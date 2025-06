Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: ANSA ll brand La Perla è salvo, il piano per il futuro prevede anche nuovi posti di lavoro

La notizia che ha sollevato il morale delle lavoratrici e lavoratori di La Perla ha finalmente avuto un lieto fine: l’industria simbolo della lingerie di lusso è stata salvata grazie all’acquisizione da parte di Luxury Holding LLC e del miliardario americano Peter Kern. Dopo mesi di incertezze e preoccupazioni, i dipendenti della storica azienda bolognese, che produce da decenni intimo di alta qualità, hanno festeggiato la salvezza di un marchio storico del settore della moda internazionale.

L’acquisizione arriva in un periodo particolarmente difficile per il brand, che ha attraversato un’operazione di salvataggio complessa, con l’intervento di più entità nazionali e internazionali. La giornata storica è stata salutata con entusiasmo anche dal Ministro dell’Industria e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha sottolineato l’importanza dell’accordo, definendolo “un grande successo frutto di un autentico lavoro di squadra”.

Cosa era successo a La Perla

La crisi che ha colpito La Perla è stata una delle più emblematiche nel settore degli ultimi anni. Nonostante la sua storicità e il successo di cui ha goduto per molti decenni, l’azienda ha dovuto affrontare difficoltà economiche considerevoli che hanno minacciato la sua sopravvivenza. La situazione è peggiorata a causa di scelte imprenditoriali sbagliate e di un mercato che ha richiesto adattamenti veloci e strategici, ma che non sono stati sempre adeguatamente risolti.

In questo scenario di incertezza, le lavoratrici e i lavoratori di La Perla hanno dato vita a una mobilitazione straordinaria, cercando di salvare i loro posti di lavoro. I continui presidi davanti all’azienda e i cori di sostegno durante le trattative hanno fatto sentire forte la loro determinazione.

Come La Perla è stata salvata, l’intervento di Peter Kern

Il salvataggio del brand La Perla è stato possibile grazie a un importante investimento economico. Il miliardario Peter Kern, ex vicepresidente di Expedia, ha deciso di intervenire per acquistare l’azienda e rilanciarla. A questo si aggiunge l’intervento di Luxury Holding LLC, un gruppo con esperienza nella gestione di marchi di lusso, che ha visto nel potenziale di un brand come La Perla una grande opportunità di investimento. L’operazione di acquisizione è stata sostenuta anche dal governo italiano e dalle istituzioni locali, che hanno contribuito a facilitare la trattativa.

Il piano industriale per il rilancio di La Perla prevede 30 milioni di euro di investimenti nei prossimi due anni, con un obiettivo di valorizzare tutti i lavoratori del gruppo e di creare nuove opportunità di upgrade interno. È stata annunciata la creazione di 40 nuovi posti di lavoro, dando così respiro all’occupazione e confermando il desiderio di tornare a produrre intimo di lusso Made in Italy di alta qualità.

Il nuovo proprietario Peter Kern

Peter Kern non è un nome di primo pelo dell’imprenditoria internazionale. Conosciuto per i suoi investimenti di successo, in particolare nel settore del lusso e dei beni di alta gamma, Kern ha portato in dote a La Perla una visione strategica orientata alla crescita e al rilancio. Il suo impegno nell’acquisizione del marchio luxury segna un punto di svolta per l’azienda, che ora potrà contare su un management esperto e su un piano di rilancio che punta alla qualità e all’innovazione.

Il coinvolgimento di Kern non si limita al mero all’aspetto economico con la esperienza nel campo degli investimenti. Il nuovo proprietario de La Perla ha un legame finanziario con l’Italia, grazie anche ai suoi precedenti investimenti per il Brunello di Montalcino, a tal punto da essere soprannominato Mr Brunello di Montalcino, lo rendono una figura di riferimento per il marchio.

Il nuovo amministratore delegato di La Perla, Vannucchi, che ha già ricoperto la stessa carica dal 2017 al 2019, è pronto a guidare l’azienda verso la nuova fase di crescita. L’esperienza di Vannucchi, combinata con il supporto finanziario e strategico di Kern e Luxury Holding LLC, pone solide basi per il ritorno alla competitività nel mercato globale della lingerie di lusso.