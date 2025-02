Esxence 2025: il viaggio sensoriale nella profumeria artistica torna a Milano

Fonte: Ufficio stampa Esxence – The Art Perfumery Event

Milano si prepara ad accogliere la quindicesima edizione di Esxence – The Art Perfumery Event, in programma dal 19 al 22 febbraio 2025 presso l’Allianz MiCo – Milano Convention Centre. Questo evento rappresenta un punto di riferimento mondiale per la profumeria artistica, offrendo una vetrina esclusiva ai migliori brand nazionali e internazionali.

Un parterre internazionale di espositori

Quest’anno, Esxence ospiterà 384 espositori provenienti da 38 Paesi, suddivisi in 107 main brand e 277 spotlight. Questa varietà garantisce ai visitatori un’ampia gamma di fragranze uniche e ricercate, espressione della creatività e dell’innovazione che caratterizzano il settore.

Oltre all’esposizione, Esxence propone un’agenda fitta di workshop, presentazioni e tavole rotonde, realizzati in collaborazione con Essencional, partner strategico della manifestazione. La sala conferenze sarà aperta al pubblico per tutte le quattro giornate, con traduzione simultanea in tre lingue, per garantire un’esperienza inclusiva e approfondita.

Fonte: Ufficio stampa

Tra gli argomenti trattati, spicca il valore delle connessioni umane e delle esperienze sensoriali in un’epoca dominata dal digitale. Chiara Bonucci di Beautystreams approfondirà come le interazioni personali e le percezioni olfattive possano arricchire la nostra quotidianità, offrendo un contrappunto al mondo virtuale.

La psicologia dell’olfatto e il suo futuro

Marta Siembab esplorerà la psicologia dell’olfatto, analizzando come gli odori influenzino le nostre emozioni e i nostri comportamenti. Inoltre, Annick Le Guérer e Mariateresa Marsi discuteranno dell’olfatto come senso del futuro, evidenziando le potenzialità ancora inespresse di questo senso spesso sottovalutato.

Fonte: Ufficio stampa

La prestigiosa casa Givaudan offrirà una retrospettiva sull’alta profumeria, ripercorrendo le tappe fondamentali che hanno segnato l’evoluzione delle fragranze di lusso. Alireza Khazal approfondirà il mercato iraniano, fornendo una panoramica su una realtà affascinante e poco conosciuta. Isabelle Sadoux celebrerà i cento anni della profumeria moderna, mentre Circana analizzerà il panorama delle niche fragrances in Europa, evidenziando tendenze e prospettive future.

Dibattiti e innovazioni nel mondo della profumeria

Un dibattito stimolante riguarderà le motivazioni che spingono un profumiere a operare in maniera indipendente o all’interno di una maison. Fragrances of The World presenterà le tendenze olfattive emergenti, offrendo uno sguardo sulle novità che stanno plasmando il settore.

Uno degli appuntamenti più attesi è la presentazione in anteprima mondiale di ScentDia, un progetto innovativo che esplora la relazione tra stimoli olfattivi e presenza robotica. Ideato da Mari Velonaki, in collaborazione con la filosofa della scienza Luisa Damiano, ScentDia promette di aprire nuove prospettive sull’interazione tra uomo, macchina e sensi.