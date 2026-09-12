Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Classifica delle migliori stazioni europee.

Le stazioni ferroviarie sono luoghi, anche piuttosto grandi, nelle quali sono racchiusi ristoranti, bar, negozi e spazi comuni per l’intrattenimento. Esattamente come un aeroporto, le stazioni possono offrire diversi servizi e comfort per chi è in attesa di viaggi più o meno lunghi sui binari. Come ogni anno è uscita la nuova edizione dell’European Railway Station Index, che ci permette di stilare una vera e propria classifica delle stazioni ferroviarie più trafficate d’Europa, le migliori del continente, e quindi anche di dire qual è la migliore a rappresentare l’Italia.

Una garanzia è la stazione centrale di Zurigo, che si è classificata al primo posto assoluto per affidabilità con solo il 4% dei suoi treni in ritardo. Ma la classifica tiene conto anche di servizi come accessibilità, presenza di Wi-Fi gratuito, copertura ferroviaria nazionale e locale e molto altro.

Qual è la migliore stazione ferroviaria d’Europa

La nuova edizione dell’European Railway Station Index 2026, stilata dal Consumer Choice Center, ha analizzato 60 tra le principali stazioni ferroviarie d’Europa. La migliore stazione è la centrale di Zurigo, che si è classificata al primo posto assoluto per il maggior punteggio sul tema dell’affidabilità.

Anche se non è la stazione con il minor numero di treni in ritardo: in quel caso, infatti, è la stazione centrale di Lucerna, con solo lo 0,3% di ritardi (si trova al 14° posto della classifica generale), seguita dalla stazione di Berna con solo l’1,8% di ritardi (quinto posto nella classifica generale).

Le stazioni tedesche in particolare stanno subendo un importante calo delle prestazioni nel corso degli anni. Delle 30 stazioni con la peggiore performance, 20 si trovano proprio in Germania. Il tema centrale è quello dei ritardi, con il tasso medio europeo al 29%, mentre in Germania si raggiunge il 49,4%.

La top 20 delle migliori stazioni d’Europa

Se anche nelle prime posizioni non ci sono stazioni italiane, almeno nella top 20 ne compare una. Scendendo dalla stazione centrale di Zurigo, sul podio troviamo la Gare du Nord di Parigi e Amsterdam Centraal.

Novità del 2026: mentre la Germania peggiora, entrano molte più stazioni polacche. Per esempio la Kraków Główny è la migliore tra le 10 new entry e conquista il 9° posto.

La classifica delle prime 20 migliori stazioni ferroviarie d’Europa:

Zürich Hbf, Zurigo (Svizzera);

Gare du Nord, Parigi (Francia);

Amsterdam Centraal, Amsterdam (Paesi Bassi);

Wrocław Główny, Breslavia (Polonia);

Bern Hbf, Berna (Svizzera);

Gare Montparnasse, Parigi (Francia);

Gare Saint-Lazare, Parigi (Francia);

London Bridge, Londra (Regno Unito);

Kraków Główny, Cracovia (Polonia);

London St Pancras International, Londra (Regno Unito);

Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Madrid (Spagna);

Roma Termini, Roma (Italia);

Poznań Główny, Poznań (Polonia);

Luzern Hbf, Lucerna (Svizzera);

Utrecht Centraal, Utrecht (Paesi Bassi);

Rotterdam Central Station, Rotterdam (Paesi Bassi);

Stockholm Centralstation, Stoccolma (Svezia);

Berlin Hbf, Berlino (Germania);

London Victoria, Londra (Regno Unito);

London Paddington, Londra (Regno Unito).

La migliore stazione d’Italia

Nell’intera classifica europea sono otto le stazioni italiane, ma nella top 20 compare soltanto una: Roma Termini. Questa si piazza al 12º posto assoluto, ma rispetto al 2025 ha perso una posizione. Il tempo di attesa medio è di 10,33 minuti e la percentuale dei treni in ritardo è del 41,2%.

Per trovare la seconda stazione italiana nella classifica generale bisogna scendere al 23º posto con Napoli centrale, che totalizza 78 punti.

Più giù nella classifica si trovano: