Re-Coded, la nuova linea Paul & Shark dallo stile old money

Un viaggio che ci porta in Normandia, in una città affacciata sull’oceano abituata al suono delle onde. In questo paesaggio di mare, la storia di una fuga dall’ordinario, un viaggio indimenticabile verso il cuore della vecchia costa francese, dove il passato è mantenuto vivo e raccontato di nuovo, re-immaginato e narrato in chiave contemporanea.

Qui gli scatti della linea Re-Coded, il segmento di collezione Autunno/Inverno 2024 di Paul & Shark che si ispira all’archivio creativo del brand e reinterpreta i suoi capi iconici in chiave rinnovata. Rifacendosi all’heritage del brand, il racconto del capitolo Re-Coded FW24 non poteva che portare al mare.

La collezione vista da vicino

La collezione Re-Coded racconta i capi dell’archivio di Paul & Shark rivisitati e riletti nei volumi e nelle proporzioni. Lane antiche, righe bianche e blu, il tipico squalo, una volta piccolo e posizionato sul braccio, ora diventa maxi su maglieria e felpe, e l’utilizzo dei panni più autentici, in una storia che riporta al mare, che da sempre è elemento d’ispirazione e musa dei racconti stilistici del brand. Anche la palette colori riflette il DNA più autentico, protagonista è l’iconico blu Paul & Shark, affiancato a nuance più chiare.

Un po’ di storia

Paul & Shark è un brand italiano di abbigliamento di lusso, fondato a Varese nel 1976. Nato dalla passione per il mare, si è sviluppato negli anni divenendo un brand lifestyle a tutto tondo. Le sue collezioni includono capi dallo stile elegante e contemporaneo.

La campagna firmata da Sgura per la fall-winter 24/25

La campagna pubblicitaria Autunno/Inverno 2024 di Paul & Shark è il racconto essenziale del brand: tutto porta al mare, quel mare da cui Paul & Shark è nato e da cui, ancora oggi, trae ispirazione e nutrimento. Il mare come elemento naturale privo di sovrastrutture, ma anche come stato d’animo, veicolo di pensieri profondi ed emozioni.

Gioco di squadra, performance e spontaneità fanno da sfondo a queste nuove immagini scattate dal fotografo Giampaolo Sgura con lo styling di Anna Dello Russo. Una giornata tra amici in cui ogni gesto condiviso è destinato a trasformarsi in indelebile ricordo, kite che volano in cielo e mute bagnate indossate per vivere una giornata speciale. Fedeli compagni di avventura nella narrazione sono i capi della collezione Autunno/Inverno 2024 di Paul & Shark.