Il Ponte sullo Stretto di Messina muove i primi passi concreti sul fronte del lavoro: Webuild, società capofila del consorzio Eurolink incaricato della costruzione della grande infrastruttura tra Sicilia e Calabria, ha avviato la selezione delle candidature per migliaia di posizioni tra operai, tecnici e personale specializzato.

Mentre la Corte dei Conti chiede ulteriori chiarimenti sul progetto e procede al deferimento della delibera Cipess all’esame del Collegio, la macchina organizzativa non resta ferma ai box.

Ponte sullo Stretto, lavora con noi

Una nota di Webuild descrive il ponte come “opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero”. E per un’opera del genere, serve personale con professionalità a tutti i livelli, in una cascata di opportunità lavorative.

Il gruppo punta sulla rete formativa di “Cantiere Lavoro Italia”: scuole, centri di addestramento, laboratori specializzati che preparano le nuove generazioni ai mestieri delle infrastrutture complesse. Dalle strutture in Calabria alle iniziative in Campania, passando dal laboratorio tecnologico di Bovino in Puglia, la geografia del sapere tecnico si allarga lungo il Sud.

Sull’altra sponda dello Stretto, il Centro di addestramento avanzato di Belpasso (Catania) rappresenta il cuore dell’innovazione: simulatori per lo scavo meccanizzato, macchinari all’avanguardia, competenze trasferite da docenti interni e professionisti esterni. Una fabbrica di competenze pensata per chi vuole misurarsi con una delle opere più sfidanti del mondo.

Oltre 1.700 tra operai e impiegati sono già stati formati dal 2023, ma l’obiettivo è andare molto oltre. Il programma è aperto a giovani senza esperienza e lavoratori da riqualificare, con percorsi professionali che puntano al reale inserimento in cantiere. Recruiting day, collaborazioni con scuole e università, attività di orientamento: le tre regioni coinvolte, Sicilia, Calabria e Campania, si muovono in sinergia per intercettare e valorizzare il capitale umano locale.

Pietro Ciucci, amministratore delegato di Stretto di Messina, parla di una “grande occasione di sviluppo per il territorio” e ribadisce la priorità di “massimizzare le ricadute occupazionali per le regioni Calabria e Sicilia, a conferma che il ponte è un’opera del territorio per il territorio”.

Come lavorare al Ponte sullo Stretto di Messina

Le candidature per lavorare alla costruzione del Ponte possono essere inviate tramite la pagina dedicata del sito Webuild.

Per controllare le posizioni di lavoro generiche aperte in Webuild il percorso è questo: Home Page > Carriere > Unisciti a noi > Posizioni aperte.

Il percorso per le posizioni di lavoro specifiche per il Ponte sullo Stretto di Messina: Home Page > Ponte Sullo Stretto > Posizioni Aperte Eurolink (oppure utilizzare l’indirizzo webuildgroup.com/ponte-sullo-stretto/posizioni-aperte-eurolink).

Attualmente sono queste le posizioni aperte:

Assistente di Cantiere;

Responsabile Controllo Qualità;

Responsabile Finanza e Assicurazioni;

HR Generalist;

Planner;

Buyer;

Ispettore Salute e Sicurezza;

Ispettore Controllo Qualità;

Ispettore Controllo Ambientale;

Internal Audit Manager;

Internal Audit Analyst;

Compliance Analyst;

Compliance Manager.

Per ogni posizione sono indicate le attività principali e le competenze richieste: hard skills come titolo di studio e abilitazioni professionali, e soft skills legate all’attitudine e alla capacità di lavorare in squadra.

Come candidarsi

Chi fosse interessato ad uno dei profili in questione, dovrà candidarsi cliccando il pulsante “Candidati ora“. Prima è necessario creare un account sul sito webuildgroup.it.