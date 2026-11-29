Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Nuovo regolamento Ue per cibo biologico.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla revisione del regolamento sul biologico, con novità che riguardano le certificazioni, l’utilizzo del logo bio Ue per i prodotti importati e le piccole imprese. Intervenendo sul quadro normativo comunitario, il legislatore europeo ha avviato un processo di riforma che introduce standard specifici, controlli e adempimenti amministrativi uguali per tutti, così da garantire condizioni più chiare per gli operatori e maggiore affidabilità per chi acquista prodotti certificati.

Regolamento biologico Ue, cosa cambia per le etichette e i prodotti importati

Il Parlamento europeo ha approvato condizioni più restrittive per l’impiego del logo biologico europeo sui prodotti provenienti da fuori dell’Ue. Con le nuove regole, una volta in vigore, per poter esporre sull’etichetta il simbolo verde con la foglia stellata (Eurofoglia), un prodotto realizzato con materie prime extra-Ue dovrà rispettare al 100% gli stessi severi standard di produzione e benessere animale richiesti agli agricoltori europei, senza alcuna eccezione nemmeno per una minima percentuale di ingredienti.

La bozza iniziale della riforma prevedeva una soglia di tolleranza che avrebbe permesso a un alimento trasformato, come un biscotto o un succo di frutta, di esporre comunque il marchio comunitario anche in presenza di una quota inferiore al 5% di ingredienti importati privi dei requisiti supplementari richiesti dall’Unione europea. Ma tale ipotesi è stata poi bocciata.

Nuove regole per la certificazione biologica

La revisione ha interessato anche le disposizioni che disciplinano la certificazione di gruppo, un sistema pensato per agevolare l’accesso alla certificazione biologica. Con la modifica dell’articolo 36 del Regolamento (UE) 2018/848, la platea dei piccoli produttori che possono associarsi per ottenerla è stata allargata.

In particolare, se in precedenza l’adesione collettiva era riservata alle aziende agricole con superfici fino a 5 ettari, fino a 0,5 ettari in serra o fino a 15 ettari di prati permanenti (oppure con un fatturato biologico annuo non superiore a 25.000 euro o una produzione standard fino a 15.000 euro), con le nuove norme tutti questi tetti massimi vengono raddoppiati. Possono così entrare nel gruppo le realtà:

fino a 10 ettari di superficie agricola;

1 ettaro in serra;

30 ettari di prati permanenti;

50.000 euro di fatturato annuo da biologico;

30.000 euro di produzione standard annua.

Inoltre, prima della riforma, le aziende che superavano i limiti di superficie potevano aderire a un gruppo solo dimostrando che il costo di una certificazione individuale avrebbe inciso per più del 2% sul proprio fatturato biologico. Questo requisito è stato ora cancellato. In più, i produttori potranno operare tramite associazione, cooperativa o qualsiasi struttura preesistente già riconosciuta, mentre le regole precedenti imponevano al gruppo di costituirsi autonomamente come soggetto dotato di personalità giuridica propria.

Confermato l’obbligo di pascolo per l’agricoltura biologica

Il nuovo regolamento Ue sul bio non cambia, ma conferma invece l’obbligo di garantire l’accesso al pascolo negli allevamenti biologici per i ruminanti (come mucche, pecore e capre). Tale requisito segna la differenza rispetto agli allevamenti intensivi o convenzionali, dove gli animali non hanno sempre la possibilità di muoversi e nutrirsi all’aperto.

Se gli allevatori vorranno continuare a mantenere lo stato di bio, quindi, dovranno organizzare l’intera attività assicurando agli animali spazi aperti adeguati e terreni capaci di offrire erba e foraggio naturale durante le stagioni favorevoli.