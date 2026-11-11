Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Coppia felice con soldi extra

Con l’avvio delle lavorazioni del mese di novembre per NASpI e Dis-Coll, l’Inps farà scattare l’accredito automatico del taglio del cuneo fiscale, introducendo la somma non imponibile e le nuove detrazioni fiscali anche sulle indennità a sostegno del reddito.

Si tratta di un vero e proprio conguaglio di fine anno. Per cui, insieme all’erogazione di novembre i beneficiari delle misure summenzionate si vedranno accreditare tutti gli arretrati maturati dal 1° gennaio scorso.

In cosa consiste il bonus

Il taglio del cuneo fiscale è un alleggerimento delle tasse, che generalmente lo Stato trattiene direttamente dalla busta paga per far fronte ad altre spese.

Con questa misura, lo Stato decide di prendersi una quota più piccola di tasse. Quella quota di soldi che prima veniva trattenuta per il Fisco rimane quindi in tasca al lavoratore o al disoccupato, facendo salire l’importo netto finale. Questa regola vale per tutto l’anno ma viene applicata solo ora con l’aggiornamento dei sistemi Inps, la quota spettante per le mensilità precedenti non va persa ma viene riconosciuta tutta insieme nel cedolino di novembre sotto forma di arretrati, come accadrà con le pensioni a marzo.

Quali prestazioni incassano il bonus a novembre

L’estensione del beneficio fiscale punta a tutelare il potere d’acquisto di chi attualmente percepisce un’indennità di disoccupazione o ha subito la riduzione dell’orario di lavoro. L’intervento dell’Inps copre un perimetro ampio di ammortizzatori sociali.

Nel dettaglio, le prestazioni interessate dal ricalcolo di novembre sono:

l’indennità di disoccupazione ordinaria NASpI per i lavoratori subordinati;

la Dis-Coll riservata a collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca;

la disoccupazione agricola erogata ai lavoratori del settore primario;

i trattamenti di cassa integrazione, straordinaria e in deroga, e i fondi di solidarietà bilaterali.

Si vedranno accreditare le somme spettanti anche tutti coloro che hanno già smesso di percepire i benefici delle misure di sostegno, in quanto si tratta di un conguaglio. L’Inps riconosce infatti le somme maturate nei mesi di effettiva fruizione del sostegno al reddito durante l’anno, compresi i contratti stagionali ormai conclusi.

Gli scaglioni di reddito e le percentuali del beneficio

L’importo del bonus si calcola applicando specifiche percentuali di esenzione e detrazione in relazione al reddito da lavoro dipendente annuo teorico. Ecco la tabella riassuntiva dei parametri stabiliti:

Fascia di Reddito Annuo Percentuale Somma Non Imponibile Tipologia del Beneficio Fino a 8.500 euro 7,1% Quota esente da imposizione fiscale e contributiva Tra 8.501 e 15.000 euro 5,3% Quota esente da imposizione fiscale e contributiva Tra 15.001 e 20.000 euro 4,8% Quota esente da imposizione fiscale e contributiva Tra 20.001 e 40.000 euro Ulteriore detrazione d’imposta Detrazione decrescente sul reddito complessivo

Come funziona la liquidazione

I beneficiari non devono trasmettere alcuna istanza tramite portale o patronati perché i sistemi informativi dell’istituto ricalcolano d’ufficio le competenze fiscali.

L’importo aggiuntivo viene accreditato direttamente sul canale già comunicato e utilizzato per il versamento della NASpI o della cassa integrazione. Nel cedolino di pagamento visualizzabile nel Cassetto Previdenziale, le somme compaiono sotto la voce specifica relativa al beneficio fiscale dell’esercizio in corso, comprensiva delle mensilità arretrate da gennaio ad ottobre.

A fine anno l’Inps tirerà comunque le somme definitive con il conguaglio finale. Chi nel corso dei mesi ha alternato la disoccupazione a contratti di lavoro o ad altri redditi dovrà fare attenzione in sede di dichiarazione dei redditi: al momento del rilascio della Certificazione Unica verrà ricalcolato il reddito totale dell’anno e, se si sono superate le soglie previste, gli sconti fiscali verranno revocati e detratti dal saldo tasse definitivo.