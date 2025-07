ANSA Booking annuncia 1.000 licenziamenti, nonostante i profitti record

Booking effettuerà tagli al personale a livello globale, e purtroppo l’Italia non sarà risparmiata. Lo ha affermato la stessa piattaforma olandese di prenotazioni viaggi, nonostante gli ottimi risultati economici dell’ultimo anno. Una nota della Filcams-Cgil riferisce che i licenziamenti a livello internazionale potrebbero riguardare tra i 200 e i 1.000 lavoratori. Tra questi, ne sono stati annunciati 9 in Italia, distribuiti tra le sedi di Milano e Roma, dove al momento si contano in totale 150 dipendenti.

Perché i tagli

Le motivazioni date da Booking riguardano la necessità di ottimizzare i costi, prepararsi all’automazione e innovare per aumentare gli investimenti di lungo periodo. La società ha anche fatto riferimento a dei sondaggi interni che dimostrerebbero un calo di motivazione e senso di appartenenza tra i dipendenti.

Tra i lavoratori coinvolti ci sono dipendenti con oltre dieci anni di anzianità, alcuni presenti fin dall’avvio delle attività dell’azienda in Italia. Le organizzazioni sindacali denunciano un atteggiamento di chiusura da parte dell’azienda e hanno proclamato lo stato di agitazione, riservandosi ulteriori iniziative a difesa dei lavoratori e delle lavoratrici. L’unica disponibilità ottenuta da Booking.com è stata una proposta economica, che però ha provocato l’indignazione dei sindacati, che l’hanno definita una “strumentalizzazione inaccettabile”.

Di fronte alla “totale chiusura” dell’azienda verso ogni proposta di mediazione, le organizzazioni sindacali, insieme alle rappresentanze sindacali aziendali, hanno proclamato lo stato di agitazione e si riservano di intraprendere tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

I settori che verranno colpiti

Secondo fonti si tratterebbe della decimazione del team che si occupa di traduzione, localizzazione e controllo qualità dei prodotti e servizi di Booking per il mercato nazionale (sito web, app, gestionale extranet e app Pulse per gli albergatori, newsletter, annunci pay-per-click). In altri termini, la squadra che si occupa di rendere il sito, le app e tutti i contenuti di Booking comprensibili, rilevanti e chiari per i milioni di viaggiatori e partner che usano il servizio in lingua italiana.

L’ipotesi è che dietro questa decisione possano esserci anche le straordinarie potenzialità raggiunte dall’intelligenza artificiale generativa che ormai realizza traduzioni sofisticate, autoapprendendo da miliardi di dati condivisi.

I conti di Booking

Booking Holdings, società madre di Booking.com, si sta riorganizzando a livello globale e i risultati sembrano essere soddisfacenti. In un recente comunicato ha annunciato buoni numeri per il primo trimestre del 2025. I ricavi sono saliti dell’8% a 4,76 miliardi di dollari, superando le attese, mentre l’utile per azione è cresciuto del 22% a 24,81 dollari. Le notti prenotate hanno toccato un record di 319 milioni, con una crescita notevole per le sistemazioni alternative. Nonostante un calo dell’utile netto, la performance complessiva mostra “una forte ripresa del settore viaggi”.

Booking.com è un colosso del settore, piattaforma che mette in contatto le strutture ricettive con le persone in cerca di alloggi e altri servizi per vacanze o viaggi di lavoro. Con sede ad Amsterdam, è stata fondata nel 1996, offre oltre 28 milioni di strutture alberghiere ed è disponibile in 43 lingue.