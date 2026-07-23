Concerti 2026, la musica dal vivo è diventata un lusso?

Tra prevendite, commissioni, treni, benzina, hotel, parcheggi, cena, merchandising e pernottamenti, i grandi concerti sono diventati piccoli viaggi organizzati. Il pubblico taglia su altri consumi, ma continua a spendere per eventi percepiti come irripetibili

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

ANSA

Il grande live è diventato una piccola macchina economica personale. Non si paga soltanto l’artista. Si paga l’accesso a un evento raro, la possibilità di esserci, la trasferta, il tempo, il racconto da condividere. Per questo il prezzo stampato sul biglietto racconta solo una parte della storia.

Secondo le stime di settore, il prezzo medio di un biglietto per la musica live in Italia si colloca intorno ai 45-46 euro, ma quel numero diventa quasi teorico quando si sommano prevendita, commissioni, trasporti, cena, acqua, eventuale hotel e merchandising. Per una coppia che si sposta da un’altra città, una data in uno stadio può facilmente superare i 250-400 euro. Per una famiglia, il conto può avvicinarsi a quello di un weekend breve.

Un mercato che ha superato il miliardo

La domanda, però, non rallenta. Anzi, cresce. Nel 2025 la musica pop, rock e leggera in Italia ha raggiunto 40.324 spettacoli, 26.371.010 spettatori e una spesa complessiva del pubblico pari a 1,089 miliardi di euro. Assoconcerti segnala un incremento del 21% rispetto al 2024.

Il dato è importante perché mostra che il live non è una nicchia, ma una grande industria culturale e territoriale. Attorno a un concerto si muovono biglietterie, promoter, tecnici, sicurezza, trasporti, strutture ricettive, bar, ristoranti, taxi, affitti brevi, merchandising e servizi locali.

Secondo le stime presentate da Assoconcerti, le ricadute economiche complessive della musica dal vivo arrivano a 4,3 miliardi di euro e generano oltre 11 milioni di pernottamenti. In altre parole, il concerto non finisce nello stadio. Si allarga alla città.

Quando il live diventa turismo

I grandi concerti funzionano sempre più come attrattori turistici. Una data unica, una reunion, un tour mondiale o un artista capace di mobilitare una fanbase nazionale possono trasformare una città in destinazione temporanea.

Il concerto cambia statuto economico. Da evento culturale diventa viaggio esperienziale. Chi compra il biglietto spesso acquista anche mobilità, ospitalità, ristorazione e tempo libero. L’impatto si vede soprattutto nelle città capaci di attirare pubblico da fuori regione o dall’estero.

Il caso più recente è Ultimo a Tor Vergata. Il concerto-evento del 4 luglio 2026 ha venduto 250mila biglietti, superando il record italiano di Vasco Rossi al Modena Park, e avrebbe generato circa 16 milioni di euro di incasso da ticketing, sulla base di un prezzo medio stimato di 65 euro. Secondo le ricostruzioni di stampa, il 62% del pubblico è arrivato da altre regioni o dall’estero, con navette organizzate da aeroporti e stazioni, e l’indotto per Roma è stato stimato in circa 90 milioni di euro.

I casi più forti mostrano quanto il live possa incidere sull’economia urbana. Per i concerti di Taylor Swift a Milano, Assoconcerti ha stimato una spesa media di 570 euro a persona e un impatto economico sulla città di circa 73 milioni. Per le date di David Gilmour a Roma, l’83% del pubblico arrivava da fuori Lazio e la metà di questi spettatori dall’estero, con una spesa media di 827 euro a persona e circa 60 milioni generati tra pernottamenti, ristorazione, gadget, taxi e servizi collegati.

Il prezzo del concerto, quindi, non è solo quello pagato alla biglietteria. È l’intera economia che si accende attorno all’evento.

L’inflazione esperienziale

Il punto più interessante è che il pubblico continua a spendere anche in una fase in cui molte famiglie selezionano con più attenzione i consumi. Si può rinviare un acquisto, ridurre le cene fuori, cercare voli più economici, tagliare su abbigliamento o piccoli sfizi, ma il concerto dell’artista seguito per anni viene percepito come qualcosa che non torna.

