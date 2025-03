Disoccupati in calo ma aumentano i poveri stipendiati, chi sono i “working poor”

Da un'analisi del Centro studi di Unimpresa emerge un quadro di emergenza sociale per il numero di italiani a rischio povertà nonostante abbiano un lavoro, a fronte del calo della disoccupazione

Lavoratrice da casa

La disoccupazione in Italia diminuisce, ma il lavoro diventa sempre più povero. Lo rivela un’analisi del centro studi dell’associazione Unimpresa, da cui emerge come, a fronte di un calo del numero dei disoccupati, le condizioni economiche di chi ha un impiego sono mediamente peggiorate: si tratta del fenomeno dei cosiddetti “working poor“, i lavoratori poveri, che nel nostro Paese sono stati l’anno scorso 285 mila in più.

Una distorsione del mercato del lavoro dovuta soprattutto dall’aumento dei contratti a termine a tempo pieno, aumentati del 20,9%, e dalla sottoccupazione delle donne.

La disoccupazione in Italia

Se da una parte i numeri della disoccupazione in Italia riportino un quadro in leggero miglioramento, dall’altra la precarietà e il disagio economico-sociale è ormai strutturale in diverse fasce di popolazione.

I soggetti senza lavoro sono passati da 1 milione e 947mila del 2023 a 1 milione e 664mila nel 2024, con un calo di 283mila persone (-17%), trainato nello specifico dal decremento degli ex occupati (-21,5%) e di chi è in cerca della prima occupazione (-9,8%).

Dall’elaborazione dei dati Istat 2024 del Centro studi di Unimpresa emerge però che l’ammontare degli italiani a rischio povertà, indigenza o esclusione sociale, che comprende il totale dei disoccupati, precari, lavoratori sottoccupati o con contratti bassi, è di 8 milioni e 550mila persone.

Una cifra in crescita soltanto di 2mila unità rispetto al 2023, ma che cristallizza la condizione di vita di una fetta di italiani, in equilibrio quotidiano tra lavoro e povertà.

“La fotografia che emerge è quella di un’Italia che si muove, ma resta ferma: meno disoccupati, più contratti, ma nessun passo avanti reale nella riduzione della povertà” ha spiegato il direttore del Centro studi di Unimpresa, Paolo Longobardi, secondo cui di fronte a questa fragilità strutturale “il rischio è che le riforme del lavoro e gli incentivi all’occupazione non bastino, se non si affronta con decisione il nodo dei salari bassi – da migliorare con un aumento della produttività delle imprese e una forte riduzione della pressione fiscale – della precarietà e della mancanza di protezione per milioni di lavoratori invisibili”.

I “working poor”

La maggioranza di questa “platea di disagio sociale” è costituita dai cosiddetti “woorking poor”, termine con il quale si definisce la categoria di lavoratori che, nonostante abbiano un’occupazione, si trovano a rischio di povertà e di esclusione sociale per il livello troppo basso del loro reddito, dell’incertezza sul lavoro e della scarsa crescita reale del livello retributivo.

Come riportato dal Centro studi, i lavoratori poveri nel 2024 sono stati 6 milioni e 886mila, 285mila in più rispetto all’anno prima, per un incremento del +4,1%.

Stando all’analisi, l’aumento è causato soprattutto dalla crescita di oltre mezzo milioni di contratti full-time a tempo determinato (da 2milioni e 21mila a 2 milioni e 554mila), mentre i contratti part-time a termine sono scesi del -20% e quelli a tempo indeterminato ma part-time involontario del -4,9%.

In questo quadro, il numero di lavoratori autonomi part-time rimane stabile con una differenza di sole mille persone, mentre sale di 30mila unità il numero delle collaborazioni (+10,8%), due categorie che spesso raffigurano il lavoro precario e senza tutele.