Il provvedimento ministeriale autorizza i percorsi di specializzazione per il sostegno didattico 2024/25, con test dal 15 al 18 luglio e 35.784 posti tra infanzia, primaria e secondaria

123RF Avvio ai corsi Tfa per docenti di sostegno.

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto ministeriale che avvia i percorsi Tfa sostegno X ciclo per l’anno accademico 2024/2025, destinati alla formazione di docenti specializzati per l’inclusione degli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Le prove preselettive si svolgeranno nelle mattinate dal 15 al 18 luglio 2025. I corsi, strutturati con test preselettivi, prove scritte o pratiche, prove orali e periodi di tirocinio, dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026.

Avvio ai corsi

È stato pubblicato il decreto ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 che autorizza l’avvio dei percorsi Tfa sostegno X ciclo per l’anno accademico 2024/2025. Il ministero dell’Università infatti è alla ricerca di 35,784 docenti specializzati per l’inclusione degli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Con il decreto si avviano i percorsi di specializzazione sul sostegno, in ottemperanza alla legge quadro n. 104/1992 e alle successive disposizioni ministeriali.

Posti disponibili per sostegno nel X ciclo

In allegato al decreto, nel file A, si possono verificare i posti disponibili totali e suddivisi per regione. Per i percorsi di sostegno X ciclo (complessivamente sono disponibili 35,784 posti) la distribuzione è tra:

infanzia (3,814);

primaria (8,457);

secondaria di primo grado (9,556);

secondaria di secondo grado (13,957).

Le regioni con la maggiore dotazione sono:

Campania (4,320 posti per infanzia,la primaria e secondaria per un totale di 4,320);

Calabria (930 per l’infanzia, 200 per primaria, 250 secondaria I e 350 secondaria II per un totale di 1,730);

Lazio (1,500 per l’infanzia, 400 per la primaria, 400 per la secondaria I e 400 secondaria II per un totale di 2,700).

Attenzione: le università interessate hanno facoltà di adottare percorsi abbreviati e riconoscere competenze pregresse secondo il decreto 92/2019, con percentuale di assenza ammessa fino al 20% per ogni insegnamento e obbligo integrale per tirocinio e laboratori.

Le prove preselettive per tutti gli indirizzi si svolgeranno nelle mattinate di metà luglio 2025, con sedi e orari comunicati localmente dalle università accreditate.

Nello specifico le prove preselettive si svolgeranno nelle mattinate dal 15 al 18 luglio 2025. Sono suddivise in:

15 luglio per la scuola dell’infanzia;

il 16 luglio per la primaria;

il 17 luglio per la secondaria di primo grado;

il 18 luglio per la secondaria di secondo grado.

Dopo il test preselettivo seguiranno le prove scritte o pratiche e l’esame orale, mentre i successivi moduli di formazione teorico-pratici e il tirocinio in aula si concluderanno entro il 30 giugno 2026.

Attenzione: i candidati devono presentarsi con documento di identità, convocazione e autocertificazioni sanitarie, se e dove richieste.