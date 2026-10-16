L’Istat ha rilasciato l’analisi delle performance del commercio estero dell’Italia. Nel mese di agosto le esportazioni hanno tenuto dal punto di vista del valore, registrando una crescita tendenziale del 9%. Tuttavia, il volume delle vendite aumenta solo dell’1,9% rispetto all’anno precedente.
Se rispetto all’anno precedente i valori sono migliori, rispetto a luglio 2026 si registra una lieve flessione congiunturale: -1,5% l’export, -1,6% l’import.
Quali sono i Paesi e i settori che spingono la crescita
A trainare le vendite sono i mercati extra-UE che, nonostante i dazi, aumentano del 16,7%. Rallenta l’esportazione in area comunitaria, che si arresta a un +1,6%.
Ecco i settori chiave per incremento delle vendite in valore:
- autoveicoli (+55,8%);
- metalli di base (+26,5%);
- prodotti petroliferi raffinati (+55,4%).
A registrare un calo è invece la vendita di macchinari (-1,4%).
Tra i Paesi partner spiccano i dati positivi di Svizzera (+57,1%), Stati Uniti (+31,2%) e Cina (+32,7%). Arretra invece la Francia (-8,3%).
Il saldo commerciale si conferma in attivo per 1.773 milioni di euro (grazie all’ottimo riscontro dei beni non energetici a +6.925 milioni), pur registrando un peggioramento del deficit energetico a -5,15 miliardi, in parallelo al rialzo dei prezzi all’importazione (+7,3% su base annua).
Cos’è il deficit energetico
Per deficit energetico (o saldo energetico negativo) si intende la differenza tra il valore del petrolio, gas ed elettricità che l’Italia acquista dall’estero e quello delle materie energetiche che vende fuori confine.