È questa la logica dell’inflazione esperienziale: non aumenta solo il prezzo dei beni, aumenta il valore attribuito agli eventi irripetibili. Una canzone si può ascoltare in streaming ovunque e a costo quasi nullo, ma essere sotto lo stesso palco, nella stessa sera, con la stessa folla, non è replicabile.

Il pubblico non paga soltanto la musica. Paga la memoria. Paga il racconto. Paga la possibilità di dire “io c’ero”. E questo, nel nuovo mercato dei consumi, ha un valore enorme.

I grandi concerti più cari in Italia: biglietto, VIP e spesa reale

Artista / evento Città Anno Prezzo o spesa indicativa Perché è un caso utile Ultimo, La favola per sempre Roma, Tor Vergata 2026 250mila biglietti venduti; incasso stimato circa 16 milioni; indotto circa 90 milioni Caso più recente e più forte: il concerto diventa evento urbano di massa, con il 62% del pubblico da fuori regione o dall’estero David Gilmour Roma, Circo Massimo 2024 spesa media stimata 827 euro a spettatore; VIP oltre 700 euro Il costo più alto non è solo il biglietto, ma la trasferta completa: hotel, ristorazione, taxi e gadget Taylor Swift, Eras Tour Milano, San Siro 2024 spesa media stimata 570 euro a spettatore; VIP fino a 803,85 euro Il concerto diventa turismo urbano: 77% pubblico da fuori regione, 30% dall’estero Bruce Springsteen Milano / Ferrara / Roma 2023-2025 settori fino a circa 184 euro più commissioni Biglietto alto ma ancora “tradizionale”; il costo cresce con viaggio e pernottamento Coldplay Milano / Roma 2023-2024 prezzi variabili; forte pressione su hotel e trasporti Evento di massa: il caro non è solo nel ticket, ma nella domanda concentrata sulla città Vasco Rossi Stadi italiani 2023-2026 prato gold e settori premium più cari rispetto al prato standard Caso italiano per eccellenza: altissimo volume, fanbase fedele, trasferte ricorrenti Måneskin Roma / Milano 2023 alta domanda internazionale e forte merchandising Caso di artista italiano diventato globale, con pubblico disposto a pagare anche per appartenenza Laura Pausini Palasport / arene 2023-2024 prezzi differenziati e pacchetti premium Esempio di live pop adulto: meno “evento turistico” dello stadio, ma costo stratificato Cesare Cremonini Stadi italiani 2025 domanda alta, trasferte e pernottamenti nelle date principali Caso nazionale di concerto come evento collettivo e viaggio breve Adele Monaco 2024 biglietti ufficiali fino a circa 420 euro; pacchetti premium oltre 1.000 euro Non è Italia, ma serve come benchmark europeo per capire il posizionamento premium

La musica resta popolare, l’accesso meno

C’è una tensione evidente. La musica live resta uno dei riti collettivi più popolari, trasversali e desiderati. Riunisce generazioni, città, fanbase, famiglie, gruppi di amici, ma l’accesso ai grandi eventi diventa più selettivo.

Non tutti possono permettersi di seguire un tour. Non tutti possono comprare un biglietto appena esce. Non tutti possono aggiungere hotel e viaggio. La differenza non è più tra chi ascolta musica e chi non la ascolta, perché lo streaming ha reso l’ascolto quasi universale. La differenza è tra chi può trasformare l’ascolto in presenza e chi deve restare fuori.

È qui che il concerto diventa una nuova forma di lusso: non perché la musica sia elitaria, ma perché l’esperienza dal vivo richiede tempo, mobilità, organizzazione e reddito disponibile.

Il merchandising e l’economia dell’appartenenza

C’è poi un altro elemento spesso liquidato come dettaglio: il merchandising. Magliette, felpe, poster, vinili, gadget ufficiali non sono semplici souvenir. Sono pezzi di appartenenza.

Per molti fan comprare una maglietta del tour significa portare a casa una prova materiale dell’evento. È il biglietto emotivo che resta dopo la serata. Anche qui, però, il costo pesa. Una t-shirt ufficiale può aggiungere decine di euro al budget. Per una famiglia o un gruppo, il merchandising può diventare una spesa importante.

Il live contemporaneo vende musica, ma anche identità. E l’identità, nei grandi eventi globali, ha un prezzo.

