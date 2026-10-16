Istat, export italiano a +9% ad agosto ma cala il volume del venduto: effetto inflazione

Il commercio con l'estero registra un aumento di valore del +9% ad agosto, grazie soprattutto al comparto automobilistico. Pesano il volume reale del venduto e il deficit energetico.

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Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

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Istat, export italiano a +9% ad agosto ma cala il volume del venduto: effetto inflazione
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Nel mese di agosto l'export italiano registra un +9% tendenziale

L’Istat ha rilasciato l’analisi delle performance del commercio estero dell’Italia. Nel mese di agosto le esportazioni hanno tenuto dal punto di vista del valore, registrando una crescita tendenziale del 9%. Tuttavia, il volume delle vendite aumenta solo dell’1,9% rispetto all’anno precedente.

Se rispetto all’anno precedente i valori sono migliori, rispetto a luglio 2026 si registra una lieve flessione congiunturale: -1,5% l’export, -1,6% l’import.

Quali sono i Paesi e i settori che spingono la crescita

A trainare le vendite sono i mercati extra-UE che, nonostante i dazi, aumentano del 16,7%. Rallenta l’esportazione in area comunitaria, che si arresta a un +1,6%.

Ecco i settori chiave per incremento delle vendite in valore:

  • autoveicoli (+55,8%);
  • metalli di base (+26,5%);
  • prodotti petroliferi raffinati (+55,4%).

A registrare un calo è invece la vendita di macchinari (-1,4%).

Tra i Paesi partner spiccano i dati positivi di Svizzera (+57,1%), Stati Uniti (+31,2%) e Cina (+32,7%). Arretra invece la Francia (-8,3%).

Il saldo commerciale si conferma in attivo per 1.773 milioni di euro (grazie all’ottimo riscontro dei beni non energetici a +6.925 milioni), pur registrando un peggioramento del deficit energetico a -5,15 miliardi, in parallelo al rialzo dei prezzi all’importazione (+7,3% su base annua).

Cos’è il deficit energetico

Per deficit energetico (o saldo energetico negativo) si intende la differenza tra il valore del petrolio, gas ed elettricità che l’Italia acquista dall’estero e quello delle materie energetiche che vende fuori confine.

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