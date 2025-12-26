Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

L’esordio di Buen Camino, la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, segna uno dei risultati più rilevanti per il cinema italiano degli ultimi anni. Uscito nelle sale il 25 dicembre, il giorno di Natale, il film ha trainato l’intero mercato cinematografico, riportando gli incassi a livelli che non si registravano dal 2011 e offrendo un segnale concreto di ripresa per il settore.

Il film ha registrato risultati positivi in tutte le regioni italiane, dal Nord al Sud, senza una concentrazione esclusiva nelle aree tradizionalmente più favorevoli a Checco Zalone, come il Mezzogiorno o la Puglia.

Questo dato rafforza l’idea di un pubblico trasversale, capace di intercettare spettatori di fasce geografiche e culturali diverse, e conferma la capacità del film di parlare a un’audience ampia, non limitata a un bacino territoriale specifico.

Incassi e quota di mercato di Buen Camino di Checco Zalone

Nel suo primo giorno di programmazione, il 25 dicembre, Buen Camino ha incassato 5.671.922 euro. Il dato assume particolare rilievo se inserito nel contesto complessivo del box office giornaliero: l’incasso totale del mercato cinematografico italiano ha raggiunto quota 7.195.899 euro, con il film di Zalone che da solo ha rappresentato il 78,8% del totale.

La media per copia si è attestata a 7.744 euro, un valore molto elevato che testimonia una forte affluenza di pubblico sin dalle prime proiezioni. Era da 14 anni che, nella giornata di Natale, il box office italiano non superava la soglia dei 7 milioni di euro complessivi.

I record personali di Checco Zalone

Con Buen Camino, Checco Zalone stabilisce anche un nuovo primato personale in termini di quota di mercato al debutto. In passato, Quo Vado nel 2016, uscito il 1° gennaio, aveva raggiunto il 65,6% del mercato complessivo, mentre Tolo Tolo nel 2020 si era fermato al 75,7%. Il 78,8% ottenuto dal nuovo film rappresenta quindi il miglior risultato della carriera del comico pugliese al primo giorno di programmazione.

Resta ora da valutare la tenuta nel medio e lungo periodo. Zalone occupa già tre posizioni sul podio dei film italiani di maggior successo commerciale di sempre, con Quo Vado (65,3 milioni di euro), Sole a catinelle (51,9 milioni) e Tolo Tolo (46,2 milioni). I numeri dell’esordio indicano un potenziale elevato, ma il confronto con questi record dipenderà dalla capacità del film di mantenere un ritmo costante nelle settimane successive.

Il record in un momento difficile

Il risultato ottenuto da Buen Camino assume un valore che va oltre il singolo film. L’esordio record arriva in un momento complesso per l’industria cinematografica italiana e rappresenta una risposta concreta alle difficoltà del comparto, dimostrando che eventi cinematografici forti possono riportare il pubblico in sala. Il successo iniziale contribuisce anche a riequilibrare il quadro economico legato alle attività imprenditoriali di Zalone, dopo i dati in calo registrati dalla sua società Mlz Srl nell’ultimo esercizio.

Le parole di Zalone sugli incassi

In conferenza stampa, Checco Zalone aveva riconosciuto apertamente l’importanza dei risultati al botteghino:

Inutile essere ipocriti, ci aspettiamo di incassare. Gli incassi possono far bene a tutto il comparto, e ce lo auguriamo. Le aspettative sono alte e i dati sono confortanti.

L’attore aveva inoltre espresso attenzione rispetto al pubblico più giovane e ai cambiamenti nelle abitudini di consumo dei contenuti, sottolineando come il cinema richieda tempi narrativi diversi rispetto ai formati brevi ormai diffusi sulle piattaforme digitali.

L’esordio di Buen Camino era atteso anche per il confronto con Avatar 3 di James Cameron, storicamente campione di incassi con numerosi record in carriera, una partita vinta pienamente dall’artista pugliese.