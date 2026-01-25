123RF Operai e impiegati sempre più anziani

Il mercato del lavoro italiano sta invecchiando rapidamente. Non è solo un dato anagrafico, ma una minaccia concreta alla produttività e alla tenuta del sistema produttivo, soprattutto per la sua spina dorsale: le piccole e micro-imprese. Lo afferma il nuovo report della Cgia di Mestre.

Nel 2024, l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato ha sfiorato i 42 anni, con un balzo di quattro anni rispetto al 2008. Oggi, un dipendente su tre ha superato i 50 anni. È il culmine di una tendenza inesorabile degli ultimi sedici anni, solo parzialmente attenuata da una stabilizzazione dal 2020.

La geografia dell’invecchiamento

La mappa del fenomeno disegna un’Italia a due velocità. Ai vertici delle province con la forza lavoro più anziana troviamo Potenza (43,63 anni), Terni (43,61) e Biella (43,53).

Potenza – 43,63 anni; Terni – 43,61 anni; Biella – 43,53 anni; Massa-Carrara – 43,15 anni; Frosinone – 43,15 anni; Fermo – 43,09 anni; Alessandria – 43,06 anni; Cagliari – 43,06 anni; Prato – 43,03 anni; Avellino – 43,01 anni.

All’estremo opposto, le realtà più “giovani” sono Vibo Valentia (40,27), Aosta (40,07) e Bolzano (39,95).

Bolzano – 39,95 anni; Aosta – 40,07 anni; Vibo Valentia – 40,27 anni; Trento – 40,34 anni; Sondrio – 40,57 anni; Nuoro – 40,64 anni; Ragusa – 40,71 anni; Barletta-Andria-Trani (BAT) – 40,86 anni; Crotone – 40,92 anni; Lecce – 41,05 anni.

A livello regionale, Basilicata, Molise e Umbria guidano la classifica dell’età media più elevata, mentre la Valle d’Aosta è la più giovane. Il Friuli Venezia Giulia, però, detiene un primato significativo: qui gli over 50 costituiscono il 35,7% del totale degli occupati, sintomo di un ricambio generazionale ormai inceppato.

Basilicata – 42,93 anni; Molise – 42,65 anni; Umbria – 42,55 anni; Friuli-Venezia Giulia – 42,53 anni; Toscana – 42,43 anni; Liguria – 42,43 anni; Abruzzo – 42,41 anni; Lazio – 42,40 anni; Marche – 42,39 anni; Piemonte – 42,28 anni; Sardegna – 42,23 anni; Veneto – 41,82 anni; Emilia-Romagna – 41,80 anni; Lombardia – 41,70 anni; Sicilia – 41,62 anni; Campania – 41,58 anni; Puglia – 41,44 anni; Calabria – 41,33 anni; Trentino-Alto Adige – 40,13 anni; Valle d’Aosta – 40,07 anni.

Il boom degli over 50 e la fuga dei giovani

Il quadro territoriale si intreccia con un forte squilibrio generazionale. La fascia centrale e più strategica, quella tra i 25 e i 44 anni, è quella che ha registrato la contrazione percentuale più marcata negli ultimi sedici anni. Di contro, esplodono le coorti più anziane: +154,5% tra i 55 e i 59 anni e un impressionante +372% tra i 60 e i 64 anni. Questo boom è figlio dell’invecchiamento demografico e delle riforme che hanno allungato la vita lavorativa, ma anche di un preoccupante deficit di ingresso dei giovani.

E quando entrano nel mercato, le loro scelte penalizzano sistematicamente le Pmi. Preferiscono le grandi aziende, che, per la Cgia:

offrono percorsi di carriera più strutturati, con ruoli definiti, sistemi di valutazione, formazione interna e possibilità di mobilità orizzontale e verticale. Per un giovane, questo significa poter investire nel proprio capitale umano con maggiore prevedibilità dei rendimenti. Nelle piccole imprese l’apprendimento può essere intenso ma poco riconoscibile all’esterno e spesso legato a competenze molto specifiche, difficilmente trasferibili.

Perché per le Pmi questo è un problema

Per le piccole e micro-imprese, questo invecchiamento è un problema. Il rischio immediato è la carenza di manodopera, che erode la capacità produttiva e rende critico il presidio di ruoli chiave, specialmente tecnici e specializzati. Settori ad alta intensità di lavoro come edilizia, autotrasporto, logistica e manifatturiero guardano con crescente angoscia all’età media dei propri addetti. Quando muratori, camionisti o operai specializzati vanno in pensione, spesso non c’è nessuno a prenderne il posto.

Lo scarso ricambio porta con sé anche costi maggiori. Spiega il report:

una forza lavoro anziana è più esposta a infortuni e problemi di salute, con ricadute su assenteismo, premi assicurativi e spese indirette per le imprese. Molti settori ad alta intensità di lavoro continuano a operare grazie alla disponibilità di manodopera straniera, ma fino a quando potremo ancora fare affidamento su questa risorsa?

I giovani, infatti, sembrano aver voltato le spalle a molti di questi mestieri, considerati fisicamente duri, poco gratificanti e con scarse prospettive. L’edilizia, che vive di competenze pratiche ed esperienza diretta, è un caso emblematico: ogni pensionamento non sostituito è una perdita secca di know-how e capacità produttiva.