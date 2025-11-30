Il ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea è il migliore d'Italia per La Liste 2025. Un successo per tradizione e alta cucina. Ma quanto costa l'esperienza degustazione?

Da Vittorio, il ristorante della famiglia Cerea, è stato inserito da La Liste 2025 (una delle classifiche gastronomiche internazionali più autorevoli) nella lista dei migliori ristoranti al mondo a pari merito con altre nove realtà globali.

Creata nel 2015, La Liste nasce con l’obiettivo di unificare giudizi e valutazioni provenienti da guide professionali, blog gastronomici e stampa internazionale, restituendo una fotografia oggettiva della ristorazione mondiale. Il suo algoritmo analizza dati provenienti da 1.100 fonti, monitorando 38.000 ristoranti e selezionandone 1.000 per il ranking finale. Per il 2025 Da Vittorio raggiunge un punteggio di 99,5 su 100.

Ma entriamo nel cuore della questione economica, oltre che gastronomica: quanto si spende per vivere l’esperienza nel miglior ristorante italiano al mondo?

Quanto costa mangiare nel miglior ristorante italiano al mondo: i prezzi dei menu Da Vittorio

Il ristorante Da Vittorio, propone diversi menu degustazione, ciascuno pensato per un tipo diverso di esplorazione gastronomica. L’opzione più tradizionale è “Nella tradizione di Vittorio”, un percorso composto da otto portate a base di pesce e crostacei freschissimi, al costo di 320 euro a persona, bevande escluse. Per chi desidera lasciarsi completamente guidare dalla creatività dello chef, invece, c’è “Carta Bianca”, un viaggio sensoriale in sedici portate che sorprende senza anticipazioni: un’immersione totale nella filosofia culinaria della famiglia Cerea, proposta a 420 euro.

Gli amanti del tartufo trovano poi un menu dedicato, semplicemente chiamato “Il Tartufo”, che include otto abbinamenti studiati giorno per giorno e parte da 260 euro, a cui si aggiunge il costo del tartufo scelto direttamente dallo scrigno privato del ristorante, in base alla tipologia e al prezzo di mercato. Per un’esperienza ancora più esclusiva, è disponibile anche una versione premium del percorso, offerta a 480 euro, sempre bevande escluse.

A questi importi vanno aggiunti i costi di servizio. Il coperto, pari a 9 euro a persona, e naturalmente vini e bevande, che in un ristorante di questo calibro possono incidere in maniera significativa. Optando per un abbinamento vini, è normale superare 180 – 250 euro a testa, mentre per bottiglie rare dalla cantina, considerata una delle più prestigiose d’Europa, la spesa può salire fino a diverse migliaia di euro.

Nel complesso, una cena per due persone che scelgano il menu “Carta Bianca” con abbinamento vini si colloca facilmente in una fascia di prezzo compresa tra 1.200 e 1.600 euro, a seconda delle scelte e delle etichette selezionate.

Come mai costa così tanto?

Il prezzo di un ristorante come Da Vittorio non è dato solo dagli ingredienti. Dietro c’è un sistema basato su una filiera di qualità, ricerca e qualità. Il pesce è selezionato giornalmente e arriva da mercati esclusivi. Il tartufo, spesso bianco d’Alba o nero pregiato, segue quotazioni di mercato che possono superare anche 6.000–7.000 € al kg.

L’organizzazione della cucina e il lavoro di ricerca inoltre richiedono un team di cucina numeroso e altamente formato, laboratori interni di sperimentazione, investimenti continui in tecnologia di trasformazione alimentare. Il rapporto dipendenti/clienti è tra 1:1 e 3:1, con figure professionali specializzate in pane, pasticceria, formaggi, sala, sommellerie, accoglienza.

Perché Da Vittorio è stato scelto come il migliore

Il riconoscimento ottenuto da Da Vittorio nella guida La Liste 2025 premia l’eccellenza gastronomica, la visione imprenditoriale e la capacità di trasformare la ristorazione in un’esperienza culturale. La guida francese, considerata una delle più autorevoli al mondo perché si basa su un algoritmo che incrocia migliaia di valutazioni provenienti da guide specializzate, critici, blog e stampa internazionale, ha premiato Da Vittorio per un insieme di fattori che lo rendono un riferimento assoluto nel panorama mondiale del fine dining.

Il ristorante della famiglia Cerea rappresenta uno dei casi più riusciti di equilibrio tra radici e creatività. La cucina mantiene un legame fortissimo con la tradizione gastronomica italiana, soprattutto lombarda e mediterranea, ma la reinterpreta attraverso tecniche moderne, abbinamenti originali e una cura maniacale per la materia prima.

Uno dei principali criteri valutativi di La Liste è la capacità di garantire una filiera di eccellenza. Da Vittorio seleziona pesce e crostacei freschissimi con arrivi quotidiani dai migliori mercati, utilizza prodotti stagionali top di gamma e si affida a fornitori scelti tra le eccellenze italiane e internazionali.

Inoltre, l’esperienza da Da Vittorio è riconosciuta come una delle migliori al mondo per qualità del servizio, professionalità del personale e capacità di far sentire l’ospite al centro, senza rigidità formale.