Le città vincono, ma il pubblico fa i conti

Dal punto di vista dei territori, i concerti sono una leva economica potente. Riempiono alberghi, sostengono ristorazione, aumentano l’uso dei trasporti, portano pubblico in quartieri e aree urbane spesso lontane dai circuiti turistici tradizionali. Uno stadio pieno non produce solo incassi per il promoter: genera movimento attorno a tutta la filiera.

Dal punto di vista del consumatore, però, la stessa dinamica produce rincari e scarsità. Nei giorni dei grandi eventi aumentano la domanda di camere, i prezzi degli alloggi, la pressione sui trasporti e i costi dei servizi vicini al luogo del concerto.

La città incassa. Il fan paga. Ed è proprio in questo equilibrio che si misura la nuova economia della musica dal vivo.

I concerti più cari degli ultimi 5 anni: non solo biglietto, ma esperienza

Artista / evento Anno Dove Prezzo o spesa indicativa emersa Perché conta Adele, Weekends with Adele 2023 Las Vegas oltre 1.000 dollari per biglietti last minute È diventato uno dei casi simbolo del concerto come evento premium ad altissima domanda Taylor Swift, Eras Tour 2023-2024 Usa / mondo quasi 1.000 dollari per biglietti last minute; in Europa pacchetti VIP oltre 800 euro Ha trasformato il live in fenomeno economico globale, tra ticketing, turismo e fan economy U2, Sphere 2023-2024 Las Vegas oltre 500 dollari per biglietti last minute; circa 300 sterline di media in alcune classifiche 2024 Il luogo del concerto diventa parte del prezzo: non solo artista, ma esperienza tecnologica Oasis Reunion Tour 2025 Regno Unito / Irlanda pacchetti premium oltre 500 sterline; resale segnalato fino a oltre 6.000 sterline Caso emblematico di scarsità, nostalgia e tensione sul mercato secondario Adele in Munich 2024 Monaco biglietti ufficiali fino a circa 420 euro; pacchetti premium segnalati oltre 1.200 euro Esempio europeo di residenza-evento costruita come destinazione temporanea David Gilmour 2024 Roma spesa media stimata 827 euro a spettatore Il costo più alto non è il biglietto, ma l’intera trasferta: hotel, ristorazione, taxi, gadget Taylor Swift 2024 Milano spesa media stimata 570 euro a spettatore; VIP fino a 803,85 euro Mostra come un concerto possa generare impatto turistico e spesa extra-regionale Beyoncé, Renaissance Tour 2023 Europa / Usa prezzi molto variabili; in alcuni mercati il costo Usa ha spinto fan verso date europee Caso chiave del turismo musicale internazionale: si viaggia dove il concerto costa meno Bruce Springsteen 2023-2024 Europa biglietti italiani fino a circa 130 euro più prevendita; resale più alto secondo mercato Il live rock tradizionale resta accessibile in alcune fasce, ma pesa su viaggio e permanenza Harry Styles 2026 Londra / Europa prezzi comunicati fino a circa 466 sterline per alcune categorie; VIP più elevati Segnala il nuovo prezzo delle popstar globali tra fanbase giovane e domanda altissima

Il nuovo lusso è poter partecipare senza rinunce

La musica dal vivo è diventata uno dei luoghi in cui si vede meglio come stanno cambiando i consumi. Nel 2025 il pubblico italiano ha speso oltre 1 miliardo di euro per i concerti pop, rock e di musica leggera, mentre l’indotto complessivo stimato arriva a 4,3 miliardi. Significa che il live non è più un settore laterale dell’intrattenimento, ma una piccola economia urbana che si accende a ogni grande data.

Prima si compravano dischi e si andava al concerto come evento occasionale. Oggi si ascolta tutto in streaming, ma si paga molto per essere fisicamente presenti nel momento in cui quella musica diventa irripetibile.

Per questo i concerti funzionano come una nuova soglia sociale. Non separano chi ascolta e chi non ascolta, ma chi può trasformare l’ascolto in esperienza e chi deve fermarsi alla playlist.

La domanda, allora, non è solo se i concerti siano diventati un lusso. È che tipo di lusso rappresentano. Non un bene ostentato, ma una presenza. Non qualcosa da possedere, ma qualcosa da poter raccontare. L’evento dal vivo resiste perché promette una cosa sempre più rara: un ricordo condiviso, in un luogo preciso, in una sera che non torna.