123RF San Benedetto, annunciati 120 tagli: coinvolti operai e amministrativi.

In arrivo licenziamenti in San Benedetto: il colosso del settore beverage con base a Scorzè, vicino Venezia, ha comunicato ai sindacati l’intenzione di aprire la procedura di licenziamento per 120 dipendenti. La forza lavoro totale si aggira attorno alle 1.000 unità.

Il motivo dei tagli sarebbe da ricercare negli aumenti dei costi energetici e delle materie prime e nell’introduzione di nuovi obblighi fiscali, a partire dalla Plastic tax e dalla Sugar tax. Ma peserebbero anche altri fattori: un processo di riorganizzazione che prevede un maggiore ricorso all’intelligenza artificiale e la trasformazione nonché l’esternalizzazione di alcuni servizi.

Licenziamenti in San Benedetto

I licenziamenti in San Benedetto arrivano poco prima dell’avvio delle trattative per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale.

I tagli coinvolgerebbero unicamente i dipendenti della sede centrale di Scorzè e verrebbero operati in misura più o meno pari fra operai e amministrativi. L’Ansa scrive che San Benedetto intende ricorrere alle uscite volontarie almeno per 70 dipendenti su 120.

La reazione dei sindacati

Parla di “un fulmine a ciel sereno” Pierpaolo Piva, segretario generale della Fai Cisl di Venezia. Piva, insieme ai colleghi di Cgil e Uil delle categorie alimentari, ritiene inaccettabile il ricorso ai tagli, soprattutto a fronte di una stagione climaticamente favorevole per le acque minerali e le bevande analcoliche come l’estate 2026.

“Problemi occupazionali alla San Benedetto nella storia non ne sono mai stati registrati”, ha dichiarato Piva. “Le motivazioni addotte per giustificare il ridimensionamento dell’organico lasciano il tempo che trovano”.

L’azienda, spiegando di voler “preservare la competitività aziendale e garantire la sostenibilità delle proprie attività nel lungo periodo”, ha dato in una nota la colpa dei tagli all’ “aumento dei costi produttivi, con il significativo incremento dei costi delle materie prime, dell’energia e dei trasporti, anche a causa delle tensioni geopolitiche internazionali“, oltre che alla “evoluzione del quadro normativo europeo con le crescenti preoccupazioni legate alle nuove disposizioni sugli imballaggi, in particolare al sistema di deposito cauzionale e agli obblighi di utilizzo di plastica riciclata (rPet)”.

La vicenda, per i sindacati, assume “un significato ancora più delicato perché arriva proprio alla vigilia dell’avvio delle trattative per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale. Un percorso che avrebbe dovuto aprire una nuova stagione di confronto, miglioramento delle condizioni economiche e normative e valorizzazione del lavoro”.

Proclamato lo stato di agitazione

Dopo l’annuncio dei tagli, è stato subito proclamato lo stato di agitazione di tutti i lavoratori. Ed è stata convocata un’assemblea per il 17 novembre. Chiesto inoltre un incontro urgente alla direzione aziendale per “aprire immediatamente un confronto vero e mettere sul tavolo tutte le soluzioni alternative ai licenziamenti”.

Il fatturato di San Benedetto

Il Gruppo San Benedetto ha realizzato nel 2024 un fatturato consolidato pari a 1,1 miliardi di euro. Ha 2.082 dipendenti in totale, dislocati su 13 stabilimenti nel mondo di cui 8 in Italia. Il Gruppo vende i suoi prodotti in 105 Paesi nel mondo.

Fra i brand commercializzati: San Benedetto, Guizza, Schweppes ed Energade. E poi le acque minerali regionali: Pura di Roccia, Fonte Corte Paradiso, Acqua di Nepi, Acqua minerale Vivia e Cutolo Rionero.