Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

ANSA San Benedetto, accordo sulla crisi

Licenziamenti scongiurati a San Benedetto. L’azienda e i sindacati hanno raggiunto un’intesa per lo stabilimento di Scorzè, in Veneto, cancellando i licenziamenti inizialmente previsti nell’ambito del piano di riorganizzazione. L’accordo prevede 79 uscite volontarie incentivate e la ricollocazione degli altri lavoratori coinvolti.

Decisivo l’intervento del presidente Enrico Zoppas, che ha permesso di superare lo stallo nella trattativa. Restano tuttavia le difficoltà economiche e industriali che hanno spinto il gruppo a rivedere la propria organizzazione.

San Benedetto, raggiunto l’accordo con i sindacati: cosa prevede

Il confronto tra Acqua Minerale San Benedetto e le organizzazioni sindacali si è concluso il 25 novembre 2026 con un’ipotesi di accordo che esclude il ricorso ai licenziamenti per i dipendenti dello stabilimento di Scorzè. L’intesa prevede innanzitutto un aumento delle uscite volontarie incentivate, che passano dalle 70 inizialmente programmate a 79. Per i lavoratori che non lasceranno l’azienda è invece prevista la possibilità di essere ricollocati internamente, anche attraverso l’assegnazione a mansioni e posizioni differenti rispetto a quelle attualmente ricoperte.

La soluzione raggiunta rappresenta un cambiamento significativo rispetto allo scenario emerso nei precedenti incontri. Appena una settimana prima, infatti, l’azienda aveva prospettato la possibilità di procedere con 39 licenziamenti, a fronte di 70 uscite volontarie. Una proposta che aveva alimentato la preoccupazione dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali. L’accordo dovrà ora essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei lavoratori e successivamente formalizzato nelle sedi istituzionali, davanti alla Regione Veneto e a Confindustria.

Crisi San Benedetto, decisivo l’intervento del presidente Enrico Zoppas

A sbloccare la trattativa è stato l’intervento diretto del presidente di San Benedetto, Enrico Zoppas. Nel corso dell’incontro del 25 novembre, il confronto tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali si era infatti arenato, nonostante la società fosse arrivata al tavolo con alcune proposte per ridurre ulteriormente le conseguenze occupazionali della riorganizzazione. La situazione di stallo è stata superata quando il presidente ha comunicato la disponibilità dell’azienda a garantire la continuità occupazionale anche per i lavoratori per i quali non era stata individuata una soluzione condivisa.

In questo modo, la società si è impegnata a ricorrere al cosiddetto repechage, cioè alla ricollocazione del personale all’interno dell’organizzazione aziendale, evitando così la perdita del posto di lavoro. San Benedetto ha sottolineato che la decisione comporterà un ulteriore impegno economico e organizzativo, ma che tiene conto della responsabilità sociale dell’impresa, del rapporto storico con il territorio e della necessità di tutelare i dipendenti e le rispettive famiglie.

Dai 120 esuberi iniziali alle uscite volontarie: come nasce la vertenza

La vertenza sindacale era iniziata il 10 novembre 2026, quando il gruppo veneto aveva annunciato un piano di riorganizzazione per lo stabilimento di Scorzè, indicando 120 esuberi. La comunicazione aveva aperto una fase di confronto con le organizzazioni sindacali per individuare soluzioni in grado di contenere l’impatto della revisione aziendale sull’occupazione.

Nel corso delle trattative era emersa inizialmente la possibilità di gestire una parte degli esuberi attraverso 70 uscite volontarie incentivate. Tuttavia, questa soluzione non era sufficiente a scongiurare tutti i licenziamenti: la proposta successiva dell’azienda prevedeva infatti 39 esuberi ancora da gestire. L’accordo del 25 novembre modifica questo scenario. Le uscite volontarie salgono a 79, mentre per gli altri dipendenti viene garantita la possibilità di continuare a lavorare in azienda attraverso percorsi di ricollocazione.

Il risultato è quindi una soluzione che consente di evitare i licenziamenti, pur mantenendo inalterato il percorso di riorganizzazione industriale.

Perché San Benedetto è in crisi

L’accordo con i sindacati risolve il problema più urgente sul fronte occupazionale, ma non elimina le difficoltà economiche che hanno portato alla decisione di rivedere l’organizzazione dello stabilimento di Scorzè. La società continua infatti a segnalare una forte pressione sui costi di produzione e distribuzione. Tra i principali fattori di criticità figurano il rincaro delle materie prime, l’aumento dei prezzi dell’energia e i maggiori costi legati alla filiera distributiva.

A queste difficoltà si aggiunge un contesto normativo in evoluzione, che secondo l’azienda rende più complessa la programmazione degli investimenti e delle attività industriali. In particolare, San Benedetto richiama l’attenzione sulle nuove disposizioni europee in materia di imballaggi e sull’utilizzo della plastica riciclata. Si tratta di regole che incidono direttamente sul settore delle bevande, dove il packaging rappresenta una componente importante dei processi produttivi e dei costi aziendali.

Un altro elemento di incertezza riguarda l’eventuale introduzione dei sistemi di deposito cauzionale per gli imballaggi, oltre alle prospettive legate alla plastic tax e alla sugar tax. Questi fattori, secondo il gruppo, rischiano di incidere sulla competitività delle imprese e sulla possibilità di pianificare le attività nel medio-lungo periodo. Da qui la richiesta alle istituzioni di garantire un quadro normativo più stabile e prevedibile, che permetta alle aziende di continuare a investire e tutelare l’occupazione.