Acquasparta, il lusso silente

Esperto di moda e lifestyle, è stato direttore di svariate riviste cartacee nel settore luxury.

Ufficio Stampa Elena Mercantini, Chief Executive Officer

Il Marchio D’Acquasparta nasce originariamente a Firenze nel 1988 dall’azienda calzaturiera “calzaturificio Gabriele”, il marchio fiorentino intendeva rendere omaggio al Cardinale Matteo D’Acquasparta e alla città di Firenze, nel 2022 la proprietà del brand passerà nelle mani di Elena Mercantini insieme al socio investitore Fedele Gubitosi, i due co-proprietari lo rilanceranno sul mercato con il nome Acquasparta, la loro nuova interpretazione del marchio nasce da un’idea semplice ma decisamente audace: trasformare le sneaker simbolo di comodità e dinamismo in un accessorio di stile capace di raccontare la tradizione artigianale italiana, il marchio che prende il nome da un piccolo borgo in provincia di Terni in Umbria “luogo ricco di storia e autenticità”, si ispira proprio a questi valori che partono dal legame con la terra e le sue radici per creare collezioni capaci di portare con loro l’essenza del Made in Italy e dell’eccellenza territoriale, i materiali sono rigorosamente selezionati da un team specializzato, le linee sono pulite e i dettagli ricercati, le sneaker di questo brand non inseguono le mode del momento, ma interpretano il gusto contemporaneo attraverso un approccio equilibrato, dove la sportività incontra un’eleganza casual, le scarpe sono pensate per persone che desiderano sentirsi libere nei movimenti, senza rinunciare alla raffinatezza e alla personalità.

Il marchio nel tempo si è evoluto e distinto per la sua assidua ricerca dei materiali e delle forme, ma anche per l’innovazione e il rispetto di una tradizione tipica dell’eccellenza marchigiana (luogo dove risiede l’azienda e vengono prodotte le sneaker), la cura artigianale garantisce qualità e durata, tra le sue caratteristiche spicca una grande capacità nell’introdurre nuove “texture” con combinazioni di colori e soluzioni estetiche tali da rendere i suoi modelli unici, riconoscibili e glamour, lo stile Acquasparta unisce comfort e design con un’identità ben chiara, il brand è sinonimo di un’eleganza sobria e autentica capace negli anni di conquistare importanti quote di mercato, portando l’azienda a espandersi verso un modello wholesale in Italia, con l’obiettivo in futuro di riproporlo all’estero.

Per l’occasione, QF Lifestyle ha incontrato Elena Mercantini, Chief Executive Officer per farsi raccontare dettagli e novità di un marchio capace nella creazione delle proprie sneaker di coniugare semplicità, raffinatezza e design, senza trascurare l’aspetto sportivo, il comfort e la sostenibilità, un brand in perfetto equilibrio tra passato e futuro.

Siate stati tra le prime aziende a creare sneaker in Italia, come è cambiato questo settore negli ultimi decenni?

Negli anni in cui è nato il progetto originale, il mercato delle sneaker in Italia era agli albori. Oggi è un universo consolidato, dove il consumatore cerca non solo stile e comfort, ma anche valori come autenticità, sostenibilità e coerenza di brand. Con Acquasparta abbiamo voluto raccogliere quell’eredità pionieristica e reinterpretarla in chiave contemporanea, unendo design italiano, qualità e una visione più internazionale e digitale.

Quali sono i materiali che usate principalmente per realizzare le vostre sneaker?

Utilizziamo solo materiali selezionati, provenienti da fornitori italiani. Le nostre sneaker sono realizzate principalmente in pelle di vitello e suede di alta qualità, abbinati a tessuti tecnici e dettagli in gomma o micro per garantire leggerezza e durata. La ricerca sui materiali è costante: cerchiamo soluzioni che uniscano estetica, comfort e responsabilità produttiva.

Ci dica tre motivi per cui vale la pena scegliere un vostro modello?

Versatilità autentica – le nostre sneaker sono pensate per adattarsi a ogni occasione, dal tempo libero a un contesto più formale, e sono modelli unisex, concepiti per valorizzare lo stile di chi le indossa senza distinzioni.

Lusso discreto – rappresentano un’eleganza mai ostentata, fatta di dettagli, proporzioni e materiali che parlano da soli.

Qualità accessibile – uniscono l’eccellenza del Made in Italy a un prezzo equilibrato, offrendo al cliente un prodotto di valore reale, non solo di immagine.

Quale è il vostro modello più iconico?

Il nostro modello più iconico è la Fenice 621, simbolo della rinascita del brand. È un modello che unisce linee essenziali, materiali pregiati e dettagli inconfondibili come il rosso Acquasparta. Il nome stesso, Fenice, rappresenta il nuovo corso del marchio: rinascere con la stessa forza e passione, ma con uno sguardo contemporaneo.

Parlando di sostenibilità come vi state muovendo?

Crediamo nella sostenibilità come responsabilità concreta, non come slogan. Stiamo lavorando su una filiera corta e trasparente, privilegiando fornitori locali e materiali certificati. Inoltre, puntiamo su produzioni limitate per ridurre sprechi e scorte, in linea con una logica di consumo più consapevole.

Chi disegna i vostri modelli?

Il design nasce all’interno del nostro team creativo diretto dalla sottoscritta, che lavora a stretto contatto con i laboratori di produzione italiani. È un dialogo continuo tra estetica e tecnica, dove ogni modello è il risultato di ricerca, sperimentazione e know-how artigianale.

Tutto è prodotto in Italia?

Sì, assolutamente. Tutta la produzione è realizzata in Italia, nelle Marche, territorio con una tradizione calzaturiera d’eccellenza. È una scelta precisa: crediamo che il valore del Made in Italy sia ancora un segno di qualità e affidabilità nel mondo.

Le vostre sneaker sono da tempo libero, ma anche da sport ci vuole dire quale è la differenza in termini di prodotto?

Le nostre sneaker nascono come calzature lifestyle: ispirate al mondo dello sport, ma pensate per la vita quotidiana. Mantengono linee e materiali sportivi, ma con un’attenzione al dettaglio, alla costruzione e al design che le rendono perfette anche per un uso urbano o casual chic.

Chi sono gli uomini che indossano le vostre sneaker?

L’uomo Acquasparta è dinamico, curioso e attento ai dettagli. Ama la qualità senza ostentazione, cerca uno stile personale ma versatile. È un consumatore che riconosce il valore del prodotto e della storia che lo accompagna.

Quali sono i vostri mercati di riferimento?

Oggi siamo concentrati sul mercato italiano, dove il brand è nato e ha radici forti, ma stiamo crescendo anche in Europa, con particolare attenzione a Francia, Paesi del nord Europa e Germania. L’obiettivo è espandere la presenza online e aprirci a collaborazioni internazionali selezionate.

Micam o Pitti Immagine Uomo quale fiera è la più in linea con la vostra azienda?

Entrambe rappresentano momenti importanti per il settore. D’Acquasparta partecipò tanti anni a Pitti Immagine Uomo, con stand che hanno contribuito a consolidare l’immagine del brand nel panorama fashion italiano e internazionale. Oggi, con Acquasparta, sentiamo ancora forte il legame: Pitti Uomo rimane la vetrina più in linea con la nostra filosofia, dove innovazione, ricerca e identità di brand trovano la loro massima espressione.

Novità per questo autunno/inverno?

Stiamo facendo un grande lavoro in vista della prossima collezione autunno/inverno, partendo dai best seller storici di D’Acquasparta per reinterpretarli in chiave moderna. Vogliamo valorizzare modelli che hanno segnato la storia del brand, aggiornandoli nei materiali, nelle proporzioni e nei dettagli per renderli più attuali e trasversali.