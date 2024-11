Non è la prima volta che Chiesi viene premiata, ma non era mai stata inserita nella classifica delle Top 25 aziende nell'ambito della lista World's Best Workplaces

Fonte: 123RF Il Gruppo Chiesi di Parma premiato fra le migliori aziende del mondo

Per la prima volta una realtà italiana finisce nella classifica delle migliori aziende del mondo per quanto riguarda l’ambiente di lavoro. Si tratta del Gruppo farmaceutico Chiesi, multinazionale con base a Parma, che si è aggiudicato il 23° posto su un totale di 25 realtà selezionate a livello mondiale da Great Place To Work e Fortune.

Nella stessa lista figurano celeberrimi giganti come Dhl Express, Hilton, Cisco, Accenture, Allianz e Nvidia, fra gli altri.

Chiesi fra le migliori aziende del mondo

Chiesi ha la sua sede centrale a Parma e ha 31 filiali commerciali nel mondo. Dà lavoro a oltre 7.000 persone, il 56% delle quali sono donne. Ha poi più di 1.300 collaboratori dedicati alle attività di Ricerca & Sviluppo.

Nei sondaggi aziendali che hanno portato alla classifica dei migliori ambienti di lavoro nel 2024, Chiesi ha totalizzato un punteggio di 91/100. Queste le percentuali di risposte positive dei dipendenti ai quesiti proposti:

quando entri in azienda, ti fanno sentire il benvenuto – 95%;

la direzione è onesta ed etica nelle sue pratiche aziendali – 94%;

quando guardo a ciò che realizziamo, provo un senso di orgoglio – 94%;

mi sento bene riguardo ai modi in cui contribuiamo alla comunità – 93%;

sono orgoglioso di dire agli altri che lavoro qui – 93%.

Conferma dell’eccellenza

Oltre al 23° posto nella classifica World’s Best Workplaces, nel 2024 Chiesi era già stata inserita nella classifica Top 10 Best Workplaces in Europe; era inoltre stata premiata da Fortune all’interno delle classifiche Great Places to Work in Biopharma in the Us, Best Workplaces for Women in Greater China, Uk’s Best Workplaces in BioPharma e Uk’s Best Workplaces for Development, insieme ad altri riconoscimenti.

L’orgoglio del Ceo

“Siamo estremamente orgogliosi di essere l’unica azienda farmaceutica europea a figurare nella classifica World’s Best Workplaces. Far parte di una lista così esclusiva a livello globale, comprendente soltanto 25 aziende, è fonte di grande motivazione per continuare a migliorare”, ha dichiarato Giuseppe Accogli, ceo del Gruppo Chiesi.

“Questo riconoscimento – ha proseguito Accogli – è il frutto del nostro impegno verso il benessere dei nostri collaboratori e del contributo diretto che ciascuno di loro porta nel fare di Chiesi una realtà in cui tutti noi amiamo lavorare. Il nostro team globale di oltre settemila persone, più della metà delle quali donne, è il fulcro del nostro successo. In ogni sede del gruppo ci impegniamo a diffondere una cultura in cui le persone possano esprimere appieno sé stesse e le proprie potenzialità. Grazie a politiche mirate che rendono concreti i cambiamenti, stiamo lavorando a un futuro più luminoso, con un impatto duraturo, insieme ai talenti che abbiamo già in azienda e a quelli che verranno”.

Gli Stati più premiati

Di seguito la classifica degli Stati più premiati da World’s Best Workplaces 2024:

Paese Aziende premiate Nomi Usa 14 Hilton, AbbVie, Cisco, Stryker, Cadence, Salesforce, Agilent Technologies, Sc Johnson, MetLife, Marriott, Trek Bicycle, Dow, ServiceNow, Nvidia Germania 4 Dhl Express, Sap, Allianz, Gft Irlanda 2 Accenture, Experian Uk 2 Specsavers, Admiral Group Liechtenstein 1 Hilti Francia 1 Teleperformance Italia 1 Chiesi

Come funziona World’s Best Workplaces

Le classifiche annuali di Great Place To Work e Fortune selezionano 25 aziende che operano a livello globale e che hanno partecipato all’indagine sui propri collaboratori promossa da Great Place To Work. Ogni anno vengono ricevute circa 7,4 milioni di risposte, in rappresentanza di 20 milioni di lavoratori nel mondo. Le aziende che aspirino ad essere prese in esame devono prima essere riconosciute come luoghi di lavoro eccellenti, figurando in almeno cinque tra le classifiche Best Workplaces pubblicate in Asia, Europa, America Latina, Africa, Nord America o Australia durante il 2023 oppure all’inizio del 2024.