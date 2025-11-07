WOMA Forum, a Milano la prima edizione del nuovo evento sul Pharma

Premi Nobel, futuristi e leader globali si incontreranno all’Allianz MiCo il 25 giugno 2026 per il nuovo evento internazionale dedicato a pharma, medtech e life sciences

Milano si prepara a ospitare un nuovo grande appuntamento internazionale dedicato all’innovazione nel mondo della Salute e delle Scienze della vita. Il 25 giugno 2026 l’Allianz MiCo, il più grande centro congressi d’Europa, accoglierà il WOMA Forum, Inspiring the World of pharMA, il nuovo evento che unisce scienza, leadership e visione del futuro.

L’evento, ideato e organizzato da WOMA e promosso da BioPharma Network – Associazione Manager del Farmaceutico e 24OreSalute, nasce come spazio di confronto tra i protagonisti dei settori farmaceutico, medtech, healthcare e life sciences, in un momento di profonda trasformazione per l’intero ecosistema.

Premi Nobel e leader globali a Milano

Sul palco si alterneranno voci di fama internazionale della ricerca scientifica, dell’accademia e dell’impresa. Tra i primi relatori annunciati:

Jennifer Doudna , Premio Nobel per la Chimica 2020 per la co-scoperta della tecnologia di editing genetico CRISPR-Cas9;

, Premio Nobel per la Chimica 2020 per la co-scoperta della tecnologia di editing genetico CRISPR-Cas9; Bertalan Meskó , fondatore del Medical Futurist Institute e tra i massimi esperti globali di innovazione digitale in sanità;

, fondatore del Medical Futurist Institute e tra i massimi esperti globali di innovazione digitale in sanità; Amy Cuddy , psicologa sociale e autrice del bestseller Presence, considerata una delle principali esperte mondiali di leadership e comportamento;

, psicologa sociale e autrice del bestseller Presence, considerata una delle principali esperte mondiali di leadership e comportamento; Zack Kass, esperto di strategie per l’adozione dell’intelligenza artificiale nel mondo aziendale ed ex Head of Go-to-Market di OpenAI.

A loro si aggiungerà José Manuel Barroso, già Presidente della Commissione Europea e oggi Presidente di Gavi, the Vaccine Alliance, partnership pubblico-privata che ha contribuito a vaccinare oltre 1,2 miliardi di bambini in 78 Paesi a basso reddito, prevenendo più di 20 milioni di morti.

Ispirazione, formazione, connessione e azione

WOMA nasce in un momento di profonda trasformazione per l’ecosistema delle Scienze della Vita, spinto da un crescente sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative, dall’evoluzione dei sistemi economici e regolatori e dalla necessità di modelli decisionali più agili.

Ispirazione, Formazione, Connessione e Azione sono le quattro parole chiave che definiscono la filosofia dell’evento: ispirare nuove idee, trasferire conoscenza, costruire relazioni tra ricerca, industria e istituzioni e trasformare visioni in iniziative concrete. Le tematiche in programma spazieranno dall’evoluzione dell’ecosistema Pharma & Health alle applicazioni dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie digitali nella ricerca e nella cura, fino ai nuovi modelli di leadership e di health economy.

“WOMA nasce dal dialogo con i protagonisti del settore, un progetto costruito attraverso ascolto e collaborazione, dando voce a chi oggi sta contribuendo a ridisegnare il futuro”

spiega Florencia Bechara, CEO di WOMA.

Un evento ispirazionale proiettato al futuro

WOMA Forum accoglierà oltre 1.000 partecipanti tra manager, professionisti e ricercatori di centinaia di aziende e istituzioni del settore, con 1.500 metri quadrati di sala plenaria e 4.000 metri quadrati di area espositiva dedicata a networking e incontri professionali.

“Un evento ispirazionale e internazionale dedicato al nostro settore rappresenta un unicum di grande valore, in un comparto in continua e profonda evoluzione. Il nostro obiettivo è contribuire concretamente, con il nostro know-how, allo sviluppo di progetti ad alto valore aggiunto per i professionisti e le imprese del settore”

commenta Michele Barletta, Presidente di BioPharma Network

“WOMA rappresenta perfettamente la visione di Milano come piattaforma di dialogo globale su scienza, leadership e innovazione: un evento che contribuisce a rafforzare il legame tra formazione, impresa e istituzioni, consolidando il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale delle Scienze della Vita”

sottolinea Fiorenza Lipparini, Direttrice generale di YES Milano, partner istituzionale dell’iniziativa.

Un settore strategico per l’Italia

Il Forum si inserisce in un contesto economico in forte crescita: nel 2024 il settore farmaceutico italiano ha raggiunto un valore della produzione di circa 56 miliardi di euro, confermandosi primo comparto industriale nazionale, con investimenti in ricerca e sviluppo pari a 4 miliardi di euro (+12,7% sul 2023) e un saldo estero positivo di oltre 11 miliardi. Sono i dati del report “Indicatori Farmaceutici 2025” di Farmindustria, che continua a dimostrare il ruolo da protagonista dell’Italia nell’industria del pharma. Un’industria che impiega più di 71.000 addetti, di cui il 45% donne, e che negli ultimi cinque anni ha registrato un incremento del 21% tra gli under 35, a testimonianza di un comparto dinamico, inclusivo e ad alto contenuto di competenze.