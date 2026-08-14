Tra turni azzerati, finti part-time e una disoccupazione che copre solo poche settimane, il modello del turismo estivo mostra il conto. I dati su salari reali e Naspi rivelano quanto sia stretta la morsa sui lavoratori

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il boom di occupazione è un'illusione: il lavoro è povero, mal pagato e porta a una disoccupazione magra

Mentre i bollettini ufficiali sull’occupazione continuano a celebrare i record di assunzioni, la realtà quotidiana di chi lavora nel settore turistico e dei servizi estivi racconta una storia del tutto diversa.

L’equazione che fino a neanche quarant’anni fa vedeva i sacrifici dei mesi caldi come una garanzia di tranquillità finanziaria per la stagione fredda ha smesso di funzionare, travolta dal costo della vita e da contratti sempre più brevi e frammentati.

La realtà dei numeri dietro i record di occupazione

I dati ufficiali sul mercato del lavoro mostrano infatti come la spinta occupazionale registrata durante la bella stagione poggi su basi estremamente fragili. Se da un lato si festeggia il superamento dei 23,9 milioni di occupati, dall’altro si nasconde un’esplosione della precarietà strutturale:

oltre l’80% dei nuovi contratti estivi viene attivato a tempo determinato o a chiamata;

il part-time involontario riguarda il 57% dei lavoratori a tempo parziale, contro una media europea del 21%;

il tasso di povertà lavorativa si attesta al 10,7%, ma per chi possiede un contratto temporaneo la percentuale di rischio povertà schizza oltre il 19%;

le irregolarità riscontrate dall’Inail nei controlli estivi sfiorano il 70% delle strutture verificate, tra orari non registrati e pagamenti fuori busta.

La qualità dell’occupazione e l’impatto sui redditi

La combinazione tra contratti brevi, orari ridotti sulla carta e retribuzioni orarie effettive che spesso scendono sotto i 5 euro l’ora genera una profonda distorsione economica:

la diffusione di contratti con durata inferiore ai trenta giorni impedisce l’accumulo di un monte ore sufficiente a garantire stabilità finanziaria;

la presenza massiccia del lavoro grigio riduce il valore dei contributi versati e comprime la maturazione del trattamento di fine rapporto;

la spinta dell’inflazione autunnale assorbe in poche settimane i risicati margini di risparmio messi da parte durante la stagione estiva.

Perché la Naspi invernale non basta più

A determinare il vero corto circuito economico per migliaia di lavoratori stagionali è il funzionamento stesso della Naspi, l’assegno di disoccupazione che dovrebbe garantire la sussistenza durante i mesi freddi. Il meccanismo di calcolo dell’ammortizzatore sociale prevede che la durata del sussidio sia pari esattamente alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi quattro anni. Quando i contratti estivi si riducono a soli due o tre mesi di attività reale, la copertura economica garantita dall’Inps si limita a sei o sette settimane complessive, lasciando i lavoratori del tutto privi di entrate tra il mese di novembre e la primavera successiva.

A peggiorare drasticamente la situazione interviene il fenomeno del cosiddetto lavoro grigio o finto part-time, molto diffuso nelle strutture ricettive e nella ristorazione. Quando un dipendente lavora dodici ore al giorno ma viene inquadrato da contratto per sole quattro ore, il datore di lavoro versa i contributi unicamente sulle ore dichiarate in busta paga. Questa sotto-contribuzione riduce l’importo mensile dell’assegno di disoccupazione, erogando una cifra ben lontana dal fabbisogno minimo per affrontare il carovita.

Il quadro si complica ulteriormente se si considera l’assenza di altri paracadute sociali universali in grado di integrare il reddito nei mesi di inattività. In passato, la combinazione tra stagioni più lunghe e tutele integrative permetterva di scavallare l’inverno senza finire sott’acqua. Oggi, chi lavora d’estate si ritrova a dover coprire sei mesi di spese vive con un mese e mezzo di disoccupazione ridotta, trasformando la fine della stagione lavorativa in un’emergenza finanziaria annunciata.