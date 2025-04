Le migliori colombe artigianali premiate nel 2025, la classifica

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Fonte: 123RF Le migliori colombe pasquali artigianali del 2025

Anche quest’anno la colomba pasquale torna protagonista delle tavole degli italiani. Per il 2025, Gambero Rosso ha stilato una classifica dei migliori prodotti artigianali, puntando i riflettori su un gruppo di giovani realtà emergenti, che stanno rivoluzionando il concetto stesso di colomba, senza vincoli di categoria: non solo pasticcieri, ma anche fornai, pizzaioli, chef e gelatieri si sono messi in gioco con proposte inedite e personali.

Come sono state scelte le migliori colombe artigianali premiate nel 2025

La selezione è stata curata da Marina Savoia, Annalisa Zordan, Valentina Marino e Pina Sozio, firme di riferimento delle guide di Gambero Rosso per pasticcerie, panifici, ristoranti, gelaterie e pizzerie. Le colombe sono state assaggiate alla cieca presso la Gambero Rosso Academy di Roma, sotto lo sguardo esperto di un panel composto da professionisti dell’arte bianca come Monia Achille, Arcangelo Patrizi e dalla giornalista food Mara Nocilla.

Solo i lievitati che hanno raggiunto come punteggio almeno 65/100 sono entrati nella Top 10. Il risultato? Una classifica che sorprende e conferma il talento di chi, spesso da settori diversi dalla pasticceria, ha saputo portare un’identità nuova e originale nel mondo della colomba artigianale.

La classifica

In cima alla classifica troviamo la colomba A Maidda del Panificio di Pietro Cardillo prodotta a Trapani (Sicilia). Pietro Cardillo, ex Reale di Niko Romito, è stato premiato per la sua visione minimal e contemporanea. La sua colomba è stata definita originale, dal sapore complesso ma di grande personalità. Il prezzo è di 33/35 euro al chilo.

A seguire troviamo: