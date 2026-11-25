Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Premiati i migliori ristoranti italiani con menu sotto i 50 euro.

La Liste, celebre classifica che seleziona i migliori ristoranti (e strutture dell’ospitalità) al mondo, per la prima volta ha realizzato una selezione dedicata ai ristoranti europei nei quali è possibile mangiare bene spendendo meno di 50 euro.

Tra trattorie, osterie, pizzerie e ristoranti valutati, ben 25 sono italiani distribuiti lungo la Penisola, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna.

Come sono stati scelti i migliori ristoranti con menù sotto i 50 euro

Dal 2015, il sistema di valutazione de La Liste si distingue perché aggrega e rielabora le valutazioni provenienti da oltre 1.100 guide gastronomiche, pubblicazioni specializzate e fonti online di 195 Paesi. Non è quindi una giuria a scegliere. La selezione comprende realtà molto diverse tra loro, trattorie familiari che tramandano le stesse ricette da generazioni, osterie di paese, ristoranti nei mercati, cucine portuali e locali legati a chef conosciuti che hanno scelto di proporre una cucina più accessibile anche al di fuori dei propri ristoranti principali.

In questo caso la qualità della cucina non è legata solo al lusso o al servizio, ma anche alla valorizzazione delle produzioni locali, alla stagionalità e alla conservazione delle tradizioni culinarie.

I 25 italiani premiati da La Liste nel 2026

Tra i ristoranti italiani finiti nell’elenco dei migliori ci sono:

La Piola, trattoria ad Alba (Cuneo);

Osteria dell’Arco, ricavata da un’ex enoteca, anche questa ad Alba (Cuneo);

Consorzio, ristorante di Torino;

Ratanà, il ristorante dello chef Cesare Battisti che si trova nel quartiere Isola a Milano;

Trippa, il locale di Diego Rossi e Pietro Caroli, anche questo a Milano, ma in zona Porta Romana;

Trattoria Caprini, a Torbe (Verona), nel cuore della Valpolicella;

Lerchner’s in Runggen, a San Lorenzo di Sebato (Bolzano);

Trattoria di Via Serra, a Bologna;

Antica Osteria del Mirasole, a San Giovanni in Persiceto (Bologna);

Osteria di Rubbiara, a Nonantola (Modena);

Al Cavallino Bianco, trattoria a Polesine Parmense (Parma);

Trattoria Da Burde, a Firenze;

Solociccia, ristorante a Panzano in Chianti (Firenze);

La Palomba, trattoria a Orvieto (Terni), gestita dalla famiglia Cinti da tre generazioni;

Armando al Pantheon, aperto nel 1961 a Roma, è uno degli indirizzi storici della ristorazione romana;

Da Cesare al Casaletto, anche questo ristorante che si trova a Roma, nel quartiere Monteverde;

Santo Palato, ristorante di Roma gestito da Sarah Cicolini;

Spazio Niko Romito, progetto gastronomico dello chef Niko Romito a Roma;

Il Contadino di Berardino Lombardo, agriturismo a Caianello (Caserta);

Pepe in Grani, pizzeria a Caiazzo (Caserta);

Starita a Materdei, pizzeria a Napoli;

La Taverna del Leone, a Positano (Salerno);

Antichi Sapori, ristorante a Montegrosso, frazione di Andria (Barletta-Andria-Trani);

Abbamele Osteria, a Mamoiada (Nuoro, in Sardegna);

Quattro Archi, ristorante pizzeria a Milo (Catania).

Quanto si spende nei ristoranti italiani premiati

Essere inseriti nella categoria under 50 euro non implica necessariamente che ogni piatto presente nel menu di questi ristoranti costi meno di questa cifra o che tutti i ristoranti offrano un menu degustazione completo a quel prezzo. Secondo i criteri utilizzati da La Liste, il limite si riferisce alla possibilità di consumare un pranzo con menu dedicato, un menu fisso oppure un pasto realistico di almeno due portate alla carta, con una spesa inferiore a 50 euro a persona. Le bevande sono escluse dal conteggio.