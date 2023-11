Desigual per Hed Mayner: una linea genderless in edizione limitata

Fonte: Ufficio stampa. Desigual per Hed Mayner, la nuova collezione genderless.

«Mi chiedo sempre chi abbia deciso che dovessero esserci differenze nell’abbigliamento di uomini e donne» Yohji Yamamoto si era posto la questione già nel 1983, anticipando di decenni quella che oggi è una delle principali tendenze della moda.

Proprio in questi giorni il brand Desigual ha presentato la sua prima collezione genderless. E per farlo ha scelto di collaborare con lo stilista Hed Mayner, un creativo nato, che a soli 16 anni realizzava già modelli e cuciva capi di abbigliamento.

Qualità e tradizione

Per Hed Mayner, l’attenzione ad ogni dettaglio della sartoria e l’impegno per la qualità sono sempre stati cruciali. La sua passione è tradizionalmente l’abbigliamento maschile, che gli piace stravolgere e rielaborare.

In questo caso si tratta di una Capsule Collection molto esclusiva per la qualità dei materiali e l’audacia dei modelli e in edizione limitata: sono state prodotte solo poche unità di ogni articolo. I design, dai grandi volumi, sono stati concepiti proprio in una prospettiva inclusiva e genderless.

Fonte: Ufficio stampa.

Ogni articolo di questa collezione è più di un capo di abbigliamento esteticamente bello: è il risultato di un processo creativo con un obiettivo ambizioso. Unendo i loro universi, Hed Mayner e Desigual hanno voluto reinventare gli elementi essenziali a-temporali che compongono un buon guardaroba e, allo stesso tempo, rivendicare il know how della migliore tradizione sartoriale.

All’apparenza siamo di fronte a capi con un’aspetto minimal, ma all’interno c’è una struttura intricata, diversa, sorprendente, 100% Desigual. Potremmo dire che nonostante si tratti di un’edizione limitata, la sua originalità e il suo carattere unico sono davvero illimitati.

La collezione vista da vicino

Proprio per sottolinearne le sue caratteristiche uniche, il team ha dato un nome creativo a ciascuno degli articoli. Per questo, il kimono oversize è diventato l’extra bold overall kimono, oppure il completo di giacca e pantaloni è stato ribattezzato come not mismatched jacket and pants.

Altri nomi evocativi scelti sono stati la 24/7 365 tote bag, per la sua versatilità; la camicia 2 in 1 double sided officer crossed shirt, realizzata con due camicie e che può essere indossata in più modi; il shape shifting jumper, un maglione che va ampio o stretto in vita a seconda di come lo indossiamo; o una reinvenzione del classico total look denim ribattezzato come new Canadian tuxedo jacket and pants.

Anche i pezzi basic hanno ricevuto nomi che rivelano la costruzione e il concetto che si nasconde dentro ognuno di essi: i definitive canvas pants, la so not obvious ruby tshirt, il more than a coat uniform coat… Nella collezione, troviamo anche un paio di scarpe disponibili su richiesta, le cosiddette elegantly eco leather shoes.

Le forme sembrano sposarsi perfettamente con i tessuti utilizzati per questa collab, che offre eleganza e modernità allo stesso tempo. La Capsule Collection, oltre che online, sarà disponibile solo in negozi selezionati: il 13 novembre è arrivata in Giappone, nella boutique di Tokyo Ginza, e il 14 novembre in Europa, nei negozi di Parigi Bonaparte e Parigi Rosiers, Berlino Mitte, Firenze Santa Maria, Madrid Preciados e Barcellona Plaça Catalunya.