La cosiddetta wiesnflation corre più dell'inflazione generale: dal 1985 il prezzo del boccale è quintuplicato e nel 2026 sfiora già i 16 euro

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Aumentano i prezzi della birra.

All’Oktoberfest, dal 1985 a oggi il prezzo del boccale è quintuplicato, mentre nello stesso arco temporale i prezzi al consumo in Germania e in Europa sono aumentati di circa il 120%. La cosiddetta “wiesnflation”, termine utilizzato per descrivere l’inflazione specifica dell’Oktoberfest, ha quindi viaggiato a una velocità decisamente superiore rispetto all’inflazione generale.

Quanto costa la birra all’Oktoberfest nel 2026 (e di quanto è aumentata)

Il prezzo del Maß (tradizionale boccale dell’Oktoberfest) continua a salire. Per l’edizione 2026, in programma dal 19 settembre al 4 ottobre, a Monaco di Baviera il costo medio del caratteristico boccale da un litro è stimato a 15,61 euro, in aumento del 2,4% rispetto al 2025.

Secondo l’analisi condotta da UniCredit, si tratta del minore aumento annuo dei prezzi dal 2006. Eppure questa tendenza al rialzo, anche quando è stata lieve, nel lungo periodo ha contribuito a spingere in alto i costi, fino a farli arrivare vicini alla soglia critica dei 16 euro di oggi. Basti pensare che in quarant’anni il prezzo del Maß è arrivato a quintuplicare, molto più dell’inflazione registrata nello stesso periodo per il paniere generale dei consumatori.

Perché i prezzi sono aumentati

Dietro il costo finale di un boccale di birra ci sono:

le spese sostenute dagli organizzatori e dagli operatori dei grandi tendoni, dalla manodopera all’energia, dalla sicurezza alle strutture necessarie per accogliere milioni di visitatori;

dagli organizzatori e dagli operatori dei grandi tendoni, dalla manodopera all’energia, dalla sicurezza alle strutture necessarie per accogliere milioni di visitatori; le condizioni del mercato della birra.

È l’evento in sé, quindi, a spingere i prezzi. Per questo si parla di inflazione da Oktoberfest, perché se si osserva l’andamento delle materie prime:

il prezzo del luppolo è diminuito;

quello dell’orzo destinato alla maltazione si è stabilizzato.

Entrambi sono elementi fondamentali per la produzione della birra e una loro evoluzione più favorevole contribuisce a ridurre la pressione sui costi dei produttori. Eppure quando entrano in gioco altri fattori – energia, salari, costi delle strutture, sicurezza, logistica e disponibilità dei visitatori – l’andamento del boccale di birra può essere molto diverso e non è detto sia destinato automaticamente a scendere.

Anche il cambiamento climatico è un problema

La situazione potrebbe ancora peggiorare a causa del cambiamento climatico, che sta rendendo più difficile la coltivazione di alcune delle principali materie prime utilizzate per produrre la birra. Caldo e siccità stanno mettendo sotto pressione i luppoleti dell’Europa centrale. In Austria, nel Mühlviertel, una delle aree più importanti per la coltivazione del luppolo, il raccolto del 2026 è stato problematico per diversi produttori.

Le temperature elevate e la scarsità d’acqua hanno danneggiato le piante. In alcuni casi le colture sono state completamente distrutte, mentre quelle sopravvissute hanno prodotto coni di luppolo molto più piccoli rispetto alla normalità. In futuro, quindi, il problema è garantire ai produttori di birramaterie prime sufficienti in presenza di condizioni meteorologiche sempre più difficili.

Una cattiva annata agricola non determina automaticamente un aumento dei prezzi, ma se eventi climatici estremi dovessero diventare più frequenti, la pressione sui costi potrebbe aumentare. In Baviera, uno dei territori più importanti per la coltivazione di luppolo, sono per esempio allo studio infrastrutture per garantire una maggiore disponibilità d’acqua nei mesi più secchi.

Sempre in Germania, nella regione dell’Uckermark, un birrificio di Potsdam sta sperimentando l’utilizzo dell’orzo invernale (inizialmente su una superficie di due ettari), per capire se questa varietà possa offrire una maggiore capacità di adattamento alle nuove condizioni climatiche e diventare una risorsa anche per la produzione della birra.

L’esperimento rientra in un progetto di ricerca che mette in relazione agricoltura, industria della birra e mondo scientifico per studiare gli effetti del cambiamento climatico sulle attività economiche locali.