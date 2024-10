Toni Kroos per Marc O’Polo: quando stile e sostenibilità scendono in campo

Fonte: Ufficio stampa Toni Kroos, celebre centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca

Toni Kroos, celebre centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca, è il nuovo volto della campagna Autunno/Inverno 2024-2025 di Marc O’Polo. Il brand svedese ha scelto la stella del calcio non solo per i suoi straordinari successi sportivi, ma anche per i suoi valori umani e la sua dedizione alla famiglia e al sociale. Kroos rappresenta un esempio di semplicità e autenticità, qualità che lo rendono un modello non solo per gli appassionati di calcio, ma anche per i giovani che guardano a lui come fonte d’ispirazione.

Fonte: Ufficio stampa

Marc O’Polo, noto per il suo approccio sostenibile alla moda, ha trovato in Kroos il partner ideale per la sua nuova campagna, che riflette la volontà del brand di evolversi verso una produzione più responsabile. Il calciatore incarna i valori di dedizione e impegno, stimolando il marchio a essere la versione migliore di sé, con capi di alta qualità e design durevoli.

L’evento di lancio: una serata esclusiva al museo La Florida

Il lancio ufficiale della campagna si è tenuto a Madrid, in un’ambientazione unica: il Museo La Florida, che per la prima volta ha ospitato un evento di moda. L’atmosfera era carica di energia, con la partecipazione di influencer, creativi e addetti del settore, accorsi per celebrare l’incredibile collaborazione tra Marc O’Polo e Toni Kroos.

Fonte: Ufficio stampa

Tra i 300 ospiti illustri, erano presenti personalità di spicco come Tim Schaecker, Bene Schulz, Vanellimelli, Andrea e Paolo Faccio e Amaka Hamelijnck. L’evento è stato curato nei minimi dettagli, con la collezione esposta in moderni cubi di vetro che si fondevano armoniosamente con l’architettura urbana del museo.

Il puffer coat di Toni Kroos: il pezzo forte della collezione

Il vero protagonista della serata è stato il puffer coat disegnato appositamente per Toni Kroos, una reinterpretazione dell’iconico piumino di Marc O’Polo. Questo capo, dal design accattivante e realizzato con materiali sostenibili, è perfetto per l’uomo moderno che desidera un look caldo e funzionale, senza rinunciare all’eleganza.

Fonte: Ufficio stampa

Musica e moda: il binomio perfetto

Per rendere l’atmosfera ancora più vibrante, i DJ Alvaro Naive e Wolfram Amadeus, noti per le loro sonorità Italo disco ed Eurodance, hanno accompagnato l’intera serata con un set musicale coinvolgente. Al termine dell’evento, ogni ospite ha ricevuto una T-shirt esclusiva con la scritta: “I partied with Toni Kroos”, un ricordo speciale per una notte indimenticabile.