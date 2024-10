Vivere e lavorare in Australia: una guida per chi desidera trasferirsi, dalle opportunità di lavoro alle procedure di visto

Fonte: 123RF Guida per trasferirsi e lavorare in Australia

Decidere di trasferirsi in Australia per lavorare sta diventando il sogno di molti italiani perché tale paese, situato dall’altra parte del mondo, è caratterizzato da città vivaci, spiagge estese e zone interne selvagge. Il percorso da intraprendere per trovare un impiego, però, non è semplice. È infatti richiesto uno specifico visto a seconda delle proprie esigenze personali e in più tale stato ha delle regole di immigrazione molte restrittive. Detto ciò, ecco una guida sulle opportunità di occupazione e sulle procedure richieste nel caso si cerchi un lavoro.

L’Australia ha norme di immigrazione molto restrittive

L’Australia, dopo gli Stati Uniti, detiene il primato per le normative di immigrazione più restrittive al mondo. Tale stato seleziona infatti gli stranieri con attenzione e allo stesso tempo li accoglie con calore se possiedono le competenze richieste e soddisfano i requisiti previsti. Da ciò si evince quindi che stabilirsi in questo paese non è semplice. Sembra inoltre che le politiche governative siano orientate a rendere tale processo ancora più arduo. Basti pensare che qualche anno fa Malcom Turnbull, ex primo ministro, dichiarò che il lavoro doveva andare prima agli australiani.

Per recarsi in Australia, il visto è fondamentale

È necessario richiedere un visto prima di recarsi in Australia. Ne esistono di differenti tipologie che variano a seconda di diversi fattori come l’età, il paese di origine, gli obiettivi e le motivazioni del viaggio. Prima di acquistare un biglietto aereo, quindi, è necessario informarsi e capire qual è il più adatto alle proprie esigenze. Di recente, per velocizzare le operazioni, è stata introdotta una procedura online che inizia con la creazione di un IMMIAccount ovvero di un account ufficiale sul sito dell’immigrazione australiana. Per l’iscrizione, è necessario inserire le proprie informazioni personali nonché l’indirizzo e-mail e i dettagli del passaporto. In seguito, il sito mette a disposizione lo strumento Visa Finder grazie al quale è possibile individuare il visto più adatto alle proprie esigenze.

Quale visto è necessario per lavorare in Australia?

Per trasferirsi in Australia e lavorare, come detto, sarà necessario richiedere il visto corretto. Per capire quale scegliere, ci si potrà collegare alla pagina Visa Finder ed esplorare le opzioni disponibili. Nel compilare la domanda, si dovrà verificare che i dati inseriti siano corretti e allegare la documentazione richiesta. Il suggerimento è quello di non inviare più domande contemporaneamente in quanto si potrebbe rallentare il processo. In caso si vogliano maggiori dettagli in merito, in ogni caso, si potrà consultare il Global Service Centre del governo australiano. Un altro consiglio è anche quello di consultare sempre prima il sito del Dipartimento degli Affari Interni australiano in quanto le normative sui visti, comprese le tariffe, potrebbero cambiare.

Come spiega Vistionline, per i cittadini UE, il visto da richiedere per affari e turismo è l’E-Visitor 651 per il quale sono necessari i seguenti documenti:

la copia del passaporto e quella della carta di identità;

le date del viaggio;

il recapito telefonico nonché l’e-mail;

il modulo di richiesta incarico;

informativa della privacy firmata;

il modulo per il visto E-Visitor 652 compilato.

Quest’ultima tipologia di visto ha una durata di 1 anno con ingressi multipli ognuno dei quali ha una durata massima di tre mesi. Per quanto riguarda, invece, il tempo di rilascio, è di circa 1-3 giorni. Si potrebbe richiedere prima di quello per il lavoro per capire se l’Australia è il paese giusto per trasferirsi.

C’è poi il Temporary Work Visa 400 che è il visto per lavoro temporaneo per tecnici per il quale sono necessari i seguenti documenti:

copia del passaporto e della carta di identità in corso di validità;

i recapiti telefonici;

le date dei voli;

la lettera di invito dell’azienda australiana e quella in lingua inglese per la richiesta di tale documento;

l’estratto conto bancario se si è lavoratori autonomi o l’ultima busta paga se si è lavoratori dipendenti;

il contratto di lavoro con la traduzione in inglese;

il modulo per il visto Temporary Work compilato;

i diritti consolari.

Questa tipologia di visto è di 3 o 6 mesi a seconda di quanto specificato nel documento mentre il tempo di permanenza è di 3 o 6 mesi e parte dal giorno in cui si entra nel paese.

Come funziona il visto per lavorare in Australia

È il Working Holiday Visa il visto temporaneo che bisogna richiedere per lavorare per massimo 6 mesi per lo stesso datore di lavoro in Australia.

Il TSS – Temporary Skill Shortage (subclass 482), invece, è quello che si ottiene se la propria professione è nominata nella Combined List of Eligible Skilled Occupations e dura dai 2 ai 4 anni.

Sicuramente tra i visti più ambiti c’è poi lo Skilled Indipendent Visa in quanto è permanente. Per ottenerlo è necessario che la propria professione sia nella lista “Combined Listo f Eligible Skilled Occupation” che comprende quelle più richieste in Australia. È necessario poi il riconoscimento delle proprie esperienze e qualifiche nonché parlare bene l’inglese.

Quali lavori scegliere in Australia e quali sono gli altri requisiti importanti?

Prima di stabilirsi definitivamente in Australia, sarebbe opportuno iniziare con un soggiorno temporaneo. Solo così, infatti, si capirà se è il paese adatto alle proprie aspettative.

Per quanto riguarda i lavori più richiesti, essi sono sicuramente quelli del settore delle ristorazioni o delle costruzioni e presentarsi di persona a un colloquio spesso dà la possibilità di ottenere un incarico in modo più veloce.

Inoltre, tra le principali occupazioni che rientrano nelle Skilled Occupations Lists ci sono quelle nel settore del turismo, nell’edilizia ed urbanistica, nell’agricoltura e nell’ingegneria.

Se si desidera lavorare in Australia è infine fondamentale ottenere due documenti fondamentali. Se si ha un datore di lavoro, si deve chiedere il TFN ovvero il Tax File Number mentre se si svolge attività autonoma l’ABN ovvero l’Australian Business Number. Per ricevere tali numeri è necessario un passaporto valido, un indirizzo locale in Australia e un numero di telefono sempre australiano. La domanda può poi essere presentata mediante i siti ufficiali del governo in modo tale da ottenere il numero per posta dopo pochi giorni. Avere tali documenti sarà fondamentale per gestire le tasse australiane (requisito fondamentale per poter lavorare in tale luogo).

Ora avete tutte le informazioni per poter pensare di trasferirvi in Australia, per un soggiorno o per lavoro.