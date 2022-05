Digital Sales Bootcamp: Italiaonline e POLIMI lanciano la formazione per il lavoro del futuro

Parte a metà giugno il primo Digital Sales Bootcamp, il percorso di formazione digitale per le e i consulenti del futuro organizzato da Italiaonline Academy, la Corporate University della più grande internet company italiana, in collaborazione con POLIMI Graduate School of Management del Politecnico di Milano. L’obiettivo del Digital Sales Bootcamp è quello di garantire l’acquisizione di competenze digitali avanzate, per diventare Digital sales account, figura fondamentale per il supporto alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, che una clientela sempre più evoluta, informata ed esigente mette di fronte alla necessità di una gestione efficace ed efficiente della propria presenza online.

Il corso, della durata di un anno e completamente gratuito, è stato progettato ad hoc per trasmettere le skill digital più utili nel mondo del lavoro, garantite dalle professionalità di un centro di formazione di eccellenza internazionale come la POLIMI G SOM, insieme a Italiaonline. Tra le tematiche principali che saranno approfondite: tecniche di comunicazione e vendita, marketing e advertising digitale, mercato di riferimento e strumenti a supporto dell’attività di consulente digitale.

Il Digital Sales Bootcamp sarà rivolto a 150 “under 30”, in possesso di laurea o diploma, con un forte interesse verso il digital e il mondo delle vendite. Si compone di un’esperienza didattica di circa 2 mesi, in modalità sia online che in presenza, seguita da 4 mesi di training on the job: uno stage retribuito con affiancamenti e intercompany visit. Nei secondi sei mesi, sarà completato l’inserimento in Italiaonline, tra le posizioni aperte in tutta Italia, con l’apertura della Partita IVA e l’impiego in zone limitrofe al proprio luogo di residenza,

Al termine dei dodici mesi, ci sarà la tappa fondamentale: un attestato di partecipazione della Polimi GSOM per il percorso formativo, a seguito della presentazione di un Project Work finale da parte delle persone del Digital Sales Bootcamp. Dal secondo anno, il percorso di carriera come Digital sales account all’interno della struttura commerciale di Italiaonline proseguirà con l’assegnazione di un portafoglio clienti e lead certificate. Sarà inoltre previsto un programma di formazione continua a cura della Italiaonline Academy, la corporate university interna.

“Siamo orgogliosi di inaugurare, insieme al prof. Giuliano Noci del Politecnico di Milano, un percorso formativo con un elevato valore didattico, dato dai contenuti di qualità e dalle docenze che li firmano, e che rappresenta una grande opportunità di carriera per giovani donne e uomini in un ambito professionale sempre più in espansione”, dichiara Maria Grazia Bizzarri, Chief Human Resources Officer di Italiaonline. “Come più grande internet company italiana, abbiamo il compito di condividere le nostre expertise con la ‘generazione z’, aiutando ragazze e ragazzi a costruirsi un mestiere di successo: la consulenza digitale per i milioni di PMI del Paese, che per essere competitive devono sempre più dotarsi urgentemente di strumenti e strategie digitali. In Italiaonline, conosciamo bene il valore delle piccole e medie imprese e le enormi potenzialità ancora inespresse che il digitale può offrire al loro business. Con il Sales Digital Bootcamp ci impegniamo a formare le migliori risorse a loro supporto”.

Tutte le informazioni sui corsi e sulle modalità di selezione e accesso a questo link