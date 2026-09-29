Nuova selezione per 25 Oss all'Istituto di ricerca Santa Lucia: titoli d'accesso, cosa studiare per le prove d'esame e qual è il termine ultimo per invio della candidatura.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123rf L'istituto di ricerca Santa Lucia di Roma assume operatori sanitari a tempo indeterminato

L’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Santa Lucia di Roma ha indetto una selezione finalizzata alla copertura di 26 posti da Operatore Socio Sanitario. L’ente ospedaliero propone l’inserimento con contratto a tempo pieno e indeterminato all’interno della propria struttura sanitaria specializzata nella riabilitazione neuromotoria.

La procedura si struttura su una valutazione per titoli ed esami, a seguito della quale verranno stilate delle graduatorie di merito finalizzate all’assunzione.

Assunzione a tempo pieno e indeterminato, ma con deroga

Nel bando si legge che la selezione in oggetto ha una finalità meramente esplorativa. Non è un gioco di parole, ma una formula che mette al riparo l’ente sanitario da eventuali ricorsi.

Dal momento che la struttura ospedaliera Santa Lucia è un vero e proprio soggetto giuridico privati, la dicitura sta semplicemente a indicare che si riserva la facoltà di regolare i tempi della stipula dei contratti in base al fabbisogno organizzativo.

Quali sono i requisiti d’accesso

Per essere idonei alla candidatura è necessario il possesso dei requisiti generali per l’impiego nel settore sanitario e della formazione specifica del profilo:

diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo estero equipollente;

attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, conseguito dopo il corso annuale conforme all’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, oppure titolo ritenuto equivalente;

maggiore età e idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni assistenziali;

cittadinanza italiana, di un Paese dell’Unione Europea o di Paesi terzi secondo le condizioni stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 (con regolare permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o status di rifugiato);

pieno godimento dei diritti civili e politici e adeguata padronanza della lingua italiana;

assenza di condanne penali o procedimenti in corso, oltre all’assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento da impieghi nella pubblica amministrazione.

Quali sono le prove d’esame e cosa bisogna studiare

La valutazione dei candidati si articolerà in una prova scritta e in un colloquio orale, affiancati dall’esame dei titoli di servizio ed educativi dichiarati nel curriculum vitae.

La prova scritta consisterà in un elaborato o in un test a risposta multipla o aperta, a discrezione della commissione. Il test o l’elaborato consentono di passare all’esame orale solo con punteggio di almeno 25 punti su 40. Le domande saranno focalizzate sui seguenti ambiti:

competenze operative e ruolo dell’operatore socio sanitario nella rete dei servizi;

nozioni di legislazione sanitaria nazionale e regionale;

tecniche di igiene degli ambienti e delle apparecchiature;

assistenza diretta alla persona, cura dell’alimentazione, mobilizzazione dei pazienti e lavoro in équipe multidisciplinare;

etica professionale, metodologia di lavoro e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La successiva prova orale, con una soglia di idoneità fissata a 25/40, verificherà l’approfondimento delle materie teoriche e comprenderà un accertamento sulle competenze informatiche di base.

Come ed entro quando candidarsi

Le domande di partecipazione potranno essere scaricate nella pagina relativa ai bandi Life dell’Irccs Santa Lucia di Roma. Dopo che saranno state firmate potranno essere inoltrate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata in un’unica spedizione all’indirizzo fondazionesantalucia.ufficiopersonale@registerpec.it, indicando nell’oggetto la dicitura: Selezione figure professionali Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) – Cognome e Nome.

Alla mail va allegata la copia del documento d’identità, il curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato, la fotocopia o autocertificazione del titolo di studio e dell’attestato Oss, unitamente allo specchietto riassuntivo dei servizi prestati presso strutture sanitarie pubbliche, private o convenzionate.

Il termine ultimo per l’invio telematico della documentazione cade alle ore 23:59 del 4 ottobre. La graduatoria degli idonei rimarrà valida per un periodo di due anni dalla sua pubblicazione ufficiale sul sito dell’istituto.

Altri concorsi attivi

Oltre alla selezione romana finora trattata, si segnala la possibilità di partecipare al concorso del comparto in Lombardia, che mette a bando 60 posti complessivi tra infermieri e tecnici di radiologia.

Inoltre, nel settore dei media e dello spettacolo, la Rai ha aperto la selezione Rai per 12 aiuto-registi e assistenti alla regia destinati ai centri di produzione di Roma, Milano, Torino e Napoli.