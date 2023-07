Nuove opportunità per chi lavora nel campo degli investimenti

Parsifal è una realtà che opera da oltre 10 anni nel campo della pianificazione finanziaria e degli investimenti e a seguito del grande sviluppo di questi ultimi anni, sta ampliando il suo staff. Si selezionano nuovi consulenti, che chiamano anche “cavalieri” (scopriremo il perché nelle prossime righe).

Chi è Parsifal e di cosa si occupa

Parsifal nasce su iniziativa di Jessica Grosso, giovane imprenditrice ed esperta di finanza. Ispirandosi alla storia di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, Jessica ha deciso di creare con Parsifal un vero e proprio “esercito” di consulenti che, come valorosi “cavalieri”, proteggono le famiglie italiane di piccoli e medi risparmiatori.

Tante persone oggi non hanno conoscenze in materia finanziaria e spesso molte famiglie, mal consigliate, finiscono per perdere i risparmi di una vita, magari a causa di un imprevisto da cui si potevano tranquillamente tutelare. Infatti, mentre i possessori di grandi patrimoni sono circondati da team di esperti in materia finanziaria, il piccolo-medio risparmiatore è lasciato in balìa di se stesso.

Da un lato la scarsa cultura finanziaria, dall’altro i consigli di consulenti che fanno gli interessi dell’Istituto per cui lavorano, non del cliente. Le famiglie rischiano, così, di ritrovarsi di punto in bianco in difficoltà, a causa di una cattiva gestione del patrimonio. Ed è proprio contro questa pratica che Lady Jessica, con Parsifal, lotta affinché anche i piccoli e medi risparmiatori abbiano la giusta tutela.

Parsifal si rivolge alle famiglie mettendo al sicuro il loro patrimonio da qualsiasi imprevisto, offrendo soluzioni di investimento e tutela basate sulle esigenze del cliente. Proprio per questo, per scelta e per offrire la migliore tutela alle famiglie, Parsifal non lavora per gli interessi di compagnie e grandi Istituti, ma solo ed esclusivamente per il cliente.

Parsifal assume: quali figure cerca

Nel corso degli ultimi anni, Parsifal ha raggiunto un grande sviluppo e per diffondere sempre più la sua missione di protettore dei risparmiatori, offre l’opportunità a nuovi “cavalieri” di entrare a far parte del team.

Quindi, “l’esercito” si amplia, ma vediamo più nel dettaglio quale figura stanno cercando e quali opportunità vengono offerte a chi lavora nel mondo degli investimenti.

Parsifal sta selezionando 3 figure di consulente finanziario da assumere. Si tratta di risorse che opereranno sulla clientela delle zone di Milano, Monza e Interland.

Si selezionano principalmente figure con esperienza, ma verranno prese in considerazione anche candidature di risorse provenienti da altri settori, come commerciali, che dimostreranno di avere le caratteristiche umane in linea con i valori di Parsifal e voglia di mettersi in gioco. Sono infatti previsti due percorsi formativi differenti, a seconda del grado di esperienza della risorsa inserita, se già operante nel settore o senza esperienza.

La nuova risorsa selezionata avrà l’opportunità di lavorare in un contesto giovane, dinamico, continuamente in crescita, con vantaggi che la maggior parte delle altre aziende non offrono. In Parsifal, infatti, ogni Consulente-Cavaliere viene fin da subito “equipaggiato” con la migliore armatura: una formazione pratica e continuativa, a carico dell’azienda.

A differenza di altri contesti in cui le risorse vengono lasciate a se stesse, ogni consulente di Parsifal lavora in un team affiatato su cui potrà sempre contare, grazie a una struttura aziendale semplice e un rapporto diretto con il back office. Inoltre con Parsifal si lavora con contatti tiepidi-caldi, raccolti tramite un apposito sistema di marketing, mantenuto costantemente attivo dall’azienda. I consulenti di Parsifal infatti si relazionano con persone che hanno chiesto di loro iniziativa di essere contattate e che hanno una reale necessità di tutela.

Il punto di forza, sia dal lato del consulente che dal lato del cliente, è indubbiamente quello di lavorare nella completa libertà, ricercando la soluzione più adatta alla persona, nel pieno rispetto delle normative.

Non più prodotti imposti dall’alto ma un lavoro in autonomia e solo per la soddisfazione del cliente. Questo si traduce in un lavoro di qualità e sicuramente più soddisfacente anche per il consulente.

Parsifal ha da sempre lavorato per gli interessi del cliente, da tempo anche un certificato ufficiale lo dimostra: sono infatti gli unici del settore ad aver ottenuto il bollino Zero Truffe. Un riconoscimento del “Salvagente”, ente dedicato alla tutela dei consumatori, e rilasciato dopo lunghe e scrupolose verifiche delle procedure di lavoro interne.

Il bollino Zero Truffe garantisce al cliente che ogni azione è svolta nel suo totale interesse, che si traduce in maggiore fiducia per le persone che si affideranno a questa azienda.

Qui il lavoro è guidato da valori come lealtà e fiducia, in un contesto che premia i risultati. A differenza di molti ambienti lavorativi, che non offrono prospettive di carriera, i consulenti hanno l’opportunità di una crescita manageriale, arrivando nel tempo a gestire Consulenti Finanziari junior.

Infine, parliamo anche di soddisfazioni economiche: grazie a una struttura aziendale semplice, i consulenti guadagnano dal 19% al 57% in più rispetto alla media dei consulenti finanziari.

Le selezioni di Parsifal sono già attive e attualmente sono aperte 3 posizioni per il ruolo di consulente finanziario. Per accedere alla selezione, è necessario inviare la propria candidatura qui. Qualora ci fossero le condizioni, si fisserà una data per un colloquio conoscitivo.