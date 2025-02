Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Servizio civile universale 2025, c'è ancora tempo per la domanda.

È stato pubblicato il bando per la selezione di 62.549 operatori volontari che saranno impiegati in progetti del Servizio civile universale (Scu), da realizzare in Italia e all’estero. Le domande possono essere presentate fino a metà febbraio. Il Servizio civile universale rappresenta un’opportunità lavorativa altamente formante per i giovani tra i 18 e i 28 anni.

I progetti, della durata compresa tra 10 e 12 mesi, offrono un assegno mensile, oltre a un’esperienza formativa riconosciuta. I volontari selezionati possono operare in diversi settori, tra cui assistenza, la Protezione civile, l’educazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Bando Scu 2025: posti, progetti e pagamenti

Il Servizio civile universale è un’opportunità di formazione e di lavoro per i giovani, ma non solo. Il bando si può suddividere in due categorie di volontari: quelli che opereranno in Italia e coloro che scelgono l’estero. La selezione prevede quindi:

61.166 operatori volontari per 2.324 progetti in Italia, suddivisi in 386 programmi di intervento

1.383 volontari saranno impiegati in 184 progetti all’estero, all’interno di 34 programmi di intervento

I progetti hanno una durata variabile tra 10 e 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali o, in alternativa, un monte ore complessivo annuo proporzionato alla durata del progetto. Per un impegno di 12 mesi, ad esempio, si prevedono 1.145 ore totali, che scendono a 1.049 ore per 11 mesi e 954 ore per 10 mesi.

Chi sarà selezionato riceverà un assegno mensile di 507,30 euro, soggetto a possibili incrementi in base all’inflazione. Per i volontari impegnati in progetti all’estero è prevista un’indennità giornaliera aggiuntiva, variabile a seconda del Paese di destinazione.

Inoltre, ricordiamo che il periodo svolto nel Servizio civile può inoltre essere riconosciuto ai fini previdenziali su richiesta del volontario.

Come candidarsi ed entro quando

Per partecipare, è necessario scegliere un progetto tra quelli disponibili, come il “servizio civile agricolo” e verificarne i dettagli attraverso il motore di ricerca ufficiale. Una volta individuata l’opportunità più adatta, occorre assicurarsi di soddisfare i requisiti, tra cui l’età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni).

L’invio della candidatura avviene in modalità telematica tramite la piattaforma Dol, accessibile solo con credenziali Spid di livello 2. Per chi non può ottenere lo Spid, come i cittadini Ue o non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, è possibile richiedere credenziali alternative direttamente al Dipartimento per le politiche giovanili.

Una volta effettuato l’accesso, il candidato deve compilare il modulo online e inviare la domanda entro e non oltre il 18 febbraio 2025 alle ore 14:00. Oltre questa scadenza, il sistema non accetterà più candidature. Per consultare il bando completo e verificare tutte le informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Servizio civile universale.