al chilo;

Bari, con 4,23 euro al chilo.

Nella parte più bassa della classifica si trovano invece:

Torino, con 3,59 euro;

Roma, con 3,56 euro;

Napoli, con 3,23 euro al chilo;

Firenze, la città più conveniente, con appena 3,11 euro.

Come si evince dai numeri, tra la prima e l’ultima posizione si registrano oltre 2 euro di differenza per ogni chilo acquistato, ovvero una spesa media maggiore del 66% tra chi lo compra in Veneto rispetto a chi lo acquista invece nel capoluogo toscano.

Integrale, baguette e panini: i prodotti più cari

Il prezzo del pane non dipende soltanto dalla città in cui viene acquistato, ma anche dalla tipologia scelta. La rilevazione evidenzia infatti differenze importanti tra le diverse varietà presenti nei punti vendita. Nel dettaglio:

il pane di grano tenero è il più economico, con una media di 4,15 euro al chilo;

il pane integrale costa invece mediamente 5,13 euro al chilo, circa il 25% in più;

rispetto a baguette e pagnotte, i panini di piccolo formato risultano costosi, con prezzi vicini a quelli del pane integrale.

Supermercati vs panetterie, dove conviene di più

Un altro elemento che incide sul prezzo finale è il canale di vendita. Secondo l’indagine, acquistare il pane venduto nei supermercati (e grande distribuzione) risulta mediamente più conveniente rispetto al panificio tradizionale. La differenza è pari a circa il 28%, ovvero:

nella Gdo il prezzo medio rilevato è di 3,61 euro al chilo;

nelle panetterie raggiunge 4,70 euro al chilo.

Il divario non è però identico in tutte le città. A Torino la differenza tra panetterie e supermercati arriva al 74%, mentre a Bologna, Padova e Palermo il prezzo nei panifici è superiore di circa il 50% rispetto a quello dei supermercati. Bari rappresenta invece un’eccezione, dato che in questa città il pane acquistato nelle panetterie risulta mediamente più economico rispetto a quello della grande distribuzione.

Perché il prezzo del pane continua a essere così diverso in Italia?

Tra le voci che incidono maggiormente sul prezzo del pane, oggi, ci sono sicuramente i costi dell’energia per alimentare forni e impianti di produzione. A questi si aggiungono quelli per personale, affitti dei locali, trasporto e approvvigionamento delle materie prime. Si tratta di costi che tendenzialmente possono variare da territorio a territorio e che, per questo motivo, influenzano il mercato in maniera diversa.

C’è poi la struttura commerciale del territorio di cui tenere conto. La presenza di numerosi panifici, il livello di concorrenza, le strategie dei supermercati e le abitudini di acquisto possono influenzare i listini, insieme alle strategie di vendita e alle offerte, che possono avere pesi diversi a seconda del periodo e della loro durata nel tempo.

In generale, comunque, per risparmiare non basta guardare alla città o alla regione, ma è importante confrontare le tipologie di prodotto e i canali di vendita, verificando sempre il prezzo al chilogrammo.