Selezioni attive per il mese di ottobre: più di 2.700 posti divisi tra tre enti locali, sanità, Rai e Marina.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Più di 2.700 posti a tempo pieno e indeterminato nella PA

Mentre qui si aspetta ancora che le temperature scendano, la macchina della Pubblica amministrazione ha ricominciato a lavorare a pieno regime per reclutare personale a tempo pieno e indeterminato. Il fine è quello di continuare a garantire ai cittadini servizi di pubblica utilità.

Dalle selezioni della Rai agli enti territoriali, fino alla sanità e alle Forze Armate, il mese si preannuncia denso di scadenze fondamentali, che porteranno la macchina pubblica ad avere 2.771 nuove unità di personale. Ecco le procedure attive a ottobre 2026 ordinate in sequenza cronologica in base al termine perentorio di presentazione delle candidature.

Roma, 25 Operatori Socio Sanitari

L’Irccs Fondazione Santa Lucia di Roma ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 25 posti da Operatore Socio Sanitario adibiti all’assistenza e alle strutture riabilitative.

Per l’accesso alla selezione è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico (licenza media) unito al possesso dell’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario riconosciuto dal Sistema sanitario nazionale.

Le domande di partecipazione devono essere inviate tramite la piattaforma telematica dell’ente entro il 4 ottobre 2026.

Rai, 12 posti per Aiuto Regia e Assistenti alla Regia

La Rai ha avviato una selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata all’assunzione di 12 risorse nel profilo di aiuto Regia e assistente alla Regia con contratto di apprendistato professionalizzante.

La partecipazione è riservata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni) in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

Le candidature devono essere registrate esclusivamente online sul portale entro e non oltre le ore 12:00 del 6 ottobre 2026.

Reggio Emilia: 24 Insegnanti per la Scuola dell’Infanzia

Il Comune di Reggio Emilia seleziona personale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario delle reti educative. Per potersi candidare come insegnante per la scuola dell’infanzia è necessaria una specializzazione coerente con il profilo ricercato, quindi la laurea in Scienze della Formazione Primaria o diploma di scuola magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

La suddivisione dei posti previsti dal bando si articola come segue:

24 posti a tempo indeterminato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione;

riserva di legge per i volontari delle Forze Armate e per il personale interno convenzionato secondo bando.

L’invio delle istanze si effettua sul portale inPA entro il 10 ottobre alle ore 23:59.

Lombardia, 60 posti per Infermieri e Tecnici radiologi

Continuano le assunzioni nel settore sanitario regionale della Lombardia con selezioni aperte per la copertura di 60 posizioni a tempo indeterminato:

Azienda Sanitaria Profilo Professionale Posti Asst Santi Paolo e Carlo Tecnico sanitario di radiologia medica 25 Asst Nord Milano Infermiere 25 Asst Crema Infermiere 10

I candidati devono essere in possesso della relativa laurea triennale abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale di riferimento. Le domande scadono l’11 ottobre 2026 alle ore 23:59 tramite le relative piattaforme online aziendali.

Napoli: 110 Funzionari per i Servizi Sociali

Il Comune di Napoli recluta a tempo determinato (durata di 24 mesi) 110 unità di personale tecnico specialistico destinate al rafforzamento dei servizi territoriali e degli interventi sociali dell’amministrazione partenopea.

I profili messi a bando sono così ripartiti:

Profilo Professionale Posti Assegnati Assistente Sociale (Area dei Funzionari) 51 Funzionario Psicologo 35 Educatore Professionale 24

I requisiti prevedono le rispettive lauree di settore e l’iscrizione ai relativi Albi per assistenti sociali e psicologi. Le candidature si inviano tramite il portale inPA entro il 12 ottobre 2026.

Venezia: 40 posti tra Comune e Autorità per la Laguna

Sul territorio veneziano si concentrano due rilevanti procedure selettive a tempo indeterminato per un totale di 40 posti tra amministrazione comunale ed enti di tutela del territorio:

Ente Area e Profilo Ricercato Posti Requisito di Titolo Scadenza Città di Venezia Istruttore Amministrativo 2 Diploma e Patente B 14 ottobre 2026 (ore 12:00) Città di Venezia Funzionari Amministrativi e Contabili 10 Laurea specifica 14 ottobre 2026 (ore 12:00) Autorità Laguna di Venezia Funzionario Amministrativo, contabile e tecnico 12 Laurea specifica 16 ottobre 2026 Autorità Laguna di Venezia Assistenti tecnici e amministrativi 12 Diploma di scuola superiore 16 ottobre 2026 Autorità Laguna di Venezia Assistenti di vigilanza 4 Diploma di scuola superiore e patente nautica 16 ottobre 2026

Tutte le domande per le selezioni della Città di Venezia e dell’Autorità per la Laguna devono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite il portale inPA entro i rispettivi termini indicati.

Marina Militare, 2.500 Volontari

Il Ministero della Difesa ha pubblicato il bando per l’arruolamento di 2.500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale nella Marina Militare per l’anno 2027.

Il contingente complessivo è suddiviso nei seguenti settori d’impiego:

2.000 posti per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi;

500 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

I candidati devono avere un’età compresa tra 18 e 24 anni non compiuti e possedere il diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media). L’invio della domanda per il primo blocco di reclutamento va perfezionato tramite la piattaforma concorsi della Difesa o via inPA entro il 24 ottobre 2